«Дандадан»: безумное аниме о призраках, пришельцах и украденных тестикулах

Одно из главных аниме этой осени — «Дандадан». Эксцентричная комедия по мотивам одноименной манги рассказывает про двух подростков, которые попадают в крутой замес с участием инопланетян и призраков. Рассказываем, почему «Дандадан» стал хитом и на что он похож.

О чем это

Момо и Кэн знакомятся почти случайно, хотя и учатся в одной школе. Однажды девушка заступается за паренька в огромных очках, над которым издеваются ровесники. Юноша решает тут же завязать беседу и не придумывает ничего лучше, чем обсудить пришельцев — свою главную и, возможно, единственную страсть. Девушка тут же охлаждает его пыл: НЛО — полная чушь, другое дело — всяческие духи. С этим уже категорически не согласен юный уфолог. Слово за слово, и вот Момо крадется по заброшке, откуда, согласно городским легендам, инопланетяне похищают людей, а Кэн всматривается в бездну тоннеля, где, по другим поверьям, можно встретить нечистую силу.

Испугались? Не бойтесь — побеждает дружба. Призраки и пришельцы действительно существуют и готовы пустить земную молодежь на органы. Точнее, гости с далекой планеты Серпо хотят использовать Момо для репродуктивных целей, а Турбобабке — вредной сущности из тоннеля — позарез нужны репродуктивные органы застенчивого Кэна. В общем, эту встречу они еще долго не забудут — и потому, что обнаружат суперсилы разного толка, и благодаря новым встречам с паранормальным, и на фоне расцветающей прекрасной дружбы, и по более прозаической причине. Вернуть пареньку изъятые части тела окажется миссией трудновыполнимой.

Кто это снял

Манга «Дандадан» выходит с 2021 года и уже разогналась до 4 миллионов копий в продаже. Пишет и рисует ее Юкинобу Тацу — бывший ассистент Тацуки Фудзимото на «Огненном ударе» и первой части культового «Человека-бензопилы», что не могло не сказаться на сюжете и стиле. Правда, автор «Дандадана» больше тяготеет к комедии и гротеску, чем к столь любимому Фудзимото мета — метаиронии и метафизике.

Интерес к аниме подогревал тот факт, что безудержную фантазию Тацу взялась экранизировать студия Science SARU, основанная великим Масааки Юасой. В этих стенах делали креативную оду мультипликации «Руки прочь от кинокружка!», демоническую экранизацию классики «Человек-дьявол: Плакса» и живописно-историческую «Хэйкэ: Повесть о доме Тайра», а также «Скотт Пилигрим жмет на газ» — метамодернистский сиквел культового комикса Брайана Ли О’Мэлли и фильма Эдгара Райта разом.

Сам Юаса проектом не занимался, но и без него хватало талантов. За сценарий отвечал Хироси Сэко, отпахавший десятилетие на «Атаке титанов», параллельно участвуя в других хитах студий Wit и MAPPA: «Сага о Винланде», «Дорохэдоро», «Магическая битва», «Человек-бензопила». Для Фуги Ямасиро это первый большой проект в роли главного режиссера, но раньше он отвечал за постановку эпизодов и сцен в «Ину-о», «Блюзе машины времени о четырех с половиной татами», «Руки прочь» и «Повести дома Тайра». К адаптации «Дандадана» он подошел максимально ответственно, постаравшись воспроизвести фантазию Тацу на малом экране. И, кажется, ему это удалось.

Как это выглядит

Лучшей рекламой аниме, как это нередко бывает, служат открывающие титры, где звучит композиция «Otonoke» королей вирусных опенингов Creepy Nuts. В начале года весь TikTok слэмился под их трек для второго сезона «Магии и мускулов», а само видео за 10 месяцев собрало 104 миллиона просмотров. У «Дандадана» пока меньше (около 20 миллионов), однако за сутки открывающие титры преодолели отметку в 3 миллиона, на что опенингу Mashle понадобилось пять дней.

Помимо энергичной музыки (с остроумным использованием скмплов песни 1915 года), опенинг выделяется и сочным визуальным рядом. Портреты ключевых персонажей в неоновой подсветке, которые сразу можно использовать на обложке альбома и выставке Энди Уорхола. Минималистичные, на стыке древних письмен и транспортных инструкций, изображения будущих монстров. Эмоциональные пастельные кадры. Лиричные и уже не лишенные реалистичного глянца заключительные сцены. Режиссировавший опенинг Абель Гонгора, отвечавший за ключевую анимацию «Блюза машины времени» и «Скотта Пилигрима», расстарался по максимуму, наглядно демонстрируя, что ждет зрителей следующие 20 минут (а потом еще 11 раз по столько же).

Прежде чем в кадре произойдет что-то неординарное, можно оценить старания основной команды — режиссера и аниматоров. Science SARU вслед за Юасой славится тем, как мастерски работает даже с аскетичным видеорядом: внешняя простота линий открывает большие возможности для стремительной перемены стиля и темпоритма. С первых минут «Дандадан» предстает динамичным и разнообразным: эффектная драка Момо с бывшим сменяется не менее энергичным спором с Кэном, где гримасы чередуются с невероятной скоростью, а школьную повседневность разбивают фотки из журналов про НЛО.

