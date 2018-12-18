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Лучшие сериалы 2018 года: Выбор редакции КиноПоиска

Призраки, маньяки, ведьмы, коррупционеры, каннибалы, пьющая принцесса и другие персонажи 15 самых выдающихся телевизионных проектов года. 18 декабря 2018
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Лучшие сериалы 2018 года: Выбор редакции КиноПоиска

«Домашний арест»

Мэр — взяточник, но «суда еще не было». И пока дело до этого самого суда дойдет, зритель «Домашнего ареста» не раз успеет убедиться и в том, что мэр не худший из взяточников, и в том, что «простой народ» тоже в общем-то не подарок. Автору сериала Семену Слепакову и режиссеру «Бумера» и «Родины» Петру Буслову удалось создать на экране близкую к идеальной энциклопедию русской жизни. А в ней и коррупция, и снос исторического памятника ради строительства ТЦ, и беззлобная карикатура на озабоченную общественность, и токсичные отношения как залог крепкой семьи. Согласимся с оценкой председателя правительства России Дмитрия Медведева: «Это довольно забавно, а некоторые персонажи вполне узнаваемые».

«Baby»

Разврат, интриги, проституция и измены — со всем этим приходится столкнуться Кьяре и Людовике, которые каждый день ведут борьбу против самих себя и внешнего мира. Итальянский сериал о непростой жизни двух школьниц; история о том, как отсутствие понимания со стороны родителей может завести подростка в тупик. Яркие персонажи, стильный саундтрек и запоминающийся сюжет — «Baby» уже стал современным ответом на некогда популярных «Молокососов».

«Барри»

Меланхоличный киллер Барри (Билл Хейдер) отлично умеет выполнять свою работу, но чего-то ему в жизни не хватает. Как оказалось, творчества. Многие жители Лос-Анджелеса спят и видят себя звездами, так что среди изучающих актерское мастерство может оказаться кто угодно. Сценарист «Сайнфелда» Алек Берг и выходец SNL Билл Хейдер создали черную комедию с персонажами, будто позаимствованными из фильмов братьев Коэн.

«Видоизмененный углерод»

«Бегущий по лезвию» Ридли Скотта намертво вколотил в головы зрителей и кинематографистов образ залитого неоном города будущего. В сравнении с классикой «Углерод», конечно, проигрывает, но это не мешает наслаждаться его эффектными декорациями и визуальными эффектами. Герою, бывшему спецназовцу Такеши Ковачу (Юэль Киннаман), нужно найти убийцу тела бессмертного миллиардера Бэнкрофта (Джеймс Пьюрфой). Воспоминания Бэнкрофта повреждены, но Ковач вынужден заняться этим делом, иначе у него отберут недавно выданную оболочку, а его собственное сознание закинут в хранилище.

«Звоните ДиКаприо!»

Кажется, сериалы в России все чаще получаются лучше, чем кино. Из истории о капризном телевизионном актере (Александр Петров), подхватившем ВИЧ, можно было бы сделать полный метр, но тогда бы мы не получили компанию отличных персонажей второго плана вроде бесхребетного брата главного героя (Андрей Бурковский) и его боевой беременной жены (Юлия Александрова). Жора Крыжовников всегда был ближе к народу, чем остальные российские режиссеры, и, кажется, он отлично понимает, что Москва — это не только одетые с иголочки обитатели дорогих офисов.

«Конец ***го мира»

Мальчик с девочкой дружил, мальчик дружбой дорожил. Оба были социопаты, оба мизантропы, но прониклись друг другом и теперь вдвоем против взрослых, этих удивительно косных долбоклюев. Сериал вышел на британском ТВ в конце прошлого года, но для широкого зрителя стал доступен только в этом. Ненависть на экране давно не была такой милой и ироничной.

«Леденящие душу приключения Сабрины»

Говорящего кота больше нет, как нет и наивности, присущей оригинальному сериалу 1990-х. Новому времени — новая ведьма, и шоураннерам невероятно повезло заполучить на главную роль Кирнан Шипку, прошедшую огонь, воду и медные трубы сериала «Безумцы». Ее Сабрина вынуждена выбирать между прошлым и будущим, между мирским и сверхъестественным. Тим-бёртоновский макабр, черный юмор, каннибализм и статуя Бафомета оставляют очень приятное послевкусие.

