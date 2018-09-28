15 самых ожидаемых фильмов Берлинале-2019

7 февраля начинается 69-й международный Берлинский кинофестиваль. Новые Озон и Фатих Акин, фильм Агнешки Холланд про голодомор и лента очередного ученика Сокурова про Первую мировую, а также китайские классики, постапокалиптика Кейси Аффлека и кое-что от Netflix. Рассказываем о самом интересном.

«Элиза и Марчела»

Феминистская повестка, само собой, не обошла стороной политизированный Берлинский кинофестиваль: из 17 картин основного конкурса — 7 фильмов сняты женщинами. «Элиза и Марсела» — первый спродюсированный Netflix фильм в конкурсе Берлинале. Новая работа Изабель Койшет, одной из главных представительниц современного испанского авторского кино, любимицы Дитера Косслика, в последний год руководящего Берлинским смотром, основана на истории двух испанских учительниц. Кульминацией их любовных отношений стал первый известный в Испании однополый брак: во время церемонии в надежде обвести вокруг пальца католическую церковь одна из них изображала мужчину. Однако семейное счастье лесбийской пары продлилось недолго. Вскоре подлог был обнаружен, что привело к колоссальному скандалу и последующей эмиграции. Известная своей эмоциональной режиссурой Койшет с большой вероятностью будет претендовать на один из главных призов.

«Золотая перчатка»

Фатих Акин — наверное, самый известный в России из немецких режиссеров своего поколения — уже однажды получал «Золотого медведя» за драму «Головой о стену» о жизни турецких мигрантов. В своем новом фильме он неожиданно решил заступить на территорию жанрового кино. «Золотая перчатка» — триллер о серийном убийце, терроризировавшем один из рабочих кварталов Гамбурга в 1970-е годы, — как и фильм Койшет, опирается на реальный исторический кейс. Немец Эд Гейн, ксенофоб и женоненавистник, выбиравший себе жертв среди опустившихся посетительниц дешевого бара, который и дал название фильму, — идеальный образ, для того чтобы высветить обратную сторону экономического подъема 1970-х. Примечательно, что одну из ролей здесь исполняет режиссер и актер Харк Бом, многолетний соратник Райнера Вернера Фассбиндера, последовательно работавшего с изнанкой немецкого экономического чуда во времена действия фильма Акина.

«С божьей помощью»

Франсуа Озон, уже в пятый раз участвующий в Берлинском конкурсе, но так и не получивший серьезных наград, теперь, кажется, имеет больше шансов на успех. В своем новом фильме французский режиссер, известный сатирическим подходом к сфере романтических отношений и сексуальности, берется за непривычно серьезную для себя тему. В основе «Божьей помощи» еще одна реальная история — святого отца Бернара Прейана, который в 2017 году был осужден в Лионе за растление 70 несовершеннолетних прихожан и воспитанников. Однако в центре сюжета не он, а повзрослевшая жертва — Александр, спустя годы узнающий о том, что его обидчик продолжает работать с детьми. Вместе с двумя другими пострадавшими ему придется столкнуться с травмами прошлого, чтобы разрушить заговор молчания и остановить предстоящие преступления.

«Я была дома, но»

Ангелу Шанелек смело можно назвать лучшим современным немецким режиссером, давно заслуживающей признания на главном фестивале Германии. Как и другим представителям «берлинской школы», коллективного феномена немецкого кино нулевых, ее фильмам была свойственна эллиптичность, недосказанность, меланхолия постиндустриального мира и созерцательная неторопливость. Это вполне относится и к новой работе режиссера. В центре сюжета — таинственное исчезновение 13-летнего мальчика и столь же загадочное его возвращение, безвозвратно трансформирующее его отношения с матерью и ее взгляд на собственную жизнь. Название фильма — оммаж японскому классику Ясудзиро Одзу и его одноименной картине 1932 года. Как и Одзу, Шанелек интересует внутренняя красота внутрисемейных отношений, для которых кризис — это не конец, а новое начало. Оператором фильма стал 29-летний Иван Маркович, чей полнометражный дебют будет параллельно показан в программе «Форум».

«Гарет Джонс»

Агнешка Холланд, начинавшая свою карьеру ассистентом у Кшиштофа Занусси и Анждея Вайды, российским зрителям прежде всего известна как автор биографического «Полного затмения» о Верлене и Рембо. В 2017 году Холланд уже получала в Берлине премию Альфреда Бауэра за «След зверя» и вот снова участвует в конкурсе со своим новым фильмом. «Гарет Джонс» основан на не слишком широко известной истории Гарета Джонса, молодого уэльского журналиста, отправленного в 1933 году в командировку в СССР, где молодой идеалист сталкивается с ужасающей реальностью сталинского коммунизма и решает во что бы то ни стало рассказать миру правду о голодоморе на Украине, несмотря на противостояние советских цензоров и просталинских западных журналистов. Фильму Холланд несложно предсказать громкий резонанс на фоне массовой антироссийской истерии, однако сама режиссер считает свой фильм парафразом всей индустрии постправды, работающей на полных мощностях по обе стороны Атлантики.

