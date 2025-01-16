«Поднятие уровня в одиночку»: хитовое аниме про геймера, который качается IRL

4 января на Crunchyroll стартовал второй сезон одного из самых ожидаемых аниме зимы — «Поднятие уровня в одиночку». История о парне, получившем способность прокачки боевых навыков в реальной жизни, успешно выстрелила еще в 2024-м и сейчас вернулась с новой порцией экшена. Рассказываем, как это аниме стало таким популярным и почему его стоит смотреть.

О чем это

Десять лет назад на Земле внезапно стали открываться загадочные врата, из которых полезли самые разные монстры, невосприимчивые к любому человеческому оружию. Одновременно с этим у некоторых людей начали пробуждаться сверхъестественные силы, способные помочь в борьбе с вторжением. Избранных стали называть охотниками и условно разделили на шесть групп: S-ранг присуждают сильнейшим воинам, а E-ранг, соответственно, самым слабым.

Главный герой, паренек Сон Джин-ву, получил от коллег прозвище Слабейшее Оружие Человечества (нетрудно догадаться, к какому рангу он принадлежит). Дело в том, что герой действительно не отличается какими-то выдающимися способностями. Даже в самых простых подземельях юноша умудрялся получить травму и отправлялся в госпиталь.

«Поднятие уровня в одиночку»

Однажды происходит невероятное: во время очередного повседневного рейда группа Джин-ву обнаружила, что подземелье оказалось двойным, и решила зачистить обе локации. Это привело охотников в смертельную ловушку, в комнату с жуткой улыбающейся статуей. Большинство участников отряда погибли, а награду смог получить лишь пожертвовавший собой ради других Сон. Некая Система решила дать парню второй шанс и подарила способность, которой нет ни у кого в мире, — прокачивать свой уровень.

Кто это сделал

Изначально «Поднятие уровня в одиночку» — это южнокорейская веб-новелла, написанная Чхугоном и выпускавшаяся на цифровой литературной платформе KakaoPage с 2016 по 2018 год. Как только серия подошла к финалу, практически сразу на той же платформе произведение начали переиздавать в виде манхвы, проиллюстрированной DUBU (Redice Studio). В 2021-м Чхугон решил сделать сиквел под названием «Поднятие уровня в одиночку: Рагнарёк», который до сих пор не завершен.

«Поднятие уровня в одиночку»

За годы публикации «Поднятие уровня в одиночку» собрало вокруг себя внушительную армию фанатов, поэтому экранизация была делом времени. В 2022 году на выставке Anime Expo состоялся официальный анонс адаптации.

За аниме отвечает студия A-1 Pictures, у которой богатое портфолио популярных тайтлов. Среди лучших работ — «Госпожа Кагуя: В любви как на войне», «Город, в котором меня нет» и культовый «Хвост Феи» (в сотрудничестве с другими студиями). К тому же с геймерской тематикой компания сталкивается не впервой: с 2012 года и до сих пор под эгидой студии выходят «Мастера меча онлайн», а один из постановщиков сериала, Сюнсукэ Накасигэ, как раз отвечает за режиссуру «Поднятия уровня в одиночку». Так что матчасть студия знает отлично.

Почему аниме стало хитом

«Поднятие уровня в одиночку»

Разумеется, один из ключевых факторов популярности — это громкий первоисточник. «Поднятие уровня в одиночку» если не самый известный южнокорейский веб-комикс в мире, то уж точно находится в топе популярных. Тираж манхвы по всему земному шару превышает 5 миллионов копий (из них более 1,5 миллиона приходится на Японию). Эти цифры хоть и далеки от показателей хедлайнеров манги (у «Ван-Писа», например, более полумиллиарда проданных книг), но стоит учитывать, что изначально произведение распространялось в цифровом виде.

Преданная фан-база заранее сделала аниме популярным еще до премьеры, а студии нужно было лишь грамотно адаптировать историю. Успешная экранизация зачастую не только удовлетворяет большинство фанатов, но и привлекает колоссальное внимание новой аудитории к первоисточнику. Отличный свежий пример — осенний хит «Дандадан». В конце октября тираж манги достигал 4 миллионов копий, а буквально перед Новым годом, после выхода аниме, цифры выросли аж в два (!) раза, до 8 миллионов. Среди веб-комиксов такую наглядную статистику собрать трудно, но «Поднятие уровня в одиночку» точно стало самым популярным аниме в зимнем сезоне 2024-го и сразу же было продлено на второй сезон. Значит, студию показатели явно устроили.