Плюс Ямасиро придумал цветовую дифференциацию паранормального. Духи нарисованы от руки и выделены красной палитрой как создания, более приближенные к людям. Инопланетяне отрендерены в 3D и отливают синим, подобно далеким холодным звездам (вдобавок это неорганические существа). Яркие акценты и тем более сцены, когда краски заливают экран, усиливают гротеск и динамику происходящего.

Однако в режиссерском инвентаре есть приемы и не столь броские — например, Ямасиро любит нестандартные ракурсы и внутрикадровый монтаж, когда фокус внимания переключается между предметами или персонажами без лишних склеек. Другая его находка, которая бросилась в глаза читавшим мангу, — взрыв, заменивший в финале первой серии порывы ветра. Так режиссер подчеркивает бурю эмоций в душе Момо, когда она узнает, что полное имя нового приятеля — Кэн Такакура. Прям как у ее любимой кинозвезды, прославившейся ролями невозмутимых якудза. Чтобы девичье сердце не заходилось от упоминаний кумира, юноше предстоит жить с прозвищем Конспирун (в оригинале — Окарун).

Собственно, насколько бы эффектно, шутливо и безумно ни выглядело происходящее (тут есть эпизод с сумопланетянином (!), выполненный в ч/б), именно динамика отношений центрального дуэта задает тон всей комнате с гиковскими радостями. Это классическая встреча двух одиночеств. Она выросла с бабушкой, которая обладает мощными экстрасенсорными способностями, и научилась показывать, что никто в этой школе (и мире) не может ее ранить. Он отгородился от всех стопкой НЛО-чтива, надеясь на контакт хотя бы с инопланетной цивилизацией. Искренний спор о самом важном позволяет обоим раскрыться и более не сдерживать себя. Так и дальнейшее общение строится на подростковых подколках и правде в лоб, но вместе с тем на моментах ранимости и готовности извиниться за манипуляцию.

Пошловатые шутки и невероятные происшествия лишь оттеняют ту бездну ранимости и одиночества, которая присуща не только подросткам, но и взрослым, а порой и духам. В конце концов, здесь даже у злого духа Турбобабки, кажется, есть что-то, из-за чего болит сердце.

Что пишут критики и зрители

Один из ключевых маркеров популярности в современной поп-культуре — фан-арты и мемы. С этим у «Дандадана» все в порядке — спасибо эффектным образам, которые интересно воспроизводить или переосмыслять, проводя параллели, к примеру, с «Мобом Психо 100», другой историей о паранормальных способностях и взрослении (есть даже покадровые аналогии). С такой фанатской поддержкой уже никакая критика не страшна. Впрочем, англоязычная пресса тоже в восторге (героев даже называют «подражателями Малдера и Скалли»).

«Гротескные детализированные монстры в манге напоминают творения ужасов Дзюндзи Ито», — констатирует Collider, тут же отмечая, что адаптации удалось ухватить дух первоисточника и сделать «каждую сцену визуально привлекательной». Следом, правда, там забывают историю кино и анимации, называя новаторским «использование цвета в качестве средства повествования» (не делайте таких обобщений). IGN также восторгается «выдающейся анимацией» и «освежающей» простотой истории, в которой нет «ничего слишком запутанного». Издание Mashable отмечает глубину персонажей-клише и восхитительное сочетание «ужасов, жестокости, драмы, романтики, комедии и экшена», а их коллеги из Индии сравнивают «Дандадан» с «Мобом», «Ох уж этот экстрасенс Сайки Кусуо!» и «Ветроломом», суля двум последним хорошее будущее в новой эре аниме.

Профильные сайты, чьи авторы зачастую уже знакомы с мангой, тоже хвалят премьеру в терминах «невероятная смесь жанров» и «[первый] эпизод „Дандадан“ делает все, что должна премьера, и даже больше». Более строгий взгляд предлагает Animefeminist: издание критикует вуайеризм в сцене, когда Момо встречает пришельцев, и игривые намеки на сексуализированное насилие металлическим предметом, имеющее несмешные аналоги в реальности. Однако итог все же оптимистичный: «„Дандадан“ — это бардак. Но это мой бардак».

Вердикт

Очевидно, «Дандадан» на ближайшие годы станет одним из тех аниме, о которых все говорят. Не факт, что в масштабах «Атаки титанов» или «Истребителя демонов», но точно за пределами обширного поля любителей анимации, японской и вообще. «Секретные материалы» про подростков, чьи «очень странные дела» не ограничиваются одной из мифологий или культурным кодом избранного десятилетия (не 1980-ми едиными), имеет все шансы пустить корни в самую массовую культуру. В конце концов, конспирологии в интернете все больше, это очень в духе времени, а яркий образ Кэна Такакуры — актера или перевоплотившегося подростка — наверняка поможет многим не опускать руки в самых кастрирующих — зачеркнуто — фрустрирующих ситуациях.

Автор: Алексей Филиппов