«Антология города-призрака»

Привычное течение жизни забытого богом канадского городка нарушает внезапная смерть подростка. Жители города явно не хотят обсуждать подробности автокатастрофы, однако скорбь близких постепенно распространяется вокруг, лишая соседей привычного ощущения времени. Загадочные фигуры возникают из тумана и совершают странные действия. Сквозь мерцающее пленочное изображение начинают проглядывать истории из прошлого. А снег все идет, а снег все идет. Судя по трейлеру и описанию, можно предположить, что «Антология призрачного города» станет самым неформатным фильмом основного конкурса. Принимая во внимание предыдущие работы независимого режиссера из Квебека, предсказать, чего конкретно стоит ждать от его одиннадцатой картины, совершенно невозможно. Свою новую работу, итак достаточно мутную, известный экранный балагур Дени Коте для пущей атмосферности снял на 16 мм. Все в целом не дает отделаться от ассоциаций с другим канадским сюрреалистом-пересмешником, одержимым пленочной фактурой, темой призраков и зимней летаргией — Гаем Мэддином.

«Одна секунда»

Чжан Имоу, главный сегодня коммерческий режиссер Китая, начинал с авторского кинематографа и уже за первый свой полнометражный фильм, «Красный гаолян», в 1989-м получил «Золотого медведя». После масштабных исторических блокбастеров, таких как «Великая стена» и «Тень», он неожиданно решил вернуться к корням — и режиссерским, и биографическим. «Одна секунда», действие которой происходит во времена «культурной революции», — признание в любви к кинематографу и чистой, как слеза, синефелии деревенских жителей аграрной части Китая, о которой Имоу, в 1960-е сосланный в сельскохозяйственную коммуну, знает не понаслышке. Этот опыт отразился во многих его фильмах. Авантюрный сюжет его новой картины разворачивается вокруг бобины с пленкой, украденной девушкой-сиротой. За этой же пленкой, точнее, за одной конкретной ее секундой, охотится и сбежавший из трудового лагеря заключенный. Сообщают, что это история невероятной дружбы, которая завяжется благодаря магии кино.

«Прощай, сын мой»

Второй китайский фильм в конкурсе, что редкость для европейского фестиваля. «Прощай, сын мой» — работа еще одного именитого кинематографиста из КНР, Ван Сяошуая (он на поколение младше Чжан Имоу), автора «Пекинского велосипеда», получившего в 2001 году «Серебряного медведя». Эта эпическая трехчасовая семейная сага охватывает 30 лет, с 1980-х до сегодняшнего дня. Мелодраматическая история пары, потерявшей сына во времена «политики одного ребенка» и перебравшейся из провинции в мегаполис, чтобы усыновить — и вновь потерять — ребенка, а потом вернуться в родные края уже в совершенно другой стране. Очевидно, фильм содержит элементы социальной критики (после своего дебюта Сяошуай несколько лет находился в черном списке неугодных режиссеров). Однако стоит ожидать, что в центре картины будет не социалка, а все-таки человек и те шрамы, что оставляет на нем большая история.

«Бог существует, ее имя — Петруния»

Главный феминистский манифест в берлинской программе этого года — фильм македонки Теоны Стругар Митевски, уже однажды отмеченной в Берлине. Ее короткометражный дебют «Вета», показанный в «Панораме», получил премию Нью-Йоркской киноакадемии. «Петруния» — злая сатира на патриархальное и клерикальное общество современной Македонии, вскрывающая родовые травмы многих постсоциалистических стран; упакованная в форму магического соцреализма история современной Жанны д’Арк, выигрывающей у злых татуированных македонских гопников соревнование по нырянию в прорубь за крестом, к негодованию ортодоксальной общественности. Надо сказать, что Митевска активно выступает за квоты для женщин в кинопроизводстве, а одно из важных событий, которое должно состояться на Берлинале-2019, — подписание Дитером Коссликом вслед за Каннами, Торонто и Венецией обязательства поддерживать гендерный паритет. Как планируется, это должно привести к полному гендерному равенству на кинофестивалях.

