«Франкенштейн» Мэри Шелли: что нужно знать о романе и его экранизациях

«Франкенштейн» Мэри Шелли — одно из самых экранизируемых произведений мировой классики. В этом году версия Гильермо дель Торо борется за «Оскар» в девяти номинациях, включая «Лучший фильм» и «Лучший адаптированный сценарий», а 6 марта выходит «Невеста!» Мэгги Джилленхол — ремейк классического фильма Джеймса Уэйла «Невеста Франкенштейна» и одновременно вольная экранизация романа. Рассказываем все, что нужно знать о первоисточнике, трагической судьбе автора и многочисленных продолжениях и адаптациях ее «Франкенштейна».

Полная трагедий жизнь Мэри Шелли

Будущая создательница «Франкенштейна» Мэри Уолстонкрафт Годвин родилась в просвещенной и творческой семье: оба ее родителя, Уильям Годвин и Мэри Уолстонкрафт, увлекались философией и литературой. Отец писал всё, от радикальных философских трактатов до романов и пьес, а перу матери принадлежит эссе «В защиту прав женщин» — одна из основополагающих работ в истории феминистской философии.

Маленькая Мэри рано познала горечь утраты: ее мать умерла от родильной горячки всего через пару недель после появления дочери. Отец горевал недолго и вскоре женился во второй раз, отношения с мачехой у девочки не сложились. Вторая жена Уильяма оказалась женщиной грубой, вульгарной и недалекой, она ни в грош не ставила увлечения мужа философией и стремилась вбить клин в его отношения с дочерьми от первого брака. Отчасти это удалось. Мэри получила хорошее образование, ее воспитанием занимались сразу несколько гувернеров, она могла прочесть любую книгу в домашней библиотеке и с детства вращалась в писательских кругах, но отцовского внимания ей явно не хватало. Возможно, именно поэтому уже в 16 лет девушка завела роман с Перси Биши Шелли — женатым поэтом, который был на 6 лет старше нее. Уильям категорически не одобрил выбор дочери, поэтому Мэри при первой же возможности сбежала с избранником на континент, прихватив с собой за компанию сводную сестру Клэр.

Портрет Шелли, написанный Ричардом Ротвелом, 1839 год
Портрет Перси Биши Шелли работы Амелии Карран, 1819 год

Летом 1816 года Перси, Мэри и Клэр приехали в гости к лорду Байрону, снимавшему летнюю виллу Диодати на берегу Женевского озера. Репутация Байрона на тот момент была серьезно подпорчена скандальным разводом, но Клэр это не смутило, и у них начался роман. Еще одним постояльцем виллы оказался лечащий врач Байрона, Джон Уильям Полидори, также увлекающийся литературой. Лето в том году выдалось на редкость дождливым и холодным. 1816 год вошел в историю под названием «год без лета», поэтому большую часть времени друзья проводили в четырех стенах: разговаривали на возвышенные темы, мечтали и читали друг другу на французском языке классические немецкие истории о привидениях.

Однажды вечером Байрон предложил собравшимся и самим сочинить какую-нибудь историю о сверхъестественном. Мэри долго не могла ничего придумать, но однажды ночью завязка сюжета — бледный ученый оживляет собранное из трупов существо — явилась ей в полусне. Поначалу Мэри планировала ограничиться небольшим рассказом, но с поощрения мужа задумка разрослась до романа, к полноценной работе над которым писательница приступила уже в следующем году, вернувшись в Англию.

К этому моменту в жизни Мэри случились новые трагедии. Она родила Перси четырех детей, но лишь один из них выжил и повзрослел. Покончила с собой сводная сестра Фэнни. Утопилась Гарриет Уэстбрук, законная жена Перси. Ее смерть позволила «безутешному» супругу узаконить отношения с Мэри, но их семейное счастье, и так омраченное смертью детей, окажется недолгим: в 1822 году Перси Биши Шелли утонул в море, когда его яхту опрокинул внезапно налетевший шквал.

