Аня Тейлор-Джой снимется в триллере Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо»

Аня Тейлор-Джой исполнит одну из главных ролей в новом режиссерском проекте Эдгара Райта — психологическом триллере «Прошлой ночью в Сохо» (Last Night in Soho). Райт написал сценарий картины в соавторстве с Кристи Уилсон-Кернс.

Сюжет проекта не раскрывается. Известно, что действие развернется в одном из самых оживленных районов Лондона, а центральным персонажем станет героиня Тейлор-Джой.

По словам Райта, при создании триллера он вдохновлялся картинами «А теперь не смотри» Николаса Роуга и «Отвращение» Романа Поланского.

Старт съемок запланирован на лето этого года.

Кроме «Прошлой ночи в Сохо», Райт активно работает над продолжением «Малыша на драйве» — уже готов черновой сценарий сиквела. По его словам, второй фильм расширит мир оригинала, представит новых персонажей и продвинет историю дальше. В остальном какие-либо подробности о «Малыше на драйве 2» отсутствуют.

1 августа Аня Тейлор-Джой должна появиться на экранах в фильме «Новые мутанты», а 22 августа российские зрители смогут увидеть актрису в мультфильме «Playmobil: Фильм».

Источник: Variety