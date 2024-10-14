«Подобный дракону: Якудза». Почему экранизация хитовой видеоигровой серии не стала хитом

1 ноября на Prime Video вышла новая видеоигровая экранизация «Подобный дракону: Якудза». Видеоигровая серия Yakuza (она же Like a Dragon) еще недавно была практически неизвестна за пределами Японии, но в последние годы завоевала небывалую популярность на Западе. Фанаты надеялись, что сериал станет хитом на уровне Fallout, вышедшего на том же стриминге, но результат получился куда менее удачным. Рассказываем, как появилась серия Yakuza, что происходит в сериале и почему поклонники недовольны сценарием.

Как появилась Yakuza и в чем ее фишка

Франшиза появилась в 2005 году в сложный период для Sega, будущего издателя игры. Фирма официально прекратила производство собственных консолей, что ударило по прибылям. Разработка игр под новые, более мощные платформы Sony и Nintendo дорожала, и Sega пришлось поглотить свои дочерние студии, чтобы удержаться на плаву. Не говоря уже о том, что в нулевые в Японии из-за низкой рождаемости продажи тайтлов издателя падали, ведь именно дети составляли значительный сегмент целевой аудитории.

Давний сотрудник Sega Тосихиро Нагоси, несмотря на тяжелое положение, нашел причину для радости: из-за консолидации внутри издательства сформировалась новая команда. А там, где появляется свежая кровь, обязательно рождаются идеи. Нагоси решил познакомиться с сотрудниками бывших дочерних студий получше, ради чего регулярно вытаскивал их на попойки в центры ночной жизни Токио — районы Гиндза, Синдзюку и Роппонги.

Так они и придумали Yakuza. А что если сделать игру о романтике «кварталов красных фонарей»? Прогулки по улицам, залитым светом неоновых вывесок, случайные знакомства, ночные клубы, потасовки с сомнительными типами в подворотнях… Почти каждый в Японии знал, чем славятся эти злачные места, но в играх они прежде не фигурировали. А чтобы сделать проект еще более неординарным, роль протагониста решили отдать члену якудза. Объяснять, кто это такие, было не нужно — спасибо многочисленным японским криминальным лентам.

Yakuza (2005)

Идея Нагоси встретила резкое непонимание со стороны