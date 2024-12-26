Перед «Прометеем»: 11 реальных воздушных транспортных средств, которые растворились в атмосфере

Поначалу перелет проходил штатно, но во время арктического этапа путешествия Леваневский сообщил об утечке масла. Вскоре после этого с борта стали поступать не до конца ясные радиограммы, на обратные сообщения экипаж никак не реагировал и, видимо, не принимал их. Примерно через три часа после аварии радист мыса Шмидта принял такое сообщение: «Как вы меня слышите? РЛ. Ждите…» В последних полученных от Леваневского сообщениях говорилось, что в «передней кабине невозможно работать» и самолет «приземляется в горах». На этом связь прекратилась. Вопросов осталось больше, чем ответов: не было понятно, что именно произошло после аварии и о каких горах вообще могла идти речь. И советские, и американские поиски были масштабными, но безрезультатными. Несмотря на теории о крушении над Арктикой, никаких следов и обломков самолета так и не было обнаружено.