«Маленькая барабанщица»

Очередная экранизация шпионских романов Ле Карре. Израильская разведка вербует английскую актрису, чтобы та внедрилась в ряды палестинских террористов, выдав себя за любовницу одного из них. Александр Скарсгард и Майкл Шеннон изображают израильских шпионов, а молодая британская актриса Флоренс Пью — остроумную и прямолинейную девушку, которой предстоит опаснейшее задание (честно говоря, наблюдать за Пью куда интереснее, чем за уже известными актерами). Вокруг ламповый антураж 1970-х, яркие платья, красивые машины. Ракурсы Пак Чхан-ука, как обычно, завораживают. Главная же интрига сериала — на чьей стороне в этом вечном геополитическом конфликте окажутся симпатии героини и зрителя.

«Маньяк»

Некоторые сериалы нужно смотреть минимум по два раза. Безусловно, время найти трудно, но как иначе уловить все те мелочи, которые делают проект Кэри Фукунаги по-настоящему интересным? Гимн фармакологии, попытка разобраться в психических травмах с помощью аналога ЛСД и психотерапии, ностальгия по олдскульным компьютерам — здесь слишком много всего намешано. «Маньяк» требует очень пристального внимания, и для нашего времени это настоящий раритет.

«Острые предметы»

Как и персонажам «Маньяка», героине «Острых предметов» приходится пересобрать свою жизнь из воспоминаний прошлого — острых окровавленных осколков. Эми Адамс играет журналистку Камиллу, отправляющуюся в родной город, чтобы написать репортаж о серийном убийце. Но узнает она куда больше — скелеты из шкафа Камиллы рвутся навстречу дневному свету. Жан-Марк Валле экранизировал роман Гиллиан Флинн, и его работу даже трудно назвать сериалом — скорее, это очень длинный, тягучий фильм. Впрочем, как и положено южной готике.

«Патрик Мелроуз»

Эдвард Сент-Обин написал цикл романов о Патрике Мелроузе, спивающемся английском аристократе с трудным прошлым. Героя автор частично списал с себя, что придало персонажу еще больше психологической достоверности и привлекло читателей. Одним из них был Бенедикт Камбербэтч. Он и спродюсировал сериал, сыграв в нем заглавную роль. Действие охватывает разные периоды жизни Патрика, разворачивая панораму его болезненного пристрастия к алкоголю и наркотикам. Благодаря стараниям актера, крайне занимательную.

«Призраки дома на холме»

Семья Крейн хлебнула горя в огромном особняке, и все пятеро детей выросли в невротичных взрослых. Герои пытаются справиться с проблемами, подавить воспоминания, но выходит не очень — вокруг копятся призраки. Призраки — это угрызения совести, призраки — это тайны, это сожаления и неудачи. Но пока герои это поймут, сериал успеет хорошенько напугать и их, и зрителей. Филигранно снятый (шестой эпизод — мастер-класс по съемке сцен без склеек, одним кадром), крепко сыгранный и отлично выстроенный, сериал Майка Флэнегана может считаться одним из самых ярких проектов Netflix в этом году.

«Разочарование»

Приключение принцессы, эльфа и демона в сказочном королевстве, созданном Мэттом Грейнингом. Принцесса Бин бежит из дома, но сбежать от себя не так-то просто. Веселый эльф Эльфо не хочет быть вечно веселым и грустит. У демона Люци тоже не все так просто. От экзистенциального кризиса никуда не деться, даже если ты анимационный персонаж в выдуманной стране. Грейнингу, много лет работавшему над «Симпсонами», этого ли не знать?

«Террор»

Проект канала AMC — экранизация романа Дэна Симмонса — монументальный, как айсберг. Сделать увлекательную многочасовую драму из истории о вмерзших в лед кораблях и парализующем разум, тело (и сюжет) холоде — задача не из простых. Поэтому создатели «Террора» энергично размениваются на мелочи — наполняют безрадостный быт полярников десятками мелких бытовых коллизий, строят уходящие в будущие эпизоды сюжетные арки и заставляют героев поминутно вздрагивать от морозного треска и палить в темноту из ружей, чтобы и зритель вздрагивал и не засыпал.