Страница из оригинальной рукописи «Франкенштейна»
Фронтиспис к изданию «Франкенштейна» 1831 года Теодора фон Хольста

Но вернемся на четыре года назад. В 1818 году роман «Франкенштейн, или Современный Прометей» был опубликован в Лондоне, причем первое издание вышло без указания авторства (хотя в тексте сохранилось посвящение отцу Мэри, Уильяму Годвину). Литературное сообщество приняло новинку скептически, а вот простая публика была в восторге. Уже в 1823 году в Вест-Энде с большим успехом поставили первую театральную адаптацию романа, а Мэри дала добро на публикацию второго издания — уже с ее именем на обложке. Наконец, в 1831 году вышло третье, значительно переработанное издание. Шелли изменила характер Виктора, сделав его куда более неприятным персонажем, убрала упоминания утративших актуальность научных идей начала века и написала новое предисловие, описывающее историю создания произведения.

К слову, «Франкенштейн» оказался не единственным плодом того памятного женевского лета. В 1819 году Джон Полидори выпустил роман «Вампир» — признанную классику готической литературы и первое художественное произведение о вампирах. А вот лорд Байрон, самый прославленный на тот момент литератор из числа обитателей виллы, человек, который и предложил гостям сочинить истории о сверхъестественном, свой текст не закончил.

«Франкенштейн»: первый среди многих

Первые критики приняли «Франкенштейна» прохладно, но со временем роман обрел заслуженное признание. Поздние исследователи заметили многочисленные новаторские литературные приемы Мэри Шелли и отнесли «Современного Прометея» не только к первым представителям готического ужаса, но и к числу первых настоящих произведений жанра научной фантастики.

Дело в том, что в начале XIX века наука всерьез обсуждала возможность воскрешения мертвых с помощью электрического тока, и многие выдающиеся ученые того времени даже проводили соответствующие эксперименты. Так что на момент выхода сюжетная завязка «Франкенштейна» оставалась злободневной, но истинное величие романа кроется в том, что его основная идея — этичность и моральные ограничения научного прогресса, амбиции и возможности науки, ответственность ученых за свои действия — не теряет актуальности в любые времена и применима к любым аспектам человеческой деятельности, от создания атомной бомбы до клонирования и повсеместного использования ИИ.

Эксперимент Гальвани с лягушачьими лапками, конец 18 века. Опыты Луиджи Гальвани с электричеством вдохновили Мэри Шелли на идею оживления существа в «Франкенштейне»

В романе нашли отражение и тяжелые отношения Мэри Шелли с отцом, ведь на самом деле созданный Франкенштейном монстр больше всего на свете ищет отцовского одобрения, как она сама когда-то. Виктор Франкенштейн хотел поиграть в Бога и создать новую жизнь, но если Бог создал Адама, то Виктор создал чудовище, ужаснулся и отрекся от него. И тем самым породил настоящего монстра, который со временем узурпировал имя своего создателя. Шелли на протяжении всего романа называет созданное существо демоном, тварью, дьяволом и даже вампиром, но в популярной культуре оно становится известно именно как Франкенштейн, отодвигая своего создателя на второй план.

Ключевой вопрос романа, таким образом, можно сформулировать следующим образом: а кто настоящий монстр в этой истории? И что значит быть человеком? Не являются ли чудовищные поступки существа, совершенные им убийства человеческой реакцией на поведение своего создателя, своего отца, отказавшего в родительской любви? Наверное, Виктору Франкенштейну в принципе не стоило играть в Бога, но, возможно, научи он свое детище любви и прощению, а не обиде и ненависти, многих последующих трагедий в его жизни можно было бы избежать.

Франкенштейн захватывает литературу

Популярность и неувядающая актуальность «Франкенштейна» привели к тому, что с годами роман Мэри Шелли обзавелся великим множеством продолжений, ретеллингов и историй по мотивам. Причем некоторые из этих продолжений отталкивались даже не от оригинального текста, а от вошедших в популярную культуру изображений монстра в фильмах студии Universal (о них — в следующей главе). Еще один примечательный факт: львиная доля свободных продолжений «Франкенштейна» приходится на последние 50 лет.

