Итоги «новогодней битвы» — 2025: «Волшебник», падение посещаемости и рекорд цены билета

Такая посещаемость вполне может быть очередным сигналом от зрителей к индустрии — например, о том, что сказочных сюжетов на широких экранах появляется слишком много. Фактически две новинки, которые нацелены на схожую семейную аудиторию, не способствуют росту количества зрителей год к году. Ярким контрпримером служит 2024 год, когда в одну дату (1 января) стартовали сказка «Бременские музыканты» и более взрослая комедия «Холоп 2». Как результат — только на эти два хита было продано 11,6 млн билетов в праздники. В этом же году «Волшебник» и «Финист» не смогли дотянуть и до 9,5 миллиона зрителей совокупно.