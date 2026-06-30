Финальный сезон «Медведя»: лучшие эпизоды за долгие годы, но этого недостаточно

25 июня на Hulu вышел пятый и последний сезон «Медведя» — кулинарной трагикомедии о болезненно тревожном шеф-поваре, который переделывает семейную закусочную в престижный ресторан. Прошлые пару лет сериал топтался на месте, но к концовке пускай чуть-чуть, но все же набрал ход. А его герои наконец закончили свои мытарства и получили шанс на что-то напоминающее покой.

Ефим Гугнин Редактор «Т—Ж», автор Telegram-канала «Ефим Гугнит»

В первом сезоне шеф-повар Карми Берзатто (Джереми Аллен Уайт), долго работавший в мишленовских ресторанах, приезжает в Чикаго поднимать на ноги семейную закусочную — раньше ею управлял брат героя (Джон Бернтал), но недавно тот покончил с собой. Беспокойный кулинарный гений борется со своими демонами, ругается со старожилами сэндвичной, учит талантливую Сидни (Айо Эдебири) и пытается привить работникам фастфуда стандарты высокой кухни. С переменным успехом, но скорее получается. А в конце еще и оказывается, что брат оставил кучу денег. С их помощью забегаловку перестраивают в престижный ресторан «Медведь».

Во втором сезоне герои готовятся к запуску нового заведения и совершенствуют свои навыки. Дядя Джимми (Оливер Платт), чьи деньги и припрятал брат, грозится закрыть «Медведя», если тот не откроется в срок. Карми неловко строит отношения с подругой детства Клэр (Молли Гордон), но в конце решает, что убивающая его душу работа важнее.

В третьем и четвертом сезонах работники «Медведя» ждут первую рецензию от большого критика, а совсем уже закопавшийся в себя Карми решает во что бы то ни стало получить мишленовскую звезду и усложняет всем жизнь еще сильнее. Деньги убывают, дядя Джимми ставит на кухню таймер с обратным отсчетом: если по истечении времени ресторан не начнет приносит прибыль, его закроют. Сидни предлагают другую работу, и она всерьез думает, не принять ли оффер.

Но заканчивается все более-менее удовлетворительно. Карми идет на уступки, а затем вообще решает уйти из профессии — наконец он понимает, что счастья она ему не приносит. Главной становится Сидни, которой все еще нужно сделать ресторан успешным. Названый брат Карми, Ричи (Эбон Мосс-Бакрак), из озлобленного хулигана превращается в образцового хостеса. Еще одна из старожилов шоу, Тина (Лиза Колон-Зайас), теперь варит пасту за полсекунды. Карми и его сестра Натали (Эбби Эллиотт) более-менее мирятся со своей дикой мамой (Джейми Ли Кёртис). А кондитер Маркус (Лайонел Бойс) даже получает награду как лучший молодой повар.

Пятый и финальный сезон начинается с очередного ЧП. На Чикаго обрушивается ужасающий ливень: улицы тонут, массы текут, машины стоят в бесконечных пробках, граждан просят никуда не выходить. Ко всему прочему, дождь смывает сотни окурков, которые работники «Медведя» побросали на заднем дворе, и забивает ими водопровод. В ресторане лопаются трубы, на свежеотремонтированных стенах появляются разводы, еще и один из Факов, странноватых друзей семьи, проваливается сквозь крышу. Идеальные условия для работы и без того неприбыльного заведения.

Но продолжать нужно. Тем более что сегодня в «Медведь» приходит человек, который может решить судьбу мишленовских звезд для ресторана, и, кто знает, может, почти уже обанкротившийся дядя Джимми решит не уничтожать убыточный, зато престижный бизнес. Его ультиматум из прошлого сезона оказывается пустой угрозой: таймер на кухне доходит до нуля, но никого не увольняют. Время просто запускают заново — теперь в обратную сторону. «Медведь» решает работать, пока его сотрудников не начнут физически выволакивать из ресторана.

Карми и Сидни не могут найти подходящий момент, чтобы сказать команде об уходе их бывшего шеф-повара. Дядя Джимми вместе со своим помощником Компьютером (Брайан Коппельман) и новоприбывшей Чиз (Элси Фишер из «Восьмого класса») пытаются придумать, как продать «Медведя» и выручить хоть какие-то деньги. Мастер по сэндвичам Ибра (Эдвин Ли Гибсон) придумывает подробный план по созданию сети закусочных, который в теории спасет вообще всех. Но он никак не может решиться показать его Карми — боится глубоких голубых глаз начальника. А еще кто-то крадет все ложки.

