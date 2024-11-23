На Кинопоиске вышла финальная часть «Преступления и наказания» — сериала Владимира Мирзоева с известным со школьной скамьи сюжетом про Раскольникова, топор и старуху-процентщицу. Современники шутили, что иное произведение Достоевского невозможно отличить от судебной хроники какой-нибудь популярной газеты. Мы попросили достоеведа и преподавательницу НИУ ВШЭ Анастасию Першкину, соавтора оригинального сериала Яндекс Книг «Дело Достоевского», собрать нам тест. Проверьте, сможете ли вы определить, где Достоевский, а где реальные преступления XIX века.

Автор: Анастасия Першкина

