Netflix продлил «Любовь, смерть и роботов» на второй сезон

18 минут назадОбсудить0

Стрим-сервис Netflix заказал производство второго сезона анимационного сериала-антологии «Любовь, смерть и роботы». Дженнифер Ю («Кунг-фу Панда 3») присоединилась к проекту в качестве старшего режиссера-мультипликатора и проконтролирует создание новых эпизодов.

«Любовь, смерть и роботы» — продюсерский проект Дэвида Финчера и Тима Миллера, состоящий из 18 короткометражных анимационных эпизодов, выполненных в разных стилях и разными авторами. Весь проект объединяет жанр фантастики, но в остальном каждая серия по-своему уникальна. В антологии можно найти истории о разумном йогурте, оборотнях в армии, мусорных монстрах, киборгах и кровожадных гулях.

Подробнее о плюсах и минусах сериала КиноПоиск рассказывал в материале «Антология, которую нельзя пропустить» и в подкасте «„Любовь, смерть и роботы“ и сериалы Apple».

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в «Яндекс.Дзене», чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Смотрите также

Стивен Спилберг напишет «суперстрашный» сериал для стрим-сервиса Quibi

Вчера

Промофото сериала «Локи»: Очаровательный обманщик в 1970-х

Вчера
Выбор редакции

«Чернобыль», «Толя-робот» и «Уловка-22»: 14 лучших сериалов весны

9 июня

DC Universe закрыл сериал «Болотная Тварь» после первого сезона

7 июня

Главное сегодня

Netflix продлил «Любовь, смерть и роботов» на второй сезон

18 минут назад

Стрип-клуб: Каким получился 2-й сезон «Большой маленькой лжи»

Вчера
Кинотавр-2019

«Одесса» Тодоровского: Каникулы во время холеры

Вчера

Тизеры сериала «Хранители» и еще 12 новостей выходных

Вчера

«Такое может произойти с каждым»: Киноиндустрия в поддержку журналиста Ивана Голунова

9 июня
Сборы

Американский бокс-офис: «Мстители» покидают топ

Вчера
Выбор редакции

«Чернобыль», «Толя-робот» и «Уловка-22»: 14 лучших сериалов весны

9 июня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании