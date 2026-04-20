Ромэнтези, стимпанк и антиутопии: 8 новых фэнтези-книг

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Если вы с нетерпением ждете экранизацию «Рассвета Жатвы», а «Ониксовый шторм» уже давно прочитали, мы подготовили список книг с похожей атмосферой. Боги, пробуждающиеся после многовекового сна, заснеженный континент, где малейшая ошибка стоит жизни, и стимпанк-детектив с птицами-шпионами — рассказываем о новых фэнтези-книгах, которые уже стали популярными.

Ребекка Росс

«Божественные соперники»

Издательство: Mainstream



Ребекка Росс предлагает неожиданный взгляд на события Первой мировой войны, которая разворачивается после пробуждения древних божеств и раскалывает общество на две неравные части. В хаосе перемен Айрис Уинноу все еще надеется встретить пропавшего в сражениях брата и спасти страдающую от зависимости мать. Веру в то, что брат жив, подпитывают письма, которые девушка набирает ему на старой пишущей машинке и отправляет через магический портал. Ее главная цель — добиться повышения в газете «Вестник Оута», чтобы освещать события на фронте. Но на пути становится заносчивый коллега Роман Китт — парень из состоятельной семьи, которому отец может купить и положение в обществе, и заветное место корреспондента.

Во время чтения живо представляются мощеные улицы города, бурлящий от новостей офис редакции и волшебство, все еще хранящееся в предметах и скрытых уголках. Там, где полки в магазине могут сами подбирать товар исходя из суммы в кармане покупателя, а боги говорят с людьми, разворачивается история Айрис и Романа. Дилогия подойдет поклонникам тропа «из врагов в возлюбленные» и трагических событий, сопровождающих путь становления главных героев.

Яна Летт

«Препараторы»

Издательство: NoSugar



Трилогия «Препараторы» — уникальное явление в современном российском фэнтези. Яна Летт помещает персонажей в жестокий заснеженный мир, в котором каждый расплачивается за малейшую ошибку. В центре повествования — Стужа, окружающая континент Кьертания. Именно она решает, кто сможет адаптироваться к суровым условиям и стать Препаратором — человеком, который может зайти в ее снежный покров и принести людям снитира (существо, из которого люди научились делать лекарства и различные устройства). Для этого Препараторы должны работать в команде: охотники — расправиться с существом на уровне Мира, ястребы — на уровне Души, а кропари и механикеры — обеспечить выживание и восстановление.

В центре истории оказываются три рекрута: своевольная и упрямая Сорта, смышленый Ульм и боязливая Миссе, которая вовсе не мечтала о подобной судьбе. Им предстоит пройти тяжелые тренировки, чтобы выйти в Стужу, а также раскрыть заговор, способный изменить судьбу Кьертании.

Дани Франсис

«Серебряная Элита»

Издательство: Inspiria



Популярное в зарубежном буктоке ромэнтези, в котором людей казнят за особые способности — модификации. Обладательница дара телепатии Рен Дарлингтон всю жизнь скрывалась от преследования, чтобы сохранить себе жизнь, но из-за одной ошибки девушку отправляют служить в Серебряную Элиту, куда входят охотники на модифицированных — таких, как она. Плюсы: Рен научат управляться с оружием, побеждать в рукопашных боях и скрываться. Минусы: ее командиром станет Кросс Редден — жестокий и опасный наставник, рядом с которым практически нет шансов удержать свою сущность в секрете.

По законам жанра между героями вспыхивают чувства. Троп «от ненависти до любви и обратно» раскрывается на фоне надвигающейся угрозы. Если вам понравился «Дивергент», где Трис пыталась скрывать свою сущность, или вы неравнодушны к сильным героиням, то «Серебряная Элита» — идеальный вариант.

Джей Кристофф

«Хроники Неночи»

Издательство: Mainstream



Холодная и жестокая наемница Мия Корвере потеряла семью, когда ее отец попытался организовать революцию, но потерпел поражение. В городе, находящемся в костях мертвого божества под тремя палящими светилами, девушка попадает в Красную Церковь, чтобы научиться убивать. Подгоняемая желанием отомстить правителям Республики Итрея, она овладевает не только навыками убийства, но и способностью управлять тенями. Однако это не история о непобедимой героине. Мия может использовать свои силы только ночью, а та наступает лишь раз в два с половиной года.

