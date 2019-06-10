Netflix продлил «Любовь, смерть и роботов» на второй сезон

Стрим-сервис Netflix заказал производство второго сезона анимационного сериала-антологии «Любовь, смерть и роботы». Дженнифер Ю («Кунг-фу Панда 3») присоединилась к проекту в качестве старшего режиссера-мультипликатора и проконтролирует создание новых эпизодов.

«Любовь, смерть и роботы» — продюсерский проект Дэвида Финчера и Тима Миллера, состоящий из 18 короткометражных анимационных эпизодов, выполненных в разных стилях и разными авторами. Весь проект объединяет жанр фантастики, но в остальном каждая серия по-своему уникальна. В антологии можно найти истории о разумном йогурте, оборотнях в армии, мусорных монстрах, киборгах и кровожадных гулях.

Подробнее о плюсах и минусах сериала КиноПоиск рассказывал в материале «Антология, которую нельзя пропустить» и в подкасте «„Любовь, смерть и роботы“ и сериалы Apple».

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