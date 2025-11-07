«Франкенштейн» Мэри Шелли: что нужно знать о романе и его экранизациях

Маленькая Мэри рано познала горечь утраты: ее мать умерла от родильной горячки всего через пару недель после появления дочери. Отец горевал недолго и вскоре женился во второй раз, отношения с мачехой у девочки не сложились. Вторая жена Уильяма оказалась женщиной грубой, вульгарной и недалекой, она ни в грош не ставила увлечения мужа философией и стремилась вбить клин в его отношения с дочерьми от первого брака. Отчасти это удалось. Мэри получила хорошее образование, ее воспитанием занимались сразу несколько гувернеров, она могла прочесть любую книгу в домашней библиотеке и с детства вращалась в писательских кругах, но отцовского внимания ей явно не хватало. Возможно, именно поэтому уже в 16 лет девушка завела роман с Перси Биши Шелли — женатым поэтом, который был на 6 лет старше нее. Уильям категорически не одобрил выбор дочери, поэтому Мэри при первой же возможности сбежала с избранником на континент, прихватив с собой за компанию сводную сестру Клэр.