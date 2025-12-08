Что смотрели в каникулы. В топ-10 Кинопоиска — «Невероятные приключения Шурика», «Горыныч» и «Алиса в Стране чудес»

Почти 6 миллионов подписчиков включали телеканалы. Чаще всего смотрели Первый канал, «Россию 1» и ТНТ. Те, кто пропустил показ фильма или сериала в прямом эфире, позже включали его на специальных брендированных страницах — витринах телеканалов в онлайн-кинотеатре. Например, самым популярным проектом на витрине Первого канала стал сериал «Казанова», а «Операция „Престол“» набрала самую большую за неделю аудиторию на витрине сервиса «Смотрим», где представлены проекты телеканала «Россия 1». На витрине с шоу и программами НТВ первое место в топе занял тру-крайм с Леонидом Каневским «Следствие вели».