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Тест Это Достоевский или газеты XIX века?

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На Кинопоиске вышла финальная часть «Преступления и наказания» — сериала Владимира Мирзоева с известным со школьной скамьи сюжетом про Раскольникова, топор и старуху-процентщицу. Современники шутили, что иное произведение Достоевского невозможно отличить от судебной хроники какой-нибудь популярной газеты. Мы попросили достоеведа и преподавательницу НИУ ВШЭ Анастасию Першкину, соавтора оригинального сериала Яндекс Книг «Дело Достоевского», собрать нам тест. Проверьте, сможете ли вы определить, где Достоевский, а где реальные преступления XIX века.

Автор: Анастасия Першкина

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