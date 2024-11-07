Начались съемки второго сезона «Монастыря». В нем герой Марка Эйдельштейна отправляется в Москву

В Москве стартовали съемки продолжения сериала «Монастырь». Показываем первые кадры с площадки и делимся подробностями второго сезона, который выйдет на Кинопоиске в 2025 году.

О чем это

Послушник Юра (Марк Эйдельштейн), который провел всю жизнь в монастыре, впервые попадает в шумную Москву. Здесь его ждет не только поступление в университет и непростая учеба, но и знакомство со сводной сестрой-блогером, клубок семейных проблем и тайн, которые много лет замалчивали. В то же время отца Варсонофия (Филипп Янковский) ждут кардинальные перемены, однако неизменным останется его желание помогать и сопереживать людям. Оба заново учатся жить и пытаются не потерять себя в далекой от монастырских устоев городской суете.

Кто работает над вторым сезоном

В «Монастыре 2» Сергей Попов дебютирует как режиссер сериала (первый сезон снимал Александр Молочников). Сергей также снял документальный проект «История российских тюрем. Бутырка» и короткометражное мокьюментари «Угрюм-река». Сценарий Сергей написал вместе с Никитой Поповым и Максимом Жегалиным.

«Монастырь»

В продолжении к своим ролям вернутся Светлана Иванова (Ольга, жена Варсонофия) и Диана Енакаева (Алиса, дочь Варсонофия и Ольги). В сериале появятся и новые герои, которых сыграют Игорь Верник («Мастер и Маргарита»), Влада Лукина («Кибердеревня»), Полина Маликова («Калимба») и другие артисты.

Над продолжением работают автор идеи и креативный продюсер Александра Ремизова («Триггер», «Игры»), операторы-постановщики Сергей Трофимов (первый сезон «Монастыря», «Нулевой пациент») и Станислав Амбарцумов («День семьи»). За художественный мир отвечает Татьяна Азарова («Папа умер в субботу»), за костюмы — Мария Швачкина («Трасса», «Поехавшая»), а за грим — Айгуль Хабирова («Последний богатырь. Наследие»).

Продюсеры — Дмитрий Нелидов, Ольга Филипук и Михаил Китаев. Производство — Плюс Студия и компания «Лунапарк».

Что о продолжении «Монастыря» рассказывает команда

Сергей Попов Режиссер

Как и прежде, главная тема сериала — вера, а точнее, испытание веры, причем не только в Бога. Каждый персонаж верит во что-то свое. И через это испытание проходят все герои.

Во втором сезоне мы также поднимаем вопрос: возможно ли настоящее христианство в современном мире? Юра, герой Марка Эйдельштейна, приезжает в Москву. Это Маугли, выросший в монастыре — не смотревший ни одного фильма, не пользовавшийся интернетом, не видевший мира. И для нас это возможность взглянуть на привычные вещи глазами марсианина. Вместе с ним мы пытаемся заново дать оценку окружающей современности.

Марк Эйдельштейн

С одной стороны, второй сезон — продолжение первого даже с точки зрения атмосферы (за этим у нас следит оператор-постановщик Сергей Трофимов). С другой — мы создаем новую интонацию, ведь действие переносится в Москву. При этом мы ищем визуальные рифмы с монастырской архитектурой и эстетикой первого сезона. На интонацию продолжения влияет и то, что главным героем становится Юра. У него иной взгляд, не тот, что был в первом сезоне.

Марк Эйдельштейн Актер

Я впервые работаю с такой длинной дистанцией путешествия героя. Мне интересно попробовать поэтапно и внимательно проследить, как современный мир забирает у человека самого себя.

Москва с ее сталинскими высотками, витиеватыми улицами-змеями, дневным и ночным хаосом станет новым действующим лицом продолжения «Монастыря». Юра попадет в неизведанное и опасное для него пространство.

Автор: Лиза Кузнецова