«Убивая Еву»

Сериалы о социопатах пользуются популярностью (см. «Шерлок» и «Доктор Хаус»), но женщин в таком образе мы встречаем крайне редко. Киллерша с говорящим именем Виланель (villain — злодей) становится объектом пристальной слежки сотрудницы MI5 Евы Поластри. Они по разную сторону баррикад, но, тем не менее, очень похожи. Для каждой из них убийство — это поэзия и страсть. Но одна в каком-то смысле автор, а другая — критик. Неудивительно, что их тянет друг к другу.

Автор КиноПоиск
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Сюжет
сериал подборка сериалы года итоги года итоги 2018 выбор редакции
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54
Комментарии (67)

Новый комментарий...

  • IDared

    раскрыть комментарий 12

  • Террор был бы гораздо лучше без асилумовского монстра. Он все испортил.
    Домашний арест на удивление хорош.
    Острые предметы слишком медленный даже для Валле

    ответить

  • 8

    ZELMIRA 18 декабря 2018, 11:42 пожаловаться

    #

    Из песни слов не выкинешь, а монстр был важнейшим элементом сюжета первоисточника.

    ответить

  • Ну если не было возможности сделать достойного монстра, показали бы его не полностью, как-то выкрутились бы, а то для 18 года прям сильное удивление. Актеры сильные, декорации достойные и такая хрень на весь экран…

    ответить

  • 1

    ZELMIRA 18 декабря 2018, 12:01 пожаловаться

    #

    Если честно, то с учётом атмосферы и множества ужасающих в хорошем смысле моментов бармаглот крупным планом в последней серии как-то кашу не испортил. Ранее его толком и не видно было, акцент делался на иных вещах, а уже к последней серии на такую компьютерную лажу не было желания злиться.

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  • 1

    wember251 18 декабря 2018, 16:51 пожаловаться

    #

    . «Из песни слов не выкинешь»
    Трудно найти более бессмысленную пословицу. Вообще-то нет ничего проще.
    «монстр был важнейшим элементом сюжета первоисточника»
    Тем позорнее отвратная реализация.

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  • ZELMIRA 18 декабря 2018, 17:07 пожаловаться

    #

    Какова альтернатива монстру? Не стесняйтесь в вариантах, я вас очень внимательно слушаю.

    ответить

  • jciml 18 декабря 2018, 13:10 пожаловаться

    #

    согласен, монстр — главное разочарование сериала. ну и то, что из Хикки сделали чуть ли не мученика и борца за справедливость, ах да, у него еще и трагическая любовь((

    ответить

  • 1

    ZELMIRA 18 декабря 2018, 17:04 пожаловаться

    #

    Как раз в хикки ничего хорошего я не увидела, особенно с учётом того, что к концу сериала слили позорную причину того, что он вообще оказался на борту, а не совершал вояж в кандалах прямиком на райский остров тасмания. На борцуна он не тянет, а вот за блестящего приспособленца он вполне сойдёт)

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  • 1

    igoreshkoff 18 декабря 2018, 13:50 пожаловаться

    #

    Террор был бы гораздо лучше, если бы не было шикарной книги Дэна Симмонса :)

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  • 2

    mishgun17 18 декабря 2018, 11:25 пожаловаться

    #

    Очень странно, но маленькая барабанщица вообще не зашла, хотя тут вроде и сценарий и режиссёр и актёры, сам не понял почему не понравилось. И в призраках дома на холме не понравился финал, правда до него все серии были отличными, валил кирпичами только так) А вот Маньяк и Террор — это точно топчик этого года!!!

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  • 5

    NILLL 18 декабря 2018, 11:28 пожаловаться

    #

    На половину согласен. Не хватает «Моей гениальной подруги», «Метод Комински» Дуглас там хорош, «Джек Райн», «Касл-рок» и «По ту сторону»

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  • 4

    igoreshkoff 18 декабря 2018, 13:53 пожаловаться

    #

    Статья о новинках 2018 года…

    ответить

  • yariks1993 18 декабря 2018, 21:27 пожаловаться

    #

    А «Касл-рок» что старинка?

