Промофото сериала «Локи»: Очаровательный обманщик в 1970-х

На конференции инвесторов во время презентации студии Marvel засветился промокадр из сериала Disney+ «Локи». Кадр нечеткий, однако явно указывающий, что одним из основных элементов проекта станет путешествие во времени: Локи на фото представлен в обстановке 1970-х — от вывески фильма «Челюсти» до одежды прохожих.

Кевин Файги на фоне промофото сериала «Локи»

Сюжет сериала не раскрывается. Согласно источникам, бог-обманщик будет путешествовать по человеческой истории, влияя на развитие ключевых событий. Ранее сообщалось, что проект расскажет о молодости Локи, а постоянный исполнитель роли Том Хиддлстон появится исключительно в роли рассказчика.

В начале «Войны бесконечности» Локи погиб от рук Таноса, но в «Финале» сценаристы нашли способ вернуть его на экран: из-за вмешательства Мстителей в привычный ход событий его версия из 2012 года спаслась благодаря Тессеракту. Сложно сказать, как это повлияло на развитие истории киновселенной.

Возможно, именно Локи-2012, не прошедший путь искупления в сиквелах «Тора», и станет героем сериала. Или речь действительно пойдет о прошлом бога-обманщика, а повествование Хиддлстона будет связывать истории шестисерийного проекта воедино. В этом случае студии предстоит найти актера на роль молодого Локи.

Дата релиза «Локи» не уточняется, но он должен выйти на стрим-платформе Disney+ после ее запуска 12 ноября 2019-го. Майкл Валдрон написал сценарий сериала и выступает в качестве шоураннера проекта.

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