«Свет моей жизни»

Похоже, Кейси Аффлек вслед за братом окончательно решил ступить на режиссерскую тропу — в берлинской «Панораме» состоится мировая премьера его второго фильма (первым было мокьюментари «Я все еще здесь» с Хоакином Фениксом). Здесь Аффлек не только режиссер, исполнитель главной роли, но и сценарист (многие ли помнят, что он был соавтором «Джерри»?), а компанию ему составят Элизабет Мосс и 14-летняя Анна Пневски. «Свет моей жизни» — постапокалиптический фильм о мире без женщин, смесь survival-хоррора и драмы взросления, в центре которой — отец, оберегающий свою дочь от озверевших в результате вынужденного воздержания мужчин. Пишут, что так как по сюжету родитель не находит возможностей цензурным образом объяснить своему ребенку устройство мира, то и зрителю не будут все раскладывать по полочкам.

«Середина 90-х»

В рамках «Панорамы» же пройдет европейская премьера «Середины 90-х» — режиссерского дебюта американского актера, комика и сценариста Джоны Хилла, сделавшего карьеру благодаря фильмам Апатоу, Сета Рогена и Грега Моттолы и номинированного на «Оскар» за роль второго плана в «Волке с Уолл-стрит». Фильм Хилла, уже более чем успешно прошедший в американском прокате, рассказывает о 13-летнем скейтере (первая по-настоящему главная роль Санни Сулджика, подростка из «Убийства священного оленя»), вступающем во взрослую жизнь. Для Хилла было принципиально правдоподобно и натуралистично показать обратную, не комедийную сторону подростковой жизни 1990-х. В фильме хватает ностальгии по эпохе VHS и MTV. Сложно избежать сравнения «Середины 90-х» с «Детками», и их сценарист Хармони Корин даже появляется тут в небольшом камео. Но большинство критиков уверяет: в американском кино появился новый автор со своей собственной интонацией.

«Сувенир: Часть 1»

Пройдет в Берлине и премьера «Сувенира» Джоанны Хогг, британского режиссера, за который она только что получила приз в «Сандэнсе» в категории «Мировая драма» (подробнее об этом и других фильмах последнего «Сандэнса» читайте здесь ). Еще одна история взросления на фоне, как сейчас принято говорить, столкновения с «токсичной маскулинностью», рассказывает о студентке киношколы, чья жизнь идет не по плану, но зато сублимируется в творчество. Автобиографическая история с Тильдой Суинтон и ее дочерью Хонор Бирн в главных ролях исследует отношения привилегированной части британского общества 1980-х с окружающей реальностью.

«Игра теней»

Фильм Лоу Е, еще одного, как и Ван Сяошуай, режиссера шестого поколения китайского кино, за годы службы заработавшего себе не только «Серебряного медведя» («Массаж вслепую»), но и серьезные проблемы с китайским цензурным аппаратом. «Игра теней», посвященная злободневной проблеме строительного бизнеса в Гуанчжоу, тоже почти год не могла получить разрешение на показ в Китае. Власти в итоге смиловались, фильм в 2018-м презентовали на Международном кинофестивале в Тайване. И вот теперь европейская премьера. Коррупционный нуар с насильственными выселениями, митингами, убийствами и горящими трупами — так бы, наверное, могли выглядеть фильмы Юрия Быкова, если бы он снимал в Гонконге. Одну из ролей, кстати, играет молодая звезда гонконгских боевиков Эдисон Чен.

«Мальчик русский»

Фильмы учеников Александра Сокурова уверенно шагают по мировым кинофестивалям. В экспериментальной секции Берлинале «Форум» покажут полнометражный дебют Александра Золотухина. Это история российского добровольца на Первой мировой, в первом же бою теряющего зрение и становящегося слухачом. Вооруженные громадными рупорами слухачи пытались засечь приближающиеся вражеские аэропланы. В фильме звучит не только гул моторов, но и произведения Сергея Рахманинова. Стилизованное выцветшее изображение — дело рук еще одного начинающего российского таланта, оператора Айрата Ямилова, до того снявшего «Софичку» Киры Коваленко, другой выпускницы мастерской Сокурова. Пожелаем удачи.

«Земля»

Николаус Гейрхальтер — австрийский документалист, продолжатель дела Михаэля Главоггера («Смерть рабочего»), уже много лет снимающий крайне эффектные эмбиентные фильмы о последствиях вторжения человека в природу, индустриализации Азии и деиндустриализации Европы. Как и его предыдущая нашумевшая работа «Homo Sapiens», «Земля» — «портрет планеты в эпоху антропоцена», как пишут в пресс-релизе. Герои фильма — гигантские карьеры, шахты, машины и люди, их разрабатывающие. Тут есть известный публицистический пафос, но, главное, как всегда у Гейрхальтера, уникальный аудиовизуальный опыт, возможный только при условии просмотра в кинотеатре.