Итоги «новогодней битвы» — 2025: «Волшебник», падение посещаемости и рекорд цены билета

В начале января в российских кинотеатрах завершилось главное сражение фильмов за внимание зрителя — так называемая «новогодняя битва». Миллиардными сборами по итогам уик-энда 1–8 января отличились два семейных фильма — «Волшебник Изумрудного города» и «Финист. Первый богатырь». В итоге суммарная касса в праздники составила рекордные 6,186 млрд рублей. Но посещаемость кинотеатров упала. В каникулах было продано около 12,9 млн билетов — это один из самых скромных результатов за время наблюдений. Кинопоиск рассказывает про итоги новогодних праздников и разбирается в причинах падения зрительского интереса.
Сборы за счет высокой цены
По данным ЕАИС, на которые обратил внимание Кинопоиск, суммарный бокс-офис кинотеатров с 1 по 8 января составил 6,186 млрд рублей — это рекорд для кинопроката в России за все время наблюдений. Еще в ноябре 2024 года министр культуры Ольга Любимова отметила, что ведомство ожидает сборы в новогодние праздники около 5 млрд рублей, и фактически этот прогноз удалось превзойти. Но тут важно уточнить, что такой кассы получилось достичь не за счет колоссального внимания аудитории к новинкам, а лишь на фоне роста средней стоимости билета и обновившихся с начала года лимитов на «Пушкинских картах».
Сборы кинотеатров в новогодние праздники
(ниже указаны год, касса в период праздников, число проданных билетов)
|год
|млрд рублей
|млн билетов
|2025
|6,186
|12,89
|2024
|5,792
|14,77
|2023
|4,468
|13,37
|2022
|3,607
|10,59
|2021
|3,354
|11,09
|2020
|4,192
|15,06
|2019
|4,262
|15,76
|2018
|3,699
|13,8
Всего с 1 по 8 января 2025-го было продано 12,89 млн билетов, что на 13% меньше аналогичного периода 2024 года, а также на 4% ниже результата 2023-го. За последние несколько лет меньше зрителей в кинотеатрах было с 1 по 10 января 2021 года (тогда лидером был «Последний богатырь: Корень зла»), а также в 2020-м (когда самым кассовым стал первый «Холоп»). При этом стоит отметить, что билеты на семь из десяти фильмов-лидеров можно купить по «Пушкинской карте».
Такая посещаемость вполне может быть очередным сигналом от зрителей к индустрии — например, о том, что сказочных сюжетов на широких экранах появляется слишком много. Фактически две новинки, которые нацелены на схожую семейную аудиторию, не способствуют росту количества зрителей год к году. Ярким контрпримером служит 2024 год, когда в одну дату (1 января) стартовали сказка «Бременские музыканты» и более взрослая комедия «Холоп 2». Как результат — только на эти два хита было продано 11,6 млн билетов в праздники. В этом же году «Волшебник» и «Финист» не смогли дотянуть и до 9,5 миллиона зрителей совокупно.
Уже сейчас зрители могут готовиться к обилию семейных релизов, которые ждут их 1 января 2026 года. В этот день планируется выход фильмов «Чебурашка 2», «Буратино», «Простоквашино» и «Сивка-Бурка» от четырех разных дистрибьюторов. При этом пока, судя по графику релизов, подобного столпотворения не наблюдается в летний период, и наверняка сборы по итогам июня-августа вновь окажутся невысокими.
Билеты будут дорожать
Как отмечалось выше, относительно прошлых новогодних праздников заметно выросла средняя стоимость билетов. Если в начале 2024-го мы говорили о приближении средней цены к отметке в 400 рублей, то уже в этом году она почти достигла 480 рублей. Кроме того, это самый существенный рост за последние десять лет — сразу на 22%.
Средняя цена билета в новогодние праздники
|год
|рублей (изменение относительно праздников прошлого года)
|2025
|479,6 (+22%)
|2024
|392,0 (+17%)
|2023
|334,0 (-2%)
|2022
|340,5 (+13%)
|2021
|302,3 (+8,6%)
|2020
|278,3 (+3%)
|2019
|270,4 (+1%)
Издание Cinemaplex уже обратило внимание, что зрители в разных регионах России жаловались на цены в кинотеатрах. По данным ЕАИС, с 1 по 8 января 2025 года средняя стоимость билетов в Москве составила 717,9 рубля, что более чем на четверть выше показателя аналогичного периода 2024-го (565,9 рубля). В Московской области средняя цена достигла 580,7 рубля. Отличились также площадки в Брянской области — там показатель составил 569,1 рубля (против 501,8 рубля в 2024-м). Минимум в самом начале года был замечен в Республике Алтай — например, с 1 по 8 января средняя цена оказалась на уровне 233,8 рубля.
Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков отметил, что для «комфортной работы кинотеатров» средняя цена билета должна составлять 416 рублей. Иными словами, именно эта стоимость является точкой, начиная с которой кинотеатры смогут работать не в убыток. Получается, во время каникул этого показателя удалось достичь и даже превысить его, но преждевременно говорить о приближении средней стоимости билета к отметке в 416 рублей на постоянной основе.
«Волшебник Изумрудного города» собрал больше 2 миллиардов, и это еще не предел
Победителем «новогодней битвы» в этот раз стал «Волшебник Изумрудного города», заработавший 2,596 млрд рублей при 5,392 миллиона зрителях. Экранизации сказки Александра Волкова не удалось обойти по сборам лидера январских каникул 2024 года — фильм «Холоп 2», который в свое время заработал 2,639 млрд рублей при 6,513 миллиона зрителях. Но говорить про итоговые сборы «Волшебника» пока рано, так как фильм может добрать солидную кассу уже после каникул. Ведь часть зрителей пойдет на новинку, когда стоимость билета опустится до привычных отметок.
Топ-10 самых кассовых релизов в российском прокате за 1–8 января
|№
|Фильм
|млн рублей
|кол-во билетов
|1
|«Волшебник Изумрудного города»
|2596
|5392 тыс.
|2
|«Финист. Первый богатырь»
|1904
|4101 тыс.
|3
|«Елки 11»
|485,9
|852,8 тыс.
|4
|«Домовенок Кузя»
|390,6
|903,4 тыс.
|5
|«Иван-царевич и Серый Волк 6»
|250,1
|597,5 тыс.
|6
|«Постучись в мою Тверь»
|115,7
|206,6 тыс.
|7
|«Баба-яга спасает Новый год»”
|67,9
|147,4 тыс.
|8
|«Астрал. Кошмар в „Спринг Гарден“»
|40,1
|71,7 тыс.
|9
|«Последний ронин»
|39,1
|81,5 тыс.
|10
|«Три кота. Зимние каникулы»
|38,7
|85,2 тыс.
Солидную кассу получил и «Финист. Первый богатырь», спин-офф богатырской франшизы. Новинка собрала 1,904 млрд рублей с 1 по 8 января. Суммарно за восемь дней было продано 4,101 млн билетов, что сопоставимо с результатом фильма «Последний богатырь: Посланник Тьмы», который за девять январских выходных 2022 года собрал 4,285 миллиона зрителей. С учетом предварительных показов к концу каникул «Финист» заработал 1,966 млрд рублей, остановившись буквально в шаге от двух миллиардов.
Заметно в этом году выступили «Елки 11», которые сумели замкнуть тройку лидеров и заработать 485 млн рублей. Для сравнения: в новогодние каникулы 2023-го «Елки 10» показали себя гораздо скромнее, собрав 39,4 млн рублей (фильм был менее представлен в кинотеатрах по количеству сеансов и уступил новинке по средней заполняемости одного сеанса). Стоит отметить, что именно у новых «Елок» оказалась самая высокая средняя цена билета в топ-10 — 569,7 рубля. Общая касса фильма к финалу «новогодней битвы» оказалась на уровне 1,075 млрд рублей.
На четвертой строчке чарта расположился «Домовенок Кузя», которому по итогам новогодних каникул покорилась отметка в более чем 390 млн рублей. Для сравнения: лента «Манюня: Новогодние приключения», которую также продюсировали братья Андреасян, с 1 по 8 января 2024-го заработала 78,8 млн рублей. К концу «новогодней битвы» касса «Домовенка Кузи» составила свыше 873 млн рублей.
Пятерку лидеров замкнул новый мультфильм студии «Мельница», которая традиционно участвует в «новогодней битве». «Иван-царевич и Серый Волк 6» заработали 250,1 млн рублей, что заметно меньше результата пятого фильма серии (351,4 млн рублей с 1 по 8 января 2023 года).
Автор: Вита Иванова