Первый сезон, состоящий из двенадцати эпизодов, — это увлекательное и динамичное знакомство с тем, как устроен этот вымышленный мир. Практически каждая серия заканчивается клиффхэнгером, поэтому проглотить сезон целиком не составит никакого труда, тем более что визуальный ряд получился очень достойным. Заметно, что ни сил, ни денег на разработку студия не пожалела, и к переносу первоисточника на экран создатели аниме подошли ответственно. Сценаристы сразу бросают зрителя в гущу событий, знакомят с основными героями и оставляют интригующие затравки на будущее. Расслабленных сцен, которые разбавляют эпические сражения, крайне мало, а правила часто объясняются по ходу игры. Из-за невероятной плотности событий зрителя, который не читал первоисточник, наверняка посещало ощущение, будто в самом начале за него кто-то нажал кнопку «пропустить обучение». Это можно было посчитать и недостатком, но, с другой стороны, отсутствие проходных моментов явно понравилось тем, кто устал от филлеров.

«Поднятие уровня в одиночку»

Немалую роль в популяризации аниме сыграл опенинг. Конечно, треки «Bling-Bang-Bang-Born» из второго сезона «Магии и мускулов» той же студии A-1 Pictures и «Otonoke» из «Дандадана» (обе композиции, к слову, принадлежат дуэту Creepy Nuts) не переплюнуть, но на бронзу в 2024-м явно претендует «Поднятие уровня в одиночку». Песню «LEveL», звучащую на открывающих титрах, исполняет популярный южнокорейский бойз-бенд TXT (Tomorrow X Together). Создатели решили бить наверняка и постарались привлечь к сериалу аудиторию K-pop.

«Поднятие уровня в одиночку» — буквально самая яркая экранизация мема «это все из-за игр». Причем интерпретировать его можно как позитивно (герой начал менять свою жизнь к лучшему), так и в негативном ключе (Сону приходится многим жертвовать). Аниме вообще отлично удовлетворяют зрительский интерес к геймерскому сеттингу и видеоиграм в целом. В последнее время экранизаций игр стало значительно больше — в прошлом году в сериальном сегменте блистали Fallout и «Аркейн». Индустрия аниме тоже не отстает от тренда, увеличив производство тайтлов с гейм-тематикой. Например, сейчас параллельно со вторым сезоном «Поднятием уровня» выходит довольно неплохое аниме «Рубеж Шангри-Ла: Любитель игрошлака бросает вызов топ-игре».

Каким получилось продолжение

«Поднятие уровня в одиночку»

Во втором сезоне с подзаголовком «Восстаньте из тени» будет 13 серий, на момент написания текста вышли две из них. Особо нетерпеливые фанаты могли ознакомиться с ними еще в кинотеатрах в конце ноября. В зарубежный прокат выходил полнометражный фильм-компиляция «Поднятие уровня в одиночку: Повторное пробуждение», который был смонтирован из событий первого сезона и двух новых серий. Делать какие-то глобальные выводы пока рано, но можно уверенно сказать, что старт второго сезона получился бодрым. Сон Джин-ву в компании очередного отряда идет в подземелье средней сложности в качестве наблюдателя, чтобы убедить Е-ранговую одноклассницу сестры, что охотником быть трудно, но врата внезапно становятся красными, отчего рейд многократно усложняется и назад вернуться смогут не все.

Сюжет по-прежнему невероятно увлекает и эпизоды хочется смотреть один за другим, не останавливаясь. Всего за 40 минут хронометража зрители успевают получить увесистую порцию экшена и пафосных моментов, пробивающих до мурашек под музыку Хироюки Савано (он же писал саундтрек к «Атаке титанов»). На опенинге опять звучит K-pop, но в этот раз песню исполняют еще более известные артисты — LiSA из BLACKPINK и Felix из Stray Kids (ждем BTS в третьем сезоне?). Правда, смогут ли новые открывающие титры переплюнуть первые — вопрос открытый.

«Поднятие уровня в одиночку»

Конечно, недостатки тоже налицо. Критики и зрители предъявляли первому сезону «Поднятия уровня» претензии, которые все еще остались нерешенными во втором сезоне. Главный герой по-прежнему выглядит как Марти Стю: он без особых усилий достигает практически любых своих целей, поэтому сопереживать ему довольно трудно. В то же время все остальные персонажи выглядят как бездушные NPC, которые нужны только для развития Сон Джин-ву. Остается надеяться, что в будущем сценаристы уделят больше времени и внимания раскрытию мира и характеров второстепенных героев. В общем, хоть как-то попытаются поднять уровень, заданный первым сезоном.

Автор: Евгений Белоусов