Зачем Янковский рубил матрас и как это связано с Кубриком? Ответы — в фильме о сериале «Преступление и наказание»

На Кинопоиске вышел 33-минутный фильм о том, как снимали сериал «Преступление и наказание». В нем съемочная группа — режиссер Владимир Мирзоев, оператор Матвей Ставицкий, актеры Иван Янковский, Тихон Жизневский и другие — рассказывает о том, что осталось за кадром. Мы выбрали самые интересные фрагменты из фильма.

Идея «Преступления и наказания» возникла еще на «Топях»

Ближе к финалу съемок мистического сериала Иван Янковский подошел к режиссеру Владимиру Мирзоеву и спросил, нет ли у того желания взяться за «Преступление и наказание». Оказывается, у режиссера к тому моменту даже был написан синопсис предполагаемого сериала. «Мы оттолкнулись от обоюдного желания экранизировать роман», — ответил Мирзоев.

Сериал снят на винтажную оптику 1920-х годов

По словам оператора Матвея Ставицкого, в сериале опирались на практические спецэффекты (те, что можно сделать на площадке, а не добавлять потом с помощью VFX), по возможности отказываясь от графики.

Добиться атмосферного изображения помогали в том числе оригинальные столетние объективы, собранные вручную, а не на машинном производстве. В США на них снимали «Во все тяжкие», а в России их использовали только на съемках «Преступления и наказания». Подробнее о них мы рассказывали в нашем графическом репортаже со съемок.

Прогулку Раскольникова и Тени по Неве снимали на LED-экранах

И Родя (Иван Янковский) на самом деле прыгал не в воду, а на надувной матрас. Саму лодку тоже поставили на матрас, чтобы она натурально качалась при движении актеров. На экраны же выводили видеоизображение реки и набережной, будто герои действительно были посреди Невы. Но дело происходило в павильоне!

Вместо старухи-процентщицы Раскольников рубил спортивный мат

Кадр, где во время убийства камера обращена на Родиона, снимали так: Иван Янковский бил топором свернутый мат, к его поясу была прикреплена камера на длинном штативе, которую поддерживал оператор. А художница по гриму Аксинья Козлова, синхронизируясь с ударами Янковского, ритмично брызгала актера бутафорской кровью.

«Мы, кстати, в этот день говорили про „Космическую одиссею“ Кубрика. Про момент, когда монолит появлялся, что происходило с обезьянами, — вспоминает Иван Янковский. — Энергию этого момента мы старались передать в сцене».

Янковский-Раскольников прыгал через столы

Вся съемочная группа отмечает, насколько Иван Янковский вжился в роль Раскольникова, просил называть его Родей на площадке. Тихон Жизневский, например, говорит, что у Янковского даже «глазик поменялся» — настолько актер проникся образом Раскольникова. Жизневский переживал за коллегу и друга и постоянно интересовался у Ивана, все ли с ним хорошо.

Когда снимали поминки Мармеладова, Матвей Ставицкий предложил Владимиру Мирзоеву спор. Снимали следующее: Раскольников сидит в центре длинного стола, и тут ему нужно резко оказаться на другой его стороне и наброситься на Лужина (Никита Тарасов). Сцену еще не разводили, то есть детально не обсуждали, как будет передвигаться Раскольников. Но и оператор, и режиссер угадали, что Янковский просто перепрыгнет через стол. «А как туда пройти еще? Никак, прыгать только», — невозмутимо отвечает Янковский в фильме.

Иван Янковский для роли Раскольникова «ставил над собой эксперименты»

Актер специально не спал пару ночей подряд, чтобы поддерживать состояние болезненности. «Две ночи максимум было, потому что потом уже очень тяжело», — поделился Янковский. Еще он постоянно пил эспрессо — для того, чтобы быть как «оголенный провод», и для моментальности реакции.

Для Янковского самой трудной была сцена признания Раскольникова

В ней Родион по совету Сонечки Мармеладовой (Алёна Михайлова) идет в метро, встает на колени и сознается во всем перед прохожими. «Ты не просто признаёшься, а еще подкладываешь вещи, которые с тобой происходили. Эмоционально для меня это было очень сложно, — вспоминает Янковский. — Там была массовка из рандомных людей, я брал их за руки».

Владимир Мишуков изначально должен был играть и Свидригайлова, и Марфу Петровну

«Мне казалось, что для сновидения это классная идея, психоделически обоснованная. Но потом понял, что Володя — идеальный Порфирий Петрович», — объясняет Владимир Мирзоев. Свидригайлова и Марфу Петровну в итоге сыграли разные актеры — Владислав Абашин и Юлия Снигирь.

Для работы над сериалом использовали нейросети

Продюсер Владимир Маслов рассказал, что в создании визуальной части использовали искусственный интеллект. «Придумали некоторые элементы, образы, видения, которые были сгенерированы с помощью нейросетей. Они оставляли идею Достоевского, что это вроде бы и реальность, а вроде и сновидение. Нейросети в наше время делают удивительные вещи», — добавил Маслов.