    ответить

  • 3

    Oles-sh 18 декабря 2018, 15:12 пожаловаться

    #

    Не хватает «Моей гениальной подруги» — полностью согласен! Очень сильно.

    ответить

  • 1

    alexronin 18 декабря 2018, 19:11 пожаловаться

    #

    Согласен на счет Джека Райана и Метода Комински.

    ответить

  • 10

    IgorVasilevsky 18 декабря 2018, 11:34 пожаловаться

    #

    Только что досмотрел «Телохранителя» — очень советую.

    ответить

  • 1

    igoreshkoff 18 декабря 2018, 13:55 пожаловаться

    #

    Согласен. Для меня это откровение года. Странно, что его нет в списке, когда есть очень проходные «Сабрина»

    ответить

  • 5

    HOLYSHOThUN773R 18 декабря 2018, 11:35 пожаловаться

    #

    Эммм, конец **аного мир вышел же в 2017, или я не прав?

    ответить

  • 2

    Нейромант 18 декабря 2018, 11:35 пожаловаться

    #

    Ну, по крайней мере обошлись без «Зачарованных». И на том спасибо. Ведь при желании можно много чего назвать «выдающимся», вопрос ведь только в контексте. О чём и свидетельствует определённая часть этого топа. Адамс, Стоун, Хилл и Петров в заголовке! Вы ж мои кринжовые умнички!

    ответить

  • 4

    GriPhone 18 декабря 2018, 11:38 пожаловаться

    #

    А как же The Alienist?

    ответить

  • 5

    Тиррувилеиядаль 18 декабря 2018, 11:44 пожаловаться

    #

    За лампово-уютного и одновремено — мозговыносного ретрофутуристичного «Маньяка», за глубоко драматичный и пробирающий до мурашек (нет-нет, не бу-моментами, а именно драмой!) «Призраки дома на холме», за афигенно визуально «вкусный» «Видоизменённый углерод» и за очень добротно сыгранный и атмосферный (при всех мелких шероховатостях сюжета и нехватке натурных съёмок, заменённых «зелёнкой») «Террор» — редакции хочется виртуально пожать руку :) Но вот очень и очень жаль, что не удостоился упоминания изумительный во всех отношениях нео-вестерновый «Йеллоустоун» (за К. Костнера в гл. роли, за режиссуру и сценарий Т. Шеридана, за просто вау!-операторскую работу и саундтрек..)… эээх… :((И да… лампово-пасхалко-кинговский, атмосфЭрно-очаровательный «Касл-Рок» тоже весьма и весьма был в этом году неплох :)

    ответить

  • 1

    yariks1993 18 декабря 2018, 21:30 пожаловаться

    #

    Согласен. Чего только стоила 8 серия про мать героя. Бррр.. От музыки до сих пор мурашки.

    ответить

  • Вы про Касл-Рок? Если да, то, наверное, про 7 серию, а не про 8 — про блуждание в закоулках памяти и (или) времени вслед за шахматными фигурками королевы… очень сильная серия

    ответить

  • 18

    vitasha 18 декабря 2018, 11:54 пожаловаться

    #

    С каждым годом хороших и даже выдающихся сериалов всё больше, где взять время на просмотр — непонятно.

    ответить

  • 5

    Нейромант 18 декабря 2018, 12:35 пожаловаться

    #

    На мой взгляд, таких сериалов как были единицы, так единицы и остались, и время на их просмотр не так уж сложно отыскать. Тут особо не о чем переживать. А вот с чем действительно возникают всё более напрягающие сложности, так это с поиском драгоценного качества во всём этом канализационном количестве. С чем совсем, кстати, не помогает лавина рекламных материалов или советов от «экспертов», с уровнем разборчивости и насмотренности рядового обывателя. За редким исключением.

