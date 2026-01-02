Финальный сезон «Пацанов»: все, что нужно знать перед развязкой

8 апреля стартует пятый сезон «Пацанов» от Amazon Prime. Это адаптация одноименного комикса Гарта Энниса и Дэрика Робертсона. В центре истории — команда «Пацаны», чья цель — вывести на чистую воду злую корпорацию Vought, превратившую супергероев во всемирно популярный бренд. Рассказываем, что важно помнить перед финальными сериями.

Кто есть кто

Действие «Пацанов» происходит в мире, где супергерои (или просто суперы) работают на корпорацию Vought, спасая людей ради прибыли, они снимаются в блокбастерах, продают мерч, ведут роскошную жизнь. Главная команда и лицо компании — «Семерка». В ней состоят лучшие из лучших, но на деле все они жестокие и тщеславные (социопат Хоумлендер, насильник Подводный, убийца Черный Нуар и другие). Им противостоит команда «Пацанов» во главе с Билли Бутчером: Француз, Марвин (он же ММ), жертва экспериментов с сывороткой V Кимико и Хьюи Кэмпбелл, присоединившийся к группе после гибели девушки по вине Поезда-А, члена «Семерки».

Что было в четвертом сезоне

В финале Хоумлендер достигает абсолютной власти: при поддержке Vought и лояльного президента США он реализует план «сделать Америку супер снова». «Пацаны» терпят поражение, практически все отправлены в лагеря свободы на перевоспитание, и лишь Старлайт удается бежать. Тем временем Билли Бутчер, плохо влиявший на команду, остался сам по себе. Его состояние ухудшается из-за рака, мутировавшего под влиянием сыворотки V. В приступе гнева Бутчер убивает кандидата в вице-президенты и супера Викторию Ньюман, которая была вынуждена обратиться за помощью к «Пацанам». Теперь Билли намерен использовать вирус, способный уничтожить всех суперов.

Однако и в лагере Хоумлендера тоже не все спокойно. Супергероиня Сестра Сэйдж — человек с самым высоким IQ на планете — помогла лидеру «Семерки» прийти к власти, но она преследует собственные неявные цели. В то же время Старлайт остается на свободе и возглавляет сопротивление. Этот расклад неизбежно приведет к новому конфликту.

Кто такой Солдатик и какова его роль

Солдатик — один из ключевых персонажей третьего сезона. Во вселенной сериала он получил способности еще в 1944 году благодаря сыворотке V. Солдатик обладает сверхсилой, ускоренным исцелением и замедленным старением. Во времена холодной войны он возглавлял команду «Расплата», но был предан соратниками и передан советским войскам, которые на протяжении 40 лет держали его в стазисе, проводя эксперименты. В результате пыток Солдатик приобрел новую способность — извергать из груди луч энергии, который способен не только убивать, но и навсегда лишать других суперов их сил.

Этот талант хотели использовать «Пацаны» как оружие против Хоумлендера, пока не выяснилось, что лидер «Семерки» — биологический сын Солдатика. Однако воссоединение семьи обернулось трагедией: герой не пожелал признавать ребенка, рожденного против его воли в пробирке. Солдатик не смог лишить Хоумлендера сил и впал в кому.

В финальном сезоне сын вновь разбудит отца, чтобы тот помог ему остановить Билли Бутчера. Но есть у него и личные мотивы: седеющий лидер «Семерки» одержим идеей разгадать загадку отцовских генов, который практически не стареет.

Что важно знать о спин-оффе «Поколение „Ви“»

Действие первого сезона разворачивается в Университете Годолкина для будущих супергероев. В центре сюжета — первокурсница Мари Моро, способная управлять кровью. Под кампусом вместе с другими студентами она обнаруживает секретную лабораторию, где декан университета проводит эксперименты над ментально нестабильными студентами и разрабатывает смертельный вирус, опасный только для людей со способностями. В финале Виктория Ньюман забирает вирус себе, устраняя его создателя. Кульминацией сезона становится бунт в университете, подавить который пришлось лично Хоумлендеру. А Мари с друзьями отправили в спецтюрьму.

