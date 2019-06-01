Стивен Спилберг напишет «суперстрашный» сериал для стрим-сервиса Quibi

Сегодня, 11:01Обсудить0

Во время конференции Produced By создатель цифровой платформы Quibi Джеффри Катценберг объявил, что Стивен Спилберг работает над новым «жутковатым» и «суперстрашным» сериалом. По словам Катценберга, режиссер уже написал четыре-пять глав безымянного проекта, общая продолжительность которого может составить 10 или 12 эпизодов.

«Стивен Спилберг придумал невероятно страшную историю, — говорит продюсер. — И он действительно сам ее пишет. Очень круто, что он согласился сам ее написать».

Подробности проекта отсутствуют. Известно лишь, что сериал выйдет на будущем стрим-сервисе Quibi, который заточен под просмотр коротких видео в 7—10 минут на мобильных устройствах. При этом создатели планируют ввести специальное внутреннее ограничение, чтобы проект Спилберга можно было посмотреть только в полночь.

Запуск Quibi состоится 6 апреля 2020 года. Цена ежемесячной подписки — 4 доллара 99 центов. Бюджет на производство контента составляет 1 млрд долларов.

Кроме проекта Quibi, Спилберг спродюсировал для Apple TV перезапуск сериала-антологии «Удивительные истории». В ближайшее время режиссер приступит к работе над ремейком мюзикла «Вестсайдская история».

Источник: Deadline

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