    ответить

  • 1

    Oogway 18 декабря 2018, 16:54 пожаловаться

    #

    Просто жить с мыслью — если нет времени, значит не очень то и хочется.

    ответить

  • 1

    alexronin 18 декабря 2018, 19:24 пожаловаться

    #

    Я каждый год стараюсь отсматривать все топовые сериалы, но при этом каждый раз в конце года редакция кинопоиска и ещё кое-каких подобных сайтов выкладывает список в котором добрая половина сериалов, которые я не смотрел. Блин, ну год же уже заканчивается, когда успеть всё наверстать!? В следующем году уже новые сезоны надо смотреть и очередные новинки. И так всё больше и больше сериалов накапливается в моем списке, до большинства из которых я так и не добираюсь.
    Пора уже начать редакции разделять сериалы по половому принципу что ли, типа мужские и женские, для тех, кто любит пожестче или помягче, как-то так. Ну нереально много сериалов стало.

    ответить

  • 7

    _G0LIaTh_ 18 декабря 2018, 11:56 пожаловаться

    #

    Конец ***банного мира — полное ***. Для тренадцатилетних, которые посмотрят его в каком- нибудь паблике. Единственный плюс — идет совсем немного, всего 3 часа на весь сезон.
    И Патрик разочаровал. Кроме Камбербэтча и агента Смита, в нем нет абсолютно ничего. Скучно, нудно, но хотя бы не затянуто.

    ответить

  • 2

    mulderlp 18 декабря 2018, 13:58 пожаловаться

    #

    Абсолютно согласен. «Конец ***банного мира» распиаренное днище для малолетних эгоистов. Чего только стоит эпизод где главный герой дает по морде своему отцу и угоняет его авто, причем отношение отца к парню было показано более чем адекватно. «Вытирайте детки ноги об своих родителей, вы ничем им не обязаны, планета должна крутиться вокруг вас».

    ответить

  • 5

    Андрей Николаев 18 декабря 2018, 12:07 пожаловаться

    #

    Террор, как по мне, это определённо провал года среди сериалов. Так угробить потенциал романа — это надо было очень сильно постараться. И проблема тут точно не в Туунбаке…

    ответить

  • 2

    keyleen 18 декабря 2018, 12:12 пожаловаться

    #

    Что-то топ какой-то слабый. И тут только новые сериалы, а как же продолжение старых? Будет отдельный топ?

    ответить

  • 1

    Jls 18 декабря 2018, 12:18 пожаловаться

    #

    Видоизмененный углерод? Серьезно?
    Так испортить неплохое начало и полностью переврать книгу… Печаль же :(

    ответить

  • sweinsteiger

    раскрыть комментарий 3
  • 4

    Дмитрий 18 декабря 2018, 12:31 пожаловаться

    #

    Убивая Еву крутой

    ответить

  • 1

    argia 18 декабря 2018, 12:44 пожаловаться

    #

    При известных достоинствах некоторых перечисленных сериалов, сезон как-то слабоват, в целом, на мой взгляд. Жаль.

    ответить

  • 3

    ConstantDm 18 декабря 2018, 12:57 пожаловаться

    #

    Простите, но «Сабрина» тут лишняя. Сериал неплохо стартует, но потом бревно в главной роли с двумя лицевыми анимациями на все случаи жизни его благополучно закапывает.

    ответить

  • 1

    NARAM-SUEN 18 декабря 2018, 13:05 пожаловаться

    #

    По настоящему хороши только «Острые предметы», а вот почему нет «Йеллустоуна» — большая загадка. «Маньяк» неплох, только очень специфичен.

    ответить

  • Нейромант 18 декабря 2018, 13:35 пожаловаться

    #

    «Острые предметы» — один из немногих сериалов, который по праву можно назвать лучшим в этом году: за прекрасную, вдумчивую, неспешную постановку, сюжет, игру, операторскую работу, саундтрек и общую эстетику, но последняя серия, как по мне, смазала впечатление. До 9 из 10. Слишком уж необоснованно глупой и нерешительной там предстала героиня Эми Адамс.

    «Мэниак» же вне конкуренции. Лучший из лучших. Именно многослойная специфичность и делает его таковым.

