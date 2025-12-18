«Поймать монстра»: фэнтези-боевик, напоминающий «Джона Уика» и «Лабиринт Фавна»

В российский прокат вышел фильм «Поймать монстра», причудливое фэнтези Брайана Фуллера («Ганнибал»), который отправляет своего любимого актера Мадса Миккельсена сражаться с подкроватным монстром. Рассказываем, на что похож полнометражный дебют Фуллера.

Под кроватью десятилетней Авроры (Софи Слоан) поселился монстр. Легкомысленные родители не стали слушать дочку и поплатились жизнью: чудовище забрало их первыми. Тогда Аврора крадет деньги из церкви и оставляет их в почтовом ящике подозрительного соседа (Мадс Миккельсен) в качестве предварительной оплаты за услугу. Однажды ночью девочка видела, как сосед обрушил свой гнев на чудище в Китайском квартале: распотрошил огромного дракона, а после отсек ему голову.

«Поймать монстра» — режиссерский дебют опытного сценариста и продюсера Брайана Фуллера, шоураннера с узнаваемым авторским почерком, благодаря которому у нас есть «Ганнибал», «Американские боги» и «Мертвые до востребования».

Фуллер не раз говорил, что его любимый фильм — «Амели», и, кажется, в свой первый полный метр режиссер вложил всю любовь к гротеску и декоративности.

Экранное пространство состоит из нескольких локаций (действие преимущественно разворачивается в одной квартире) и оформлено с вызывающим изыском: золото, контрастные цвета, замысловатые узоры. Расписные интерьеры создают впечатление кукольного домика, а первые полчаса фильма погружают зрителя в гипнотический транс. Пока мы вглядываемся в рисунок на обоях и натертые до блеска почтовые ящики, герои произносят от силы пару слов.

Софи Слоун

Чудище, с которым сражался сосед, конечно, не было настоящим драконом — внутри него прятались десятки наемников. Миккельсен играет профессионального киллера с многолетним стажем, подозрительно напоминающего героя Киану Ривза. Он не верит в сказочных монстров — только в людей с оружием, которые вполне могли ночью залезть в квартиру и забрать родителей. Угрюмый сосед и гиперактивная девочка начинают два параллельных расследования.

Монстр Авроры не абстрактное зло и не существо из древних легенд, а «пыльный кролик». В английском языке выражение «dust bunny» (оригинальное название фильма) означает комки пыли, шерсти и мусора, которые собираются под мебелью, принимая форму маленьких пушистых зверьков. В руках Фуллера знакомая фигура превращается в полноценного монстра, перекликающегося с литературными образами вроде dust bunny из романа Стивена Кинга «Долорес Клейборн». Кролики множатся: появляются на куртке Авроры, прячутся в димсамах, маскарадных масках и всюду пугающей тенью следуют за девочкой.

Аврора неуловима и узнаваема одновременно: в одной сцене она, облаченная в алую накидку Красной Шапочки, покидает родные стены, чтобы проследить за таинственным соседом, в другой является в ресторан в образе Белоснежки, в третьей удивительно напоминает Алису в Стране чудес, но по большей части она, конечно, Матильда из «Леона». Не по возрасту сообразительная, харизматичная и смелая героиня иронично обещает, что, когда монстр наконец доберется до неверующего соседа, она обязательно успеет сказать: «Я же говорила».

Софи Слоун

Образ уставшего молчаливого киллера, вынужденного иметь дело с чрезмерно инициативной незнакомкой, которая отчего-то выбирает его в качестве спасителя, удивительно подходит Миккельсену. Он снова танцует, но на этот раз перед нами не финальная сцена «Еще по одной», а попытка избавиться от капель крови, упавших на идеальный пол многоквартирного дома. Сосед вытаскивает ногу из ботинка и проводит белым носком по гладкой поверхности, чтобы затем проскользить таким образом от лифта до двери 5В. Очаровательнее этого фрагмента разве что эпизод с разделыванием трупа (очевидный привет «Ганнибалу»), во время которого герои Миккельсена и Слоун затевают разговор по душам.

На стороне зла у Фуллера характерные Давид Дастмалчян (он сыграл одного из противников Миккельсена) и Сигурни Уивер в качестве начальницы Лаверн. Она назначает рабочие встречи в абсурдно неподходящих местах, с ангельской улыбкой подсаживается под нимбовидные лампы и сообщает, что ей ничего не стоит убить ребенка. Монстр в человеческом обличии, предпочитающий прятаться на виду, среди ярких цветов и богатого стола. Неудивительно, что Лаверн носит туфли с каблуками-пистолетами — образ, который впоследствии наверняка может стать культовым.

Фуллер отказывается от реальности, по крупицам собирая собственный мир. Чтобы насладиться этой прогулкой, необходимо принять правила игры. Здесь злодейская рука тянется к дверной ручке, копируя когтистую лапу Носферату; убийцы забираются в дом и маскируются под обои, паркетный пол то и дело превращается в море, заставляя маленькую девочку путешествовать по дому на огромном бронзовом бегемоте. Не обошлось и без ностальгии: Аврора цепляется за кровать, как Хезер О’Рурк в «Полтергейсте», разговаривает с неведомым существом, как Льюис Макдугалл в «Голосе монстра», кричит от страха при виде чудовища, как дети из «Корпорации монстров». «Лабиринт Фавна» встречает «Джона Уика», переосмысленного в сказочной обескровленной эстетике (потому что монстр не оставляет следов, он съедает человека целиком).

Давид Дастмалчян (в центре)

Дети часто придумывают истории, чтобы приручить кошмары, а взрослые, как правило, находят мистическим явлениям рациональное объяснение, отмахиваясь от странного, как от чумы. Миккельсен и Слоун не единожды сходятся в словесном поединке, пытаясь убедить другого в своей версии событий. В общем-то здесь и кроется главная интрига фильма: существует ли пушистый убийца на самом деле или это лишь метафорический образ зла? Фуллер дает ответ на вопрос, но в конечном счете «Поймать монстра» оказывается не столько детской сказкой о преследовании реального или метафорического чудовища из-под кровати, сколько притчей об одиночестве и поиске родственной души. Со страхами, как известно, всегда легче бороться в компании.