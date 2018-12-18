Лучшие сериалы 2018 года: Выбор редакции КиноПоиска

«Домашний арест»

Мэр — взяточник, но «суда еще не было». И пока дело до этого самого суда дойдет, зритель «Домашнего ареста» не раз успеет убедиться и в том, что мэр не худший из взяточников, и в том, что «простой народ» тоже в общем-то не подарок. Автору сериала Семену Слепакову и режиссеру «Бумера» и «Родины» Петру Буслову удалось создать на экране близкую к идеальной энциклопедию русской жизни. А в ней и коррупция, и снос исторического памятника ради строительства ТЦ, и беззлобная карикатура на озабоченную общественность, и токсичные отношения как залог крепкой семьи. Согласимся с оценкой председателя правительства России Дмитрия Медведева: «Это довольно забавно, а некоторые персонажи вполне узнаваемые».

«Baby»

Разврат, интриги, проституция и измены — со всем этим приходится столкнуться Кьяре и Людовике, которые каждый день ведут борьбу против самих себя и внешнего мира. Итальянский сериал о непростой жизни двух школьниц; история о том, как отсутствие понимания со стороны родителей может завести подростка в тупик. Яркие персонажи, стильный саундтрек и запоминающийся сюжет — «Baby» уже стал современным ответом на некогда популярных «Молокососов».

«Барри»

Меланхоличный киллер Барри (Билл Хейдер) отлично умеет выполнять свою работу, но чего-то ему в жизни не хватает. Как оказалось, творчества. Многие жители Лос-Анджелеса спят и видят себя звездами, так что среди изучающих актерское мастерство может оказаться кто угодно. Сценарист «Сайнфелда» Алек Берг и выходец SNL Билл Хейдер создали черную комедию с персонажами, будто позаимствованными из фильмов братьев Коэн.

«Видоизмененный углерод»

«Бегущий по лезвию» Ридли Скотта намертво вколотил в головы зрителей и кинематографистов образ залитого неоном города будущего. В сравнении с классикой «Углерод», конечно, проигрывает, но это не мешает наслаждаться его эффектными декорациями и визуальными эффектами. Герою, бывшему спецназовцу Такеши Ковачу (Юэль Киннаман), нужно найти убийцу тела бессмертного миллиардера Бэнкрофта (Джеймс Пьюрфой). Воспоминания Бэнкрофта повреждены, но Ковач вынужден заняться этим делом, иначе у него отберут недавно выданную оболочку, а его собственное сознание закинут в хранилище.

«Звоните ДиКаприо!»

Кажется, сериалы в России все чаще получаются лучше, чем кино. Из истории о капризном телевизионном актере (Александр Петров), подхватившем ВИЧ, можно было бы сделать полный метр, но тогда бы мы не получили компанию отличных персонажей второго плана вроде бесхребетного брата главного героя (Андрей Бурковский) и его боевой беременной жены (Юлия Александрова). Жора Крыжовников всегда был ближе к народу, чем остальные российские режиссеры, и, кажется, он отлично понимает, что Москва — это не только одетые с иголочки обитатели дорогих офисов.

«Конец ***го мира»

Мальчик с девочкой дружил, мальчик дружбой дорожил. Оба были социопаты, оба мизантропы, но прониклись друг другом и теперь вдвоем против взрослых, этих удивительно косных долбоклюев. Сериал вышел на британском ТВ в конце прошлого года, но для широкого зрителя стал доступен только в этом. Ненависть на экране давно не была такой милой и ироничной.

«Леденящие душу приключения Сабрины»

Говорящего кота больше нет, как нет и наивности, присущей оригинальному сериалу 1990-х. Новому времени — новая ведьма, и шоураннерам невероятно повезло заполучить на главную роль Кирнан Шипку, прошедшую огонь, воду и медные трубы сериала «Безумцы». Ее Сабрина вынуждена выбирать между прошлым и будущим, между мирским и сверхъестественным. Тим-бёртоновский макабр, черный юмор, каннибализм и статуя Бафомета оставляют очень приятное послевкусие.