    ответить

  • 1

    NARAM-SUEN 18 декабря 2018, 16:00 пожаловаться

    #

    «Маньяк» хороший, даже очень, но он чересчур специфический да и Эмма Стоун уж очень сильно затмевает своего напарника.

    ответить

  • Вот-вот. Я про отсутствие «Йеллоустоуна» аналогично вопрошаю уже второй раз, ещё когда редакция о нём не упомянула в топе «лучших сериалов лета». Пичалька. Ибо сериал — блестящий!

    ответить

  • 1

    ciscaridze 18 декабря 2018, 13:47 пожаловаться

    #

    Понравилась большая (первая часть) домашнего ареста. Хороший юмор, сатира и т. д. однако к концу сериал превратился в типичный тнтшный сериальчик с типичными тнтшными гегами и слабой сопливо-розовой концовкой. Финал запороли. Такое ощущение что Слепаков писал как раз таки последние серии (слишком много типичного тнт в конце). Но сераил на удивление хорош, Деревянко очень круто отыграл

    ответить

  • 4

    igoreshkoff 18 декабря 2018, 14:02 пожаловаться

    #

    Кстати, пусть этот топ для новинок исключительно, то сюда вполне можно было бы всунуть и Американская история преступлений 2 сезон. Все-таки у них каждый сезон — это абсолютно новая история, ничем не связанная с предыдущим сезоном и выступает полноценным сериалом. Один из самых качественных и мощных сериалов 2018 года.

    ответить

  • 1

    DeathFrez 18 декабря 2018, 18:26 пожаловаться

    #

    Однозначно лучший в году.

    ответить

  • 5

    ЛедПламя 18 декабря 2018, 14:15 пожаловаться

    #

    Лично я согласна только насчет Видоизмененного углерода — зачетный сериал. Все остальное перечисленное — шлак! Лично мне в этом году понравились новые сезоны: Люцифер, В пустыне смерти, Мир Дикого запада, Игра Престолов, британский Humans, Человек в Высоком замке, Очень странные дела, Я — Зомби (Лив — шикарна), Сотня — отличный жесткач, Пространство/Экспансия, Вне времени/Таймлесс, — жаль, что закрыли, Колония — тоже прикрыли, но любопытно было посмотреть, как все закончится, из новинок: Дождь, польский 1983, Летящие сквозь ночь, сериал от Ютуб — Начало, Reverie — тоже неплохая премьера, но закрыли, Переправа — интересное начало, но и этот сериал приказал долго жить. Звездный Пусть Дискавери.

    ответить

  • 7

    neomika86 18 декабря 2018, 14:16 пожаловаться

    #

    А где же второй сезон Грешницы?
    Острые предметы муть редкая..

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  • А у меня не было времени в этом году чтобы смотреть сериалы.
    Едва выделил времени чтобы посмотреть новые серии Южного парка и Форс-мажоров.
    Некоторые из представленных здесь сериалов только добавил в список к просмотру.

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  • Evil Man 18 декабря 2018, 15:53 пожаловаться

    #

    Вы специально избегали смысловых историй или это совпадение? «Фортитьюд», однозначно, один из самых нестандартных за этот год, хоть и вышло всего 4 серии, но они уж точно лучше 10 серий любого гламурного бреда из этого списка…

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  • 2

    Roman_Ignatyev 18 декабря 2018, 15:54 пожаловаться

    #

    Никак понять не могу, почему КП обходит стороной «Йеллоустоун». Неужели он хуже «Baby» или «Барри»? Кажется, что нет.

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  • 1

    Timur Iron 18 декабря 2018, 16:36 пожаловаться

    #

    Ну КП как ресурс довольно субъективный, в этом нет ничего необычного, не стоит воспринимать его серьёзно как и этот список. Кстати, ты заинтересовал «Йеллоустоуном», надо будет глянуть, да ещё и с Костнером в главной роли.

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  • 4

    DeathFrez 18 декабря 2018, 18:28 пожаловаться

    #

    Однозначно смотреть. Костнер там шикарен, да и в целом актерский ансамбль отличный. Мощная драма и столкновение миров.

