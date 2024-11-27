«Человек внутри»: смешной геронтодетектив с Тедом Дэнсоном про кражу в одном здании

На Netflix вышел комедийно-детективный сериал с Тедом Дэнсоном про «крота» в доме престарелых. Жизнеутверждающей сентиментальности и мягкому юмору шоу трудно сопротивляться, считает Станислав Зельвенский.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Пенсионер Чарльз (Тед Дэнсон), бывший преподаватель инженерного дела в Сан-Франциско, после смерти жены, страдавшей деменцией, живет на автопилоте. И, когда дочь (Мэри Элизабет Эллис) убеждает его найти проект или хобби, откликается на объявление в газете: «Требуется помощник для расследования. Мужчина 75–85 лет. Должен иметь телефон». Как выясняется, частный детектив Джули (Лайла Ричкрик) получила заказ от богатого клиента: у его матери, живущей в шикарном доме престарелых Pacific View, украли фамильную драгоценность — рубиновое ожерелье. Идея Джули — отправить туда «крота».

Если история кажется смутно знакомой, то это потому, что несколько лет назад она уже была рассказана в чилийском документальном фильме «Агент-крот», который пользовался большим (уж точно для чилийской документалистики) успехом и добрался до шорт-листа «Оскара», где досадно проиграл нетфликсовской картине про дружбу с осьминогом. Адаптацией для того же Netflix занялся Майкл Шур, один из ведущих комедийных авторов на современном телевидении («Парки и зоны отдыха», «Бруклин 9-9»), известный поклонникам сериала «Офис» как Моз, эксцентричный кузен Дуайта Шрута. Телевизионная легенда Тед Дэнсон не так давно играл демона в сериале Шура «В лучшем мире».

Издалека «Человек» слегка похож на «Убийства в одном здании», хотя общего, на самом деле, немного, помимо возрастной группы главных героев. Детективная линия здесь чисто символическая, без нее сюжет развалился бы, но на ожерелье всем плевать, и ставки чрезвычайно низкие. Понятно, что в таком месте вещи имеют свойство пропадать, и чье-то предположение, что украшение завалилось между диванными пуфиками, не сильно уступает в сенсационности финальной разгадке.

Зато это самый милый сериал сезона (года? десятилетия?). Примерно как фильм Рона Ховарда «Кокон», только без инопланетян. Вместо них пожилых обитателей Pacific View навещает Тед Дэнсон, который тоже может вдохнуть вторую молодость в кого угодно. Впрочем, постояльцы и так чувствуют себя неплохо. Поскольку это в основном женщины, появление элегантного незнакомца с седой шевелюрой, вдобавок способного, как одна из них мечтательно отмечает, передвигаться без ходунков, производит небольшой фурор. Что касается немногочисленных мужчин, с одним (Стивен Маккинли Хендерсон) Чарльз быстро находит общий язык за нардами, а другой (Джон Гец) назначает его своим сексуальным соперником.

Стивен Маккинли Хендерсон и Тед Дэнсон

Едва ли кто-то из зрителей будет валяться в пароксизмах хохота, но сценаристы умело балансируют между юмором и так называемой душевностью. Большинство комических ситуаций связаны с тем, как увлеченно герой вживается в свою новую роль шпиона, надиктовывая центру бесконечные отчеты. Дэнсон (не слишком похожий на своего чилийского прототипа) — стопроцентное попадание. Самоироничная, чуть высокопарная, но при этом расслабленная манера, умение мгновенно расположить к себе кого угодно, живой интерес в глазах — все эти черты традиционного дэнсоновского образа пришлись здесь кстати. То, что Чарльз — технарь, гик (в частности, он написал книгу про мост «Золотые ворота»), тоже ему идет. Надави чуть сильнее, и личная драма героя, недавнего вдовца, перевесила бы легкомысленное приключение, но исключительное умение Дэнсона держать спину прямо выручает в самых гиблых обстоятельствах.

Шур — сентименталист и даже моралист, прежде чем комедиограф, и «Человек внутри» регулярно превращается в терапевтическую сессию, иллюстрацию призыва «позвоните родителям» или в напоминание о том, что никогда не поздно начать что бы то ни было. Но все жизнеутверждающие тезисы звучат искренне и (почти) не переходят в поучения. Чтобы хотя бы пару раз не прослезиться, нужно обладать каменным сердцем. Наверное, линия про дочь, у которой собственная большая семья, могла быть покороче и повеселее. Там зато есть пронзительное жизненное наблюдение: Чарльз, несмотря на поверхностное знакомство с современной техникой, вечно шлет дочери почтой интересные, по его мнению, газетные вырезки (подделка в немецком музее! чилийские агропромышленные инновации!).

И конечно, несмотря на ряд трагических происшествий и сквозной мотив одиночества, это очень опрятная, привилегированная, сказочная версия старости — со всепонимающей директрисой (отличная Стефани Беатриз из «Бруклина 9-9»), танцами, открытым баром и живописным видом из окна. Но на то, видимо, и Калифорния — в «Арконии» бы с ними так не миндальничали.