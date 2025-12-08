Что смотрели в каникулы. В топ-10 Кинопоиска — «Невероятные приключения Шурика», «Горыныч» и «Алиса в Стране чудес»

За 12 дней каникул на Кинопоиске собралось свыше 16 миллионов подписчиков — это на 23% больше, чем в прошлом году, и почти столько же, сколько обычно за целый месяц. Они смотрели кино, спортивные трансляции и включали телеканалы. В среднем один подписчик провел за праздники на платформе 21 час (с 31 декабря по 11 января включительно).
Семь из десяти самых популярных проектов на Кинопоиске в праздничные дни — новинки, вышедшие в январе или накануне Нового года, а самую большую аудиторию собрала комедия ТНТ «Невероятные приключения Шурика».
Топ-10 фильмов и сериалов за новогодние каникулы
Место
Тайтл
* Рейтинг составлен по количеству подписчиков, смотревших фильм, сериал или мультфильм с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Учитываются подписчики Яндекс Плюса (включая Плюс и Плюс с Амедиатекой и START), которые посмотрели более 2 минут тайтла.
Праздничные выходные в январе традиционно становятся временем, когда на стримингах выходят фильмы, ставшие хитами в осеннем прокате. В этом году в преддверии новогодних каникул состоялись онлайн-премьеры «Августа», «Мажора в Дубае», «Горыныча» и «Алисы в Стране чудес» — кинотеатральных хитов, которые суммарно заработали почти 5 млрд рублей. Все четыре картины попали в топ-10 Кинопоиска в новогодние каникулы, и на них приходится треть от всей аудитории фильмов за этот период.
Половину топа занимают сериалы: хиты Кинопоиска «Король и Шут», «Метод 3», новые серии которого вышли 18 декабря, и «Проект „Анна Николаевна“», стартовавший 3 января с третьим сезоном, а также мультфильмы для детей «Маша и Медведь» и «Три кота».
Почти 6 миллионов подписчиков включали телеканалы. Чаще всего смотрели Первый канал, «Россию 1» и ТНТ. Те, кто пропустил показ фильма или сериала в прямом эфире, позже включали его на специальных брендированных страницах — витринах телеканалов в онлайн-кинотеатре. Например, самым популярным проектом на витрине Первого канала стал сериал «Казанова», а «Операция „Престол“» набрала самую большую за неделю аудиторию на витрине сервиса «Смотрим», где представлены проекты телеканала «Россия 1». На витрине с шоу и программами НТВ первое место в топе занял тру-крайм с Леонидом Каневским «Следствие вели».
Также подписчики Яндекс Плюса в новогодние каникулы смотрели спортивные трансляции, прежде всего матчи КХЛ и европейский футбол. Аудитория спорта в этот период достигла 2 миллионов подписчиков, а самым популярным событием стал финал Суперкубка Испании с участием «Реала» и «Барселоны», который на Кинопоиске посмотрело 511 тысяч подписчиков.
Пользователи платформы Кинопоиск смотрели кино не только онлайн, но и в прокате. Больше всего они покупали билеты на «Чебурашку 2». Второе место по количеству проданных билетов на Яндекс Афише и Кинопоиске занял «Буратино», третье — «Простоквашино».
По данным Индекса Кинопоиск Pro*, в других видеосервисах жители России в новогодние каникулы активно смотрели такие российские премьеры, как «Ландыши», второй сезон которых стартовал в онлайн-кинотеатре Wink 2 января, и комедию ТНТ «Праздники». А возглавили топ-10 самых популярных сериалов с 29 декабря по 11 января «Очень странные дела», чей финал вышел на Netflix 31 декабря.
Топ-10 сериалов в Индексе Кинопоиск Pro в зимние каникулы
(29.12.2025–11.01.2026)
Место
Сериал
Баллы интереса
* Индекс Кинопоиск Pro измеряет интерес аудитории к тысячам сериалов, доступным жителям России во всех средах — во всех легальных онлайн-кинотеатрах, телеэфире и на других ресурсах.