Второй сезон стартует после четвертого сезона «Пацанов», когда Хоумлендер уже захватил власть в стране, а Университет Годолкина превратился в тренировочную базу для лояльных режиму суперов. Мари удается бежать, в то время как ее друзья возвращаются в кампус. Получив задание от Старлайт, Мари пытается выяснить подробности секретного проекта «Одесса». В финале выясняется, что основатель университета Томас Годолкин, считавшийся давно погибшим, все это время был жив и контролировал нынешнего декана по прозвищу Сайфер. Мари — продукт проекта «Одесса», чья сила близка к способностям Хоумлендера.

Благодаря Мари Годолкин возвращает себе молодость и оказывается одержим идеей очистить университет от суперов со слабыми силами. Его безумие становится проблемой и для Сестры Сэйдж, которая втайне манипулировала Мари и помогла ученому вернуться к жизни. В финале Мари и ее друзьям удается одержать верх, но они вынуждены скрываться от Хоумлендера и Vought. Так команда Мари окончательно присоединяется к сопротивлению под руководством Старлайт и исправившегося Поезда-А.

Фанатам «Сверхъестественного» точно придется смотреть «Пацанов»

Шоураннер Эрик Крипке известен работой над сериалом «Сверхъестественное», и в «Пацанах» появлялось множество актеров, задействованных в истории братьев Винчестер: Джеффри Дин Морган, Джим Бивер, Кристиан Кийес, Нейтан Митчелл, Роб Бенедикт и другие.

Среди них особенно выделяется Дженсен Эклз, сыгравший Солдатика. В пятом сезоне «Пацанов» каст пополнили Джаред Падалеки и Миша Коллинз. Первый, по слухам, сыграет супергероя Мистера Марафона (его способности идентичны тем, что есть у Поезда-А). Роль второго создатели пока не раскрывают. Причем у Эклза, Падалеки и Коллинза в сезоне будет как минимум одна совместная сцена.

Но и это не все новые лица. Давид Диггс сыграл О-Отца (Oh-Father). В комиксах он был союзником Хоумлендера и крайне религиозным фанатиком, убежденным, что суперы — высшая раса.

Финал комикса был очень жестоким

В преддверии выхода пятого сезона Эрик Крипке обещает, что без драматических смертей не обойдется. По словам шоураннера, заключительные эпизоды переживут не все. Причем Крипке подыгрывает Карл Урбан. Он обещает несколько громких смертей уже в первой серии.

Поклонников оригинального комикса это не удивит.

Спойлер для самых любопытных: в финале уцелели только Старлайт и Хьюи. После расправы над Хоумлендером главным антагонистом стал уже сам Билли Бутчер, методично убивавший «Пацанов». Он обманом вынудил Хьюи расправиться с ним, поскольку понимал, что не сможет остановиться в своей войне с суперами. Конец спойлера.

Также Крипке предупредил, что «Пацаны» не «Игра престолов», поэтому масштабных битв ждать не стоит (все упирается в бюджет). Но свои яркие моменты любимые герои и злодеи все же получат. Шоураннер обещает, что участники «Поколения „Ви“» сыграют важную роль в финале основного сериала, хотя в трейлере их не показали. При этом смотреть ответвление для понимания сюжета не придется, все необходимое расскажут.

Любопытно, что пятый сезон «Пацанов», как и два предыдущих, снимали без завершенного сценария. Так авторы получили возможность вписать какие-то актуальные события в сюжет, в том числе параллели между Хоумлендером и президентом США Дональдом Трампом. Сам Крипке говорит так: «У нас подпольное сопротивление фашистскому правительству… которое определенно не имеет ничего общего ни с чем, что происходит в мире. Вы находитесь в целой стране, которая годами употребляла яд Хоумлендера».

Какие спин-оффы в работе

У сериала уже есть два ответвления — анимационная антология «Пацаны: Осатанелые» (для основного шоу каноничным является лишь один из эпизодов) и уже упомянутое «Поколение „Ви“» (в нем два сезона, третий пока не анонсировали). В разработке находится еще два сериала:

Автор: Денис Варков (@dvarkov)