Друзья среди болельщиков, live-счетчик аудитории и статистика ожидаемых голов: что нового в разделе «Спорт» на Кинопоиске

Совсем скоро стартует главное спортивное событие года — чемпионат мира по футболу. Все матчи можно будет посмотреть на Кинопоиске в эфире «Матч ТВ» и с опцией «Матч Максимум». Рассказываем, что мы сделали на Кинопоиске, чтобы смотреть главный футбол планеты стало еще интереснее.

Статистика

К чемпионату мира мы обновили режим «Инсайты»: для всех матчей турнира можно будет смотреть статистику, не отрываясь от трансляции, а также увидеть данные, которые ранее не были доступны. Просто нажмите кнопку в плеере, изображение немного уменьшится, и рядом появятся вкладки с данными, которые можно переключать. Работает на всех платформах: веб, мобайл и приложения для Smart TV.

Еще до стартового свистка на странице матча появляются лидеры каждой из команд по статистическим показателям. За час до старта приходят составы и ориентировочные расстановки. По ходу трансляции доступны командные показатели, статистика лидеров и список авторов голов и их ассистентов. Данные обновляются в реальном времени с задержкой около минуты. Это самый быстрый способ погрузиться в чемпионат мира — не просто следить за матчами, а понимать, что происходит на поле и кто действительно влияет на результат. К примеру, все знают самого звездного игрока сборной Португалии Криштиану Роналду, который едет в шестой раз в своей карьере на чемпионат мира. Но является ли он главной движущей силой сборной? Кто на поле создает моменты и отдает передачи? Кто забивает решающие голы? Режим «Инсайты» покажет реальную картину игры, и по ходу матча можно будет находить ответы на эти вопросы.

Впервые на Кинопоиске — показатель «ожидаемые голы» (он же xG, от английского expected goals), который поможет понять, какая команда создает более опасные моменты и какой была угроза воротам соперника со стороны, к примеру, Месси или Мбаппе.

Ваш любимый спорт

На Кинопоиске можно указывать любимыми лиги и команды, и в последних обновлениях мы расширили эти механики для быстрого доступа к спорту, который вы любите. Вы наверняка заметили, что команда, которой вы поставили лайк, стала чаще мелькать на экране вашего ТВ и мобильного телефона. Обзоры матчей и анонсы будущих игр теперь появляются в подборке «Мой любимый спорт», а если матч идет прямо сейчас, то на главной странице онлайн-кинотеатра игру можно включить из раздела «Продолжить просмотр», где под обложкой трейлера написано «Играет любимая команда». А если нажать на колокольчик в карточке события, то мы напомним о начале матча пуш-уведомлением.

Добавляйте ЧМ-2026 в любимые — и матчи турнира появятся на витрине Кинопоиска в подборке «Продолжить просмотр». Если вас интересует конкретная команда, нажмите лайк на ее странице — добавим игры с ее участием тоже. Для матчей из опции «Матч Максимум» в вашей подборке «Мой любимый спорт» также будут доступны записи матчей и обзоры с голами и опасными моментами.

Live-счетчик

Чемпионат мира — время, когда миллионы людей собираются у экранов, объединенные одной целью. Мы хотим подсветить масштаб одновременного интереса к футболу и во время турнира начнем показывать, сколько зрителей смотрят популярные матчи.

Счетчик показывает число подключившихся к трансляции болельщиков именно в эту минуту в конкретной стране. Это не накопительный показатель, он меняется в реальном времени: люди подключаются и отключаются в зависимости от драматургии матча.

Для примера, вот как менялась аудитория матча «Спартак» — ЦСКА в полуфинале Кубка России. «Спартак» вышел вперед уже на 11-й минуте, но основной интерес аудитории пришелся на драматическую концовку с отмененными красными карточками, выносами из пустых ворот и ударами в штангу. Примерно в это же время пресса, каналы в соцсетях и друзья в чатах начинают неистово писать о событиях матча, провоцируя тех, кто не смотрит матч, скорее включить трансляцию. Это мы и наблюдаем на графике. И наоборот, когда на поле ничего не происходит, из трансляции часто выходят — это можно видеть по отсечке в 21:00, когда в матче был перерыв.

Для сравнения: в последней «эль-класико» «Барселона» забила два гола в первом тайме при вялом сопротивлении «Реала», и второй тайм вызвал у болельщиков меньше интереса.

В хоккее бывают и более необычные паттерны. Вот так распределилось смотрение, когда «Локомотив» во втором овертайме обыграл «Авангард» в самом долгом седьмом матче в истории плей-офф КХЛ. Его суммарная аудитория превысила 619 тысяч подписчиков Яндекс Плюса, и матч занял вторую строчку топ-10 по аудитории на Кинопоиске за всю историю спортивного раздела.

Кинопоиск первым из онлайн-кинотеатров открывает подобную статистику для всех.

Что смотрят ваши друзья — теперь и в «Спорте»

На Кинопоиске можно не только отмечать команды любимыми, но и видеть, за кого болеют ваши друзья. Мы покажем на экранах матчей, если их сейчас смотрит кто-то из пользователей, на кого вы подписаны.

С прошлого сентября друзья на Кинопоиске помогают выбрать, что смотреть в кино: на главной онлайн-кинотеатра видно, какие фильмы и сериалы друзья рекомендуют к просмотру. Теперь вы будете знать, с кем из друзей можно прямо сейчас обсудить матч, который вы смотрите вместе, даже если находитесь за десятки, сотни или тысячи километров друг от друга. Подробнее об апгрейде пользовательских профилей на Кинопоиске рассказывали в этом материале блога команды.

На Кинопоиске можно подписываться на публичные профили спортсменов: вы не только увидите, как они оценивают фильмы, но и узнаете, за какие команды болеют и какие матчи смотрят. Например, Александр Овечкин будет болеть за Бразилию и Испанию, а игроки «Зенита» — за португалоязычные страны: Мостовой и Дивеев — за Португалию, Ерохин — за Бразилию, Адамов — за Кабо-Верде.

Португалии отдает предпочтение и большинство в команде Спорта на Кинопоиске: за нее будет болеть руководитель спортивных трансляций и автор этого текста Михаил Калашников, который поставил лайк еще и Узбекистану, редактор наших соцсетей Наташа Павлова (к слову, подписывайтесь на Спорт на Кинопоиске), а также редактор нашей витрины и один из продюсеров шоу «Хороший гол» Егор Параскун.

Смотрите чемпионат мира на Кинопоиске так, как вам нравится: с друзьями и в одиночку, на любом устройстве, в любое время и в любом количестве. А за кем следить и чего ждать от команд — читайте в нашем гранд-гиде. До встречи на главном турнире планеты!

Автор: Михаил Калашников