Обложка романа Брайана Олдисса «Освобожденный Франкенштейн»
Обложка романа Роберта Дж. Майерса «Крест Франкенштейна»

В 1973 году известный британский фантаст Брайан Олдисс пишет роман «Освобожденный Франкенштейн». Герой книги, путешественник во времени Джо Боденленд, в результате вызванного очередной мировой войной катаклизма попадает в Женеву 1816 года и встречает там Виктора Франкенштейна и его монстра, а также Мэри Шелли, которая пишет об этой парочке роман.

В 1975 году американец Роберт Дж. Майерс написал прямое продолжение романа Шелли под названием «Крест Франкенштейна». Его действие разворачивается в 1816 году. Незаконнорожденный сын Виктора Франкенштейна неожиданно узнает, что созданный его отцом монстр жив и здоров, скрывается на просторах Америки и планирует уничтожение человечества. Действие вышедшего годом позже «Раба Франкенштейна» перенеслось в 1859 год. Монстр по-прежнему жив и здоров, по-прежнему скрывается на просторах США и теперь планирует создание расы идеальных рабов, но вновь у него на пути становится незаконнорожденный сын Виктора. Майерс планировал написать и третью книгу о тех же персонажах, но она так и осталась в планах, а «Сын» и «Раб Франкенштейна» оказались наиболее заметными работами писателя.

Через 10 лет еще один фантаст, Фред Саберхаген, сочинил «Досье Франкенштейна» — ретеллинг событий оригинального романа с точки зрения монстра, но с некоторыми изменениями. В изложении Саберхагена монстр оказывается случайно попавшим на Землю пришельцем, потерявшим память в результате опытов Виктора, эксперименты которого по оживлению мертвой плоти так ни к чему и не привели. Самого Виктора тем временем шантажирует жестокий злодей, по чьему приказу убивают всю семью доктора. Автором оригинального романа на самом деле оказывается Роберт Уолтон — капитан корабля, подобравшего умирающего Виктора в арктических льдах. У Саберхагена Уолтон пытается опорочить монстра и надеется нажиться на торговле рабами, но пришельца в конечном итоге спасают Бенджамин Франклин и граф Калиостро.

Обложка книги «Досье Франкенштейна» Фреда Саберхагена
Обложка «Хроник Амбера» Роджера Желязны

В 1990-х создатель «Хроник Амбера» Роджер Желязны выпускает роман «Ночь в одиноком октябре» — своего рода признание в любви фильмам студии Universal и творчеству Мэри Шелли, Эдгара Аллана По, Брэма Стокера, Артура Конана Дойла, Говарда Филлипса Лавкрафта и Рэя Брэдбери. Повествование разворачивается в конце XIX века в Англии, а герои романа участвуют в таинственной игре, итогом которой может стать открытие врат в иной мир. У всех без исключения персонажей есть свой прототип: Шерлок Холмс, граф Дракула и даже Джек-потрошитель, появляются в повествовании и Добрый Доктор со своим Экспериментальным человеком — Виктор Франкенштейн и его монстр. Отношение Желязны к Доброму Доктору понять сложно, но вот Экспериментальный человек при всем своем отталкивающем облике описан с любовью. Фактически это большой, наивный и неуклюжий ребенок, который не умеет еще контролировать собственную силу, с любопытством изучает окружающий мир и очень любит животных. Неудивительно, что в финале романа он неожиданно для себя прикладывает свою гигантскую лапищу к победе условного добра.

