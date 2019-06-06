DC Universe закрыл сериал «Болотная Тварь» после первого сезона

Многосерийная экранизация комиксов «Болотная Тварь» ограничится одним сезоном: стрим-сервис DC Universe и студия Warner решили не продолжать работу над сериалом. Информация о закрытии появилась в скором времени после премьеры первого эпизода. Оставшиеся серии сезона выйдут, как было запланировано.

Причины закрытия не сообщаются, хотя журналист Джон Голсон считает, что это связано с недопониманием между Warner и представителями Северной Каролины, где проходили съемки сериала. Штат возместил студии приличную часть суммы, потраченной на производство пилота, но та решила, что подобные налоговые скидки распространяются на весь сезон. Это, как вскоре выяснилось, неверно.

В итоге студия лишилась возможности сократить траты на производство и получила на руки дорогостоящий сериал (бюджет оценивается в районе 80 млн долларов). Еще до выхода появилась информация, что у сериала проблемы: работу над «Болотной Тварью» резко прекратили, а общее количество эпизодов сократили с 13 до 10. Сценаристам пришлось в срочном порядке переписывать финальный эпизод. Источники утверждали, что сокращение никак не связано с бюджетом и является результатом обычного творческого процесса.

«Болотная Тварь» — история микробиолога Эбби Аркейн, которая возвращается в родной город, чтобы выяснить происхождение загадочного вируса, выкашивающего местное население. В ходе расследования она знакомится с Алеком Холландом, изучающим загрязнения местного болота. Между ними завязываются романтические отношения, которые прерывает смерть Алека в болотной топи. Но у природы насчет Холланда другие планы: он возвращается в виде Болотной Твари — аватара растительного мира, призванного наладить баланс, нарушенный человеческим вмешательством.

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Источник: Variety