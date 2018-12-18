10 самых ожидаемых российских сериалов 2019 года

Северный нуар с Цыгановым и исторический триллер с Антоном Шагиным, теледебют Константина Богомолова и политическая сатира на министров, Паль в роли безрукого инвалида и Стоянов в роли брянского вампира — российский телеэкран в будущем году обещает быть нескучным.

«Мертвое озеро»

ТВ-3, весна

Депрессивный следователь в исполнении Евгения Цыганова вскрыл себе вены, но тут позвонили с работы. Кто-то убил дочку олигарха в небольшом заполярном городке, значит, суицид придется отложить. Расследование дела осложняется тем, что у главного героя начинаются галлюцинации: он видит мертвых людей, и какая-то неизвестная сила сама ведет его по пути скорби к разгадке. Древние пророчества и шаманские ритуалы, браконьеры из малых народов и тихие маньяки городских окраин, новые рэперы и золотая молодежь, провинциальные менты и реальные бандиты наших дней — мистическое переплелось с социальным в этом жестком нуарном сериале Романа Прыгунова, снятом в стилистике скандинавских детективов. Роль-сюрприз — Полинаи Ксения Кутеповы в образе сиамских близнецов — смотрителей краеведческого музея. Впервые на экране — рэпер Скруджи в роли самого себя.

«Колл-центр»

ТВ-3, осень Триллер Алексея Чупова и Наташи Меркуловой, действие которого начинается в офисе московского онлайн-секс-шопа: неизвестные заблокировали двери и объявили по громкой связи, что в здании заложена бомба. Судьба сотрудников теперь зависит от их поведения; в ближайшие часы им предстоит узнать много всего интересного друг о друге. Каждая серия этого экспериментального проекта рассказывает историю одного из сотрудников и выполнена в отдельном жанре — от военного экшена до садомазо-хоррора. Минувшим летом КиноПоиск уже побывал на площадке в Подмосковье, где снимали историю героя Павла Табакова. В других ролях появятся Владимир Яглыч, Юлия Хлынина, Анатолий Белый и Никита Тарасов.

«Триггер»

Первый канал, дата неизвестна «Триггер» — так называемый high-concept-сериал, идею которого можно уместить в одно предложение. Главный герой — психолог, практикующий провокационную терапию и выталкивающий клиентов из зоны комфорта. Играет этого жесткого, остроумного, отталкивающего и в то же время обаятельного героя Максим Матвеев. Его работа впечатлила продюсеров американского ремейка (да, будет американский ремейк!) настолько, что актеру предложили небольшую роль в голливудской версии. А мировая премьера пилотной серии состоялась на кинорынке MIPCOM в Каннах.

«Вампиры средней полосы»

Канал «Супер» / Start.ru, дата неизвестна Комедийный фэнтези-детектив для тех, кто соскучился по «Дозорам», «Реальным упырям», по Пелевину... и по «Городку» (одного из древних вампиров земли брянской здесь играет Юрий Стоянов). Едва ли эта причудливая сказка с кровью, сексом и флешбэками в духе «Доктора Кто» (нас отправляют то в 1812-й, то в 1945-й) продержалась бы долго в эфире, но, к счастью, она выйдет на интернет-площадке Start.ru.

«Алиби»

Первый канал, дата неизвестна «Алиби» — еще один проект «Среды» Александра Цекало — одновременно процедурал и семейная драма про успешного сценариста, который не только пишет фильмы и сериалы, но и помогает богатым людям заметать следы своих преступлений на почве страсти. Герой втайне от всех управляет детективным агентством, которое придумывает алиби для своих клиентов. В конце первой же серии ему поступает заказ от собственной жены. В главных ролях — Евгений Стычкин и Ольга Сутулова.

«Содержанки»

Start.ru, дата неизвестна

«Подкидыш»

Исторический сериал «Амедиа». Время действия — эпоха нэпа, главный герой — мелкий уголовник, не поделивший что-то с подельниками и пустившийся в бега. В руках у него оказываются документы убитого (а может, и нет) милиционера. Взяв чужую личность, бандит устраивается в уголовный розыск и неохотно перековывается. В главной роли — Антон Шагин.

«Толя-робот»

ТВ-3 либо ТНТ, дата неизвестна Александр Паль в роли инвалида без рук и без ног, который бросает вызов ЖКХ-мафии, чтобы его любимая девушка передумала уезжать в Москву. Сценарист «Толи» Николай Куликов и его режиссер Алексей Нужный в уходящем году выпустили фильм «Я худею», который стал самой коммерчески успешной комедией года и при этом понравился критикам. Пожалуй, только эти авторы могут объединить в кино два таких щепетильных момента, как инвалидность и разруха в подъездах, чтобы с шутками и сентиментальными паузами подвести зрителя к классической морали о том, что разруха прежде всего в головах.

«Министерство»

Первый канал, дата неизвестна

Брат-близнец «Домашнего ареста», шоураннером которого вполне бы мог быть Салтыков-Щедрин. Потешный сериал об откатах, взятках, подтасовках на выборах, манипуляциях СМИ и прочих вещах, про которые можно говорить в эфире федерального канала, если при этом не забывать добавлять, что действие происходит в провинции, а из Москвы обязательно приедут компетентные люди и во всем разберутся. Драмы в первых сериях больше, чем в «Домашнем аресте», а у героев есть большой задел для роста.

«Учителя»