В 2004 году известный автор хорроров Дин Кунц и умеренно известный в узких кругах фантаст Кевин Андерсон задумали идею телевизионного сериала по мотивам «Франкенштейна», действие которого разворачивалось бы в современном Новом Орлеане. Как это часто бывает, видение Кунца и Андерсона разошлось с точкой зрения продюсеров, развитие телевизионного проекта продолжилось без них, а Кунц в соавторстве с Андерсоном и еще парочкой писателей сочинил цикл из пяти романов. По сюжету доживший до наших дней монстр Франкенштейна, ныне известный как Дукалион, нанимает двух частных детективов, чтобы с их помощью остановить своего творца, ныне известного как Виктор Гелиос, мечтающего уничтожить человечество и заменить людей созданной им новой расой. Первые четыре книги цикла были переведены на русский в конце нулевых, но ни разу не переиздавались.

В 2007 году Ларри Коррейя выпустил первый роман цикла городского фэнтези «Компания „Охотники на монстров“». По сюжету оказывается, что все чудища из мифов, легенд и низкобюджетных хорроров вполне реальны и существуют на самом деле, они до сих пор не уничтожили все человечество только потому, что существует целая корпорация охотников на монстров. А помогает этим охотникам специальный агент Франкс — созданный еще в XVIII веке голем, который и вдохновил Мэри Шелли на написание романа.

Обложка книги Ларри Коррейя «Компания „Охотники на монстров“»
Обложка книги «Журнал Виктора Франкенштейна» Питера Экройда 

Годом позже известный британский писатель и литературный критик Питер Экройд выпустил «Журнал Виктора Франкенштейна» — переосмысление романа Мэри Шелли, написанное от лица Виктора Франкенштейна, смышленого студента Оксфорда, решившегося в начале XIX столетия на роковой эксперимент с использованием новейших достижений науки, а заодно познакомившегося с неким обаятельным молодым поэтом по имени Перси.

Франкенштейн больших и малых экранов

Франкенштейн вырвался за пределы литературы очень быстро: в 1823 году английский драматург Ричард Бринсли Пик поставил в лондонском Вест-Энде пьесу «Преднамеренность, или Судьба Франкенштейна». Пьеса пользовалась грандиозной популярностью, сама Шелли впоследствии признавала, что ее статус знаменитости в глазах публики закрепила именно она. Постановка примечательна и тем, что Пик добавил в миф Франкенштейна две ключевые детали — образ горбатого слуги доктора и культовую фразу «Оно живое!».

Разумеется, столь яркий образ, как монстр Франкенштейна, не мог избежать внимания со стороны кинематографа. За сто с лишним лет чудище и его создатель стали героями сотен фильмов, телевизионных и анимационных сериалов и даже аниме. Первая экранизация — немая 16-минутная короткометражка — была выпущена студией Эдисона еще в 1910 году. Картина долгие годы считалась утраченной, но была найдена в 1980-е. Настоящий же фурор произвел вышедший в 1931 году «Франкенштейн» Джеймса Уэйла с Борисом Карлоффом в главной роли. Именно Карлофф воплотил на экране тот облик монстра, который стал неотъемлемой частью популярной культуры.

«Франкенштейн», 1931 год
«Невеста Франкенштейна», 1935 год
«Сын Франкенштейна», 1939 год
«Эбботт и Костелло встречают Франкенштейна», 1948 год

«Франкенштейн» положил начало целой серии фильмов от студии Universal. В 1935 году Уэйл и Карлофф вновь объединили усилия для создания «Невесты Франкенштейна» — картины, в которой несчастный монстр пытается найти возлюбленную. Как и первый фильм, «Невеста» удостоилась попадания в Национальный реестр фильмов США. Однако дальше серия пошла по нисходящей. Карлофф снялся еще в «Сыне Франкенштейна» (1939), затем серия скатилась в категорию Б, и практически в каждом следующем фильме монстра играли уже другие актеры. Кульминацией цикла стал комедийный хоррор «Эббот и Костелло встречают Франкенштейна», в котором культовый монстр столкнулся с популярным дуэтом комиков 1940-х годов.