Мир «Хроник» — мрачный и кровавый, наполненный убийствами и опасными испытаниями, что свойственно стилю Джея Кристоффа (например, «Империи вампиров»). Если вы соскучились по историям в духе Assassin’s Creed, этот цикл идеально вам подойдет.

Теа Сандет

«Голос Вессема»

Издательство: О2



Мода имеет свойство возвращаться: еще 15 лет назад все читали подростковые антиутопии — от «Бегущего в лабиринте» до «Дивергента», а сейчас не только возвращаются на арену «Голодные игры» с недавним приквелом про Хеймитча Эбернети, но и появляются совершенно новые истории. В прошлом году Теа Сандет написала произведение о покинутом всеми городе Вессеме, чью гибель правительство скрывает от людей.

Близнецы Рета и Коди живут в неблагополучном загрязненном районе, едва зарабатывая на пропитание. А совсем недалеко расположился центральный район, накрытый защитным куполом, который спасает жителей как от опасных паров, так и от вторжений. Чтобы немного подзаработать, брат и сестра соглашаются провести группу в заброшенный и все еще охраняемый город Вессем. О нем ходят жуткие легенды: якобы в его лабораториях живут мутанты, а на улицах пропадают случайные путники. Когда Коди пропадает во время вылазки, Рета задается целью спасти его и выяснить, что же случилось в таинственном городе много лет назад.

Арина Цимеринг

«Как поймать монстра»

Издательство: МИФ



Если в детстве вы были в восторге от фильма «Ван Хельсинг» или сериала «Сверхъестественное» и тоже хотели поучаствовать в борьбе с монстрами, мир Арины Цимеринг подарит вам такое приключение. Джемма Роген вместе со своей командой отправляется на поиски пропавших в Ирландии охотников из специального Бюро. Помимо мрачной атмосферы, гор и тумана в деревушке, они натыкаются на странное предчувствие: с их коллегами что-то случилось. На подобные мысли наталкивают и сны Джеммы, следуя которым ее группа уходит в чащу леса, полную нечисти. Среди деревьев они встречают нечто древнее и устрашающее, куда более опасное, чем монстры, с которыми охотники привыкли бороться. Мрачная атмосфера часто разбавляется колкими шутками персонажей и их саркастическими репликами, так что лишнего пафоса в книге нет, а потому читается она быстро и легко.

Екатерина Соболь

«Артефакторы»

Издательство: «Черным-бело»



«Артефакторы» — это как если бы «Судзумэ, закрывающая двери» случилась в Санкт-Петербурге, а главная героиня основала целое агентство по закрытию подобных порталов. В книге Екатерины Соболь двери приносят в мир волшебные артефакты — как бесценные, способные спасти жизнь, так и очень опасные, которые могут ее разрушить.

Таня случайно попадает в альтернативный Петербург и сразу начинает помогать Страже — службе, следящей за порталами. В напарники Тане достается угрюмый Артём, с детства приученный справляться с магическими проявлениями. Герои постепенно раскрываются в обществе друг друга, а их отношения, как это обычно бывает, перерастают в нечто большее.

В книге встретится довольно много отсылок к сказкам (например, к «Волшебнику Изумрудного города») и строкам поэтов начала XX века, из-за чего образ Петербурга становится еще более объемным.

Владимир Торин

«Птицы»

Издательство: МИФ



Фэнтези-детектив в стилистике стимпанка. Во время снежной бури мальчик Финч возвращается домой и понимает, что его дедушка исчез. Чтобы найти его, главный герой приступает к расследованию, но быстро понимает, что за ним следят странные существа, принимающие облик птиц. Миры Торина детально проработаны: в поездах работают теплофоны, согревающие пассажиров; город наполняют затейливые механизмы, пружины и трубы; люди носят стимпанковские наряды, шляпы и курят трубки.

А какие новые фэнтези-книги посоветуете вы? Поделитесь своим мнением в комментариях на сайте! Мы приветствуем аргументированную дискуссию.

Автор: Арина Пырина