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  • Также присоединяюсь к рекомендации в адрес «Йеллоустоуна» — сериал отличнейший, да и не удивительно, ибо за него надо благодарить (шоураннера и режиссёра в едином лице) небезызвестного Тэйлора Шеридана, который подарил нам Сикарио, Ветреную реку, Любой ценой…
    Помимо Костнера и остального каста, там много чего ещё «вкусного»: саундтрек отменный + работа оператора — как в лучших работах канала National Geographic или Discovery :) Так шта… приятного Вам просмотра!

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  • TrustTheBeat

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  • FunnyFarm 18 декабря 2018, 16:29 пожаловаться

    #

    «Звоните ДиКаприо!» — отличный сериал. Изначально не обращал внимания на то, что его снял Крыжовников. Получилось необычно, а главное достойно. Такого у нас в стране уж точно раньше не снимали. Есть конечно провисания в сценарии и с многими моментами я не согласен, но это компенсируется хорошо прописанными персонажами и характерами вкупе с довольно-таки неплохой актёрской игрой.

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  • 1

    Oogway 18 декабря 2018, 16:52 пожаловаться

    #

    Спасибо за подборку! В этом году почти не смотрел сериалы из новых. Как оказалось, ничего не упустил.

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  • 1

    NEK2013 18 декабря 2018, 16:54 пожаловаться

    #

    Призраки мне очень хорошо зашли.
    Но в 2017 году мне кажется было побольше хороших сериалов.

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  • 1

    evgenij-pronin 18 декабря 2018, 17:16 пожаловаться

    #

    Как? в рейтинге нет «Ненастья»? Это уже за гранью.

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  • 2

    Slon23 18 декабря 2018, 18:17 пожаловаться

    #

    Я бы добавил Трагедию в Уэйко, Йеллоустоун и Призрачную Башню.

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  • 1

    Алексей Сухарев 18 декабря 2018, 18:57 пожаловаться

    #

    Не плохой выбор!!!

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  • 6

    OnTumucTuk 18 декабря 2018, 19:16 пожаловаться

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    Автор явно в тренде, как и яндекс с амерами в целом — статья апология убийц, наркоманов и т. д…

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  • Andrew Chajka 18 декабря 2018, 19:25 пожаловаться

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    1. 2018 год ещё не закончился. В Декабре выйдут «Чёрное Зеркало» и «Путешественники» — это однозначно сразу в топ. Также в декабре премьера «Летящих сквозь ночь» и «Собак Берлина». Со списком явно поторопились.
    2. Простите, но где «Мост», «Мир Дикого Запада», «Американская история ужасов», «Пространство»? Раз уж речь и о мультах тоже, то где «Хильда», «Вайолет Эвергарден», «Агрессивная Рэцуко»?
    Если учесть, что в топе аж 2 российских сериала — вот вам уже 2 места на замену сразу.

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  • 2

    PossiblePsycho 18 декабря 2018, 19:31 пожаловаться

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    В принципе, с вами и так все понятно после публикации рейтинга лучших фильмов. Но такого фэйла, как включение в топ «Видоизмененного углерода» с его чудовищным сценарием, я как-то все равно не ожидала.

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  • 1

    eNj0y58 18 декабря 2018, 20:35 пожаловаться

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    Сабрина тут явно лишняя. Сериал снят только для продвижения определенной идеологии. Причем сценаристы даже не пытались как-то замаскировать свои влажные матриархальные мечты, подача просто в лоб.

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  • bastila77 18 декабря 2018, 21:24 пожаловаться

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    Мне непонятно все эти вздохи по поводы «Сабрины». Абсолютно проходной, никакущий подростковый сериал, с сюжетом, который бросает из стороны в сторону и абсолютно пресными персонажами. Много русских сериалов, которые я бы тоже в этот топ не допустила. Меня порадовали в этом году «Удивительная мисс Мейзел», «телохранитель». Приятные впечатления оставил «Барри». Нейтрально прошел Патрик Мелроуз».

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  • arveko 18 декабря 2018, 22:03 пожаловаться

    #

    Kominsky Method — самая приятная неожиданность 2018

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