В 1957 году британская студия Hammer выпустила «Проклятие Франкенштейна» — первый из семи фильмов цикла о докторе Франкенштейне. Впрочем, циклом картины от Hammer можно назвать достаточно условно: сюжетно они никак не были связаны между собой, даже образ доктора варьировался в них от благородного героя до безжалостного злодея. Но в шести из семи картин Виктора сыграл характерный британский актер Питер Кушинг (он же гранд-мофф Таркин из «Звездных войн»). А в роли монстра в «Проклятии Франкенштейна» снялся Кристофер Ли. Это был его первый опыт сотрудничества с Hammer, а годом позже он получит предложение сыграть графа Дракулу в первой картине из цикла о приключениях трансильванского вампира (к слову, во всех фильмах о Дракуле его главным противником будет доктор Ван Хельсинг в исполнении Кушинга).

«Проклятие Франкенштейна», 1957 год
«Монстры на каникулах»

Как уже стало понятно из примера с Эбботом и Костелло, не все адаптации «Франкенштейна» были серьезными. Были и еще более юмористические случаи. Так, анимационная серия Генндия Тартаковского «Монстры на каникулах» повествует о мире, в котором Дракула — компанейский тип и заботливый отец, выстроивший в трансильванской глуши отель, где мумии, оборотни, люди-невидимки и прочие монстры могли спокойно отдыхать вдали от назойливых глаз людей. Был среди постояльцев отеля и Франкенштейн, ставший для любимой дочки Драка, Мэвис, не менее заботливым дядюшкой.

В 2004 году на экраны вышел «Ван Хельсинг» Стивена Соммерса — тоже не самый серьезный оммаж на классическую вселенную ужасов студии Universal. Основной сюжет фильма посвящен конфликту охотника на монстров Ван Хельсинга в исполнении Хью Джекмана и графа Дракулы (Ричард Роксбург). Однако Франкенштейн и его создатель оказываются против своей воли вовлечены в планы Дракулы в его извечной войне против сил света. Доктор, увлеченный, но несколько наивный человек, погибает от рук графа в попытке защитить свое создание, а сам Франкенштейн, оказавшийся добрым, начитанным и очень верующим существом, долгое время скрывается от вампиров. В финале монстр участвует в победе над Дракулой, а затем уплывает в неизвестном направлении.

«Ван Хельсинг»
«Франкенштейн», 1994 год
«Франкенштейн», 2025 год
«Невеста!»

Разумеется, история Франкенштейна неоднократно привлекала многих выдающихся режиссеров, например Кеннета Брану, чья экранизация 1994 года долгое время считалась самой близкой к первоисточнику. Адаптировать роман долгие годы мечтал Гильермо дель Торо, называвший его «идеальной книгой для подростков». «Это просто потрясающая книга, к тому же написанная совсем еще юной девушкой. И эти знакомые каждому подростку чувства, что ты здесь чужой, что тебя привели в этот мир люди, которым ты безразличен, что тебя бросили в этом мире, полном боли, страданий и слез, — важная часть истории», — говорил он еще 10 лет назад. В прошлом году его мечта наконец-то сбылась, и фильм с Джейкобом Элорди и Оскаром Айзеком в главных ролях появился на Netflix.

А в марте этого года в мировой кинопрокат должна выйти «Невеста!» Мэгги Джилленхол с Джесси Бакли и Кристианом Бэйлом. Причем версия Джилленхол будет не столько очередной экранизацией романа Шелли, сколько ремейком «Невесты Франкенштейна» Джеймса Уэйла, только с большим акцентом на судьбе самой невесты. В фильме Уэйла героиня Эльзы Ланчестер появляется лишь на несколько минут в самом финале. У номинантки на премию «Оскар» Джесси Бакли экранного времени явно будет больше.

Читайте и слушайте роман «Франкенштейн» в Яндекс Книгах.
Промокод KINOPOISK MEDIA для новых пользователей.

Автор: Алексей Ионов (@aleks_macleod)

Фото: Richard Rothwell / National Portrait Gallery, Amelia Curran / National Portrait Gallery, Matt Cardy / Getty Images, Theodor von Holst / Tate Britain, SSPL/Getty Images, LANDMARK MEDIA / Legion-Media, TCD / Prod.DB / Legion-Media