Айо Эдебири и Джереми Аллен Уайт

Как назло, ломается еще и система бронирования, и теперь у «Медведя» жесточайший овербукинг: людей придет в три раза больше, чем нужно. Еды не хватает, новые поставки задерживают, свободных рук нет, а сердобольный Ричи не может отменить ни одну бронь. Придется закатать рукава (а когда не приходилось?), уменьшать порции, импровизировать на ходу, но накормить всех. «Медведя» ждет веселый вечер.

Прошлые два сезона «Медведя» медленно тушились в пресной драматургической жиже: герои, уже прошедшие свои основные арки, сталкивались в бестолковых диалогах, по десять раз изливали душу на одни и те же темы. Динамике не помогала ни потерявшая искру ругань, ни даже буквальный таймер с обратным отсчетом. «Медведь» с 2023 года стремительно превращался в невзрачную пародию на самого себя.

Эбон Мосс-Бакрак и Лайонел Бойс

Пятый сезон полностью ситуацию не исправляет. У него все те же фундаментальные проблемы: большинству героев совершенно некуда идти, их линии давно закончены. Карми еще в прошлом сезоне решил оставить кулинарию, не приносящую ему счастья. Ричи купировал вспышки агрессии и стал гениальным хостесом. Тина поверила в себя, Маркус поверил в себя. Даже Факи, наверное, поверили в себя. Теперь все преисполнены уважением к коллегам и своему делу, проработанные и осознанные, ходят и в разных сочетаниях признаются друг другу в любви. Их диалоги — круговорот воды в природе, словесный онанизм, который создает иллюзию конфликта за счет того, что все энергично говорят пустыми полуфразами. Когда же авторы решают, что даже это не помогает, то вставляют случайную комичную сценку с Факами. К пятому сезону они окончательно превратились в местных миньонов.

Что-то похожее на сюжетную линию осталось у Сидни. Она формально уже шеф-повар, но над ней все еще висит авторитетная фигура Карми, и героине нужно научиться стоять за себя. Мы видим, как за день она переживает трансформацию из тревожной девушки в уверенного капитана этого вечно тонущего судна. Айо Эдебери наконец есть что играть: прошлую пару сезонов актрисе приходилось везде ходить с одинаково кислым выражением лица.

Айо Эдебири

При этом всем, в отличие от своих предшественников, пятый сезон показывает проблески былой гениальности, пускай редкими всполохами, но напоминает того самого «Медведя». Уставший, да, потерявший хватку, но, как атлет-ветеран, еще способный на отдельный удачный рывок. Очень помогает компактность истории: события пятого сезона (почти) целиком укладываются в один день, сильно рассосаться сценарий просто физически не может. Зрители, как в лучшие времена сериала, заперты в компактном пространстве адской кухни, практически в реальном времени смотрят, как герои решают навалившиеся на них проблемы. Никаких больших ставок у этих событий нет, но чисто механически действие все равно увлекает: создатель сериала Кристофер Сторер не растерял таланта увлекательно показывать нервотрепку.

Есть и мини-твисты, и гениальные спасения в последний момент, и даже постельная сцена на мусорке за рестораном, и забавные подсюжеты вроде тайны пропадающих ложек (к сожалению, с не очень интересной развязкой). В лучшей, седьмой серии можно на секунду забыть, что смотришь скатившийся сериал. Так много в ней страсти, драйва, искренней любви авторов к своему предмету — того, чего в «Медведе» не чувствовалось очень давно.

Эбон Мосс-Бакрак

И пусть сезон почему-то выглядит так, будто его снимал пересидевший в Instagram Джей Джей Абрамс. Пускай некоторые проблемы решаются тем, что герои просто звонят по телефону известным шеф-поварам, чьи камео, наверное, должны восхитить разбирающихся в кулинарии зрителей. Пускай вслед за отличной седьмой серией идет восьмая, где герои час вспоминают, как круто было в прошлом эпизоде — да, мы помним, вы их выпустили в один день. Пускай это уже и не то и не так, сериалу хочется многое простить за редкие моменты, напоминающие, за что ты когда-то полюбил «Медведя».

Если нас чему и научила история сериалов, так это тому, как сложно их заканчивать. Авторы «Медведя», учитывая все обстоятельства, скорее справились. Могло быть намного хуже.