«Маленькая барабанщица»

Очередная экранизация шпионских романов Ле Карре. Израильская разведка вербует английскую актрису, чтобы та внедрилась в ряды палестинских террористов, выдав себя за любовницу одного из них. Александр Скарсгард и Майкл Шеннон изображают израильских шпионов, а молодая британская актриса Флоренс Пью — остроумную и прямолинейную девушку, которой предстоит опаснейшее задание (честно говоря, наблюдать за Пью куда интереснее, чем за уже известными актерами). Вокруг ламповый антураж 1970-х, яркие платья, красивые машины. Ракурсы Пак Чхан-ука, как обычно, завораживают. Главная же интрига сериала — на чьей стороне в этом вечном геополитическом конфликте окажутся симпатии героини и зрителя.

«Маньяк»

Некоторые сериалы нужно смотреть минимум по два раза. Безусловно, время найти трудно, но как иначе уловить все те мелочи, которые делают проект Кэри Фукунаги по-настоящему интересным? Гимн фармакологии, попытка разобраться в психических травмах с помощью аналога ЛСД и психотерапии, ностальгия по олдскульным компьютерам — здесь слишком много всего намешано. «Маньяк» требует очень пристального внимания, и для нашего времени это настоящий раритет.

«Острые предметы»

Как и персонажам «Маньяка», героине «Острых предметов» приходится пересобрать свою жизнь из воспоминаний прошлого — острых окровавленных осколков. Эми Адамс играет журналистку Камиллу, отправляющуюся в родной город, чтобы написать репортаж о серийном убийце. Но узнает она куда больше — скелеты из шкафа Камиллы рвутся навстречу дневному свету. Жан-Марк Валле экранизировал роман Гиллиан Флинн, и его работу даже трудно назвать сериалом — скорее, это очень длинный, тягучий фильм. Впрочем, как и положено южной готике.

«Патрик Мелроуз»

Эдвард Сент-Обин написал цикл романов о Патрике Мелроузе, спивающемся английском аристократе с трудным прошлым. Героя автор частично списал с себя, что придало персонажу еще больше психологической достоверности и привлекло читателей. Одним из них был Бенедикт Камбербэтч. Он и спродюсировал сериал, сыграв в нем заглавную роль. Действие охватывает разные периоды жизни Патрика, разворачивая панораму его болезненного пристрастия к алкоголю и наркотикам. Благодаря стараниям актера, крайне занимательную.

«Призраки дома на холме»

Семья Крейн хлебнула горя в огромном особняке, и все пятеро детей выросли в невротичных взрослых. Герои пытаются справиться с проблемами, подавить воспоминания, но выходит не очень — вокруг копятся призраки. Призраки — это угрызения совести, призраки — это тайны, это сожаления и неудачи. Но пока герои это поймут, сериал успеет хорошенько напугать и их, и зрителей. Филигранно снятый (шестой эпизод — мастер-класс по съемке сцен без склеек, одним кадром), крепко сыгранный и отлично выстроенный, сериал Майка Флэнегана может считаться одним из самых ярких проектов Netflix в этом году.

«Разочарование»

Приключение принцессы, эльфа и демона в сказочном королевстве, созданном Мэттом Грейнингом. Принцесса Бин бежит из дома, но сбежать от себя не так-то просто. Веселый эльф Эльфо не хочет быть вечно веселым и грустит. У демона Люци тоже не все так просто. От экзистенциального кризиса никуда не деться, даже если ты анимационный персонаж в выдуманной стране. Грейнингу, много лет работавшему над «Симпсонами», этого ли не знать?

«Террор»

Проект канала AMC — экранизация романа Дэна Симмонса — монументальный, как айсберг. Сделать увлекательную многочасовую драму из истории о вмерзших в лед кораблях и парализующем разум, тело (и сюжет) холоде — задача не из простых. Поэтому создатели «Террора» энергично размениваются на мелочи — наполняют безрадостный быт полярников десятками мелких бытовых коллизий, строят уходящие в будущие эпизоды сюжетные арки и заставляют героев поминутно вздрагивать от морозного треска и палить в темноту из ружей, чтобы и зритель вздрагивал и не засыпал.

«Убивая Еву»

Сериалы о социопатах пользуются популярностью (см. «Шерлок» и «Доктор Хаус»), но женщин в таком образе мы встречаем крайне редко. Киллерша с говорящим именем Виланель (villain — злодей) становится объектом пристальной слежки сотрудницы MI5 Евы Поластри. Они по разную сторону баррикад, но, тем не менее, очень похожи. Для каждой из них убийство — это поэзия и страсть. Но одна в каком-то смысле автор, а другая — критик. Неудивительно, что их тянет друг к другу.