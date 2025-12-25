«Анаконда»: шутливый метаремейк культового хоррора

В мировой прокат вернулась франшиза про гигантскую анаконду — на этот раз в виде комедии с Джеком Блэком и Полом Раддом, которые отправляются на Амазонку снимать любительский ремейк того самого фильма с Дженнифер Лопес.

Станислав Зельвенский @zelvensky Критик Кинопоиска

Даг (Джек Блэк) с детства мечтал стать кинорежиссером, но в свои пятьдесят с чем-то работает в сервисе свадебных видео в родном городе Баффало. Его лучший друг-актер Грифф (Пол Радд) продвинулся в мечтах о Голливуде чуть дальше: он переехал в Лос-Анджелес и иногда мелькает на заднем плане в сериалах. Однажды Грифф появляется на дне рождения Дага и сообщает, что ему случайно достались права на ребут фильма «Анаконда», и они должны немедленно отправиться в Бразилию его снимать. Съемочную группу составляют с ними еще двое друзей детства: оператор Кенни (Стив Зан), которого Даг недавно уволил со свадебных видео за пьянство, и Клэр (Тандиве Ньютон), юристка, которой предстоит играть женскую роль. Вскоре они уже плывут на кораблике по Амазонке в компании двух местных — молодой авантюристки (Даниэла Мелшиор), за кем гонятся вооруженные люди, и странного типа с ручной змеей (Селтон Мелу).

Этот фильм изначально появился в плане Sony Pictures как честный то ли ребут, то ли «духовный сиквел» подзабытой франшизы «Анаконда». Немногие, вероятно, вообще в курсе, что «Анаконда» — это франшиза, а не только великолепная в своем роде картина 1997 года, в которой Джей Ло и Айс Кьюб сталкиваются в джунглях с Джоном Войтом и гигантской змеей. Между тем в XXI веке у фильма вышло несколько телевизионных продолжений; в последнем тварь знакомилась с гигантским крокодилом из «Лэйк Плэсид». Другими словами, терять студии было особенно нечего, и они наняли Тома Гормикэна, предложившего сделать новую «Анаконду» метакомедией. Гормикэн, судя по всему, твердо решил быть Чарли Кауфманом для народа: его предыдущей работой была «Невыносимая тяжесть огромного таланта» про воображаемого Николаса Кейджа.

Этот фильм сделан примерно в той же манере, но получился более простодушным и симпатичным — то ли потому, что Джек Блэк и Пол Радд смешнее, чем Кейдж и Педро Паскаль, то ли потому, что анаконда и «Анаконда» — такой беспроигрышный комедийный материал, что даже при множестве упущенных возможностей на полтора часа вполне хватает радостей.

Джек Блэк

Блэк раз в жизни играет почти что нормального скучного человека, и его брови двигаются чуть меньше обычного, но и в энергосберегающем варианте он заводит каждый свой кадр. Радд, наоборот, менее уравновешенный, чем мы привыкли, что тоже забавно. У героя Зана все валится из рук. Ньютон играть особенно нечего, но она, во всяком случае, разбавляет компанию белых мужчин, которых кризис среднего возраста отправил на край света снимать самопальную копию культового плохого фильма.

Разумеется, в какой-то момент возле корабля начинает кружить настоящая анаконда-переросток, и съемочная группа как бы оказывается внутри собственного проекта, а уже в нашей реальности Sony получает искомый ребут. Экшен (назвать его хоррором язык все-таки не поворачивается) сделан предельно топорно: время от времени огромная (кажется, куда больше, чем в оригинале) и откровенно игрушечная змеюка выскакивает на кого-то из-за границы кадра; чтобы было на кого, Гормикэн даже ввел второстепенную линию золотодобытчиков-нелегалов. Но эта халтура, если подумать, вполне в духе франшизы — оскаровские визуальные эффекты здесь выглядели бы так же странно, как Дэниэл Дэй-Льюис.

Тандиве Ньютон, Стив Зан и Пол Радд

Полусерьезный мотив преданных юношеских идеалов и готовности мириться с «жизнью на четыре с плюсом» никогда не становится слишком назидательным или душевным, хотя автор в интервью поминает всуе «Большое разочарование». Сатира на голливудское отсутствие идей и фиксацию на готовой интеллектуальной собственности тоже сделана, несмотря на пару сюжетных поворотов в этом направлении, довольно схематично: открытость Sony к самоиронии явно не безгранична.

Остаются приятные артисты, ряд очень глупых и часто довольно смешных гэгов, немного фан-сервиса и как будто искренняя любовь к кинематографу вне зависимости от его качества. В новой «Анаконде» есть эпизод, где чтобы отвлечь змею, к бездыханному Джеку Блэку герои скотчем приматывают кабанчика, а в рот ему (Блэку, не кабанчику) засовывают дохлую белку. Если не ради таких моментов будущие Спилберги начинают снимать в средней школе любительские фильмы, то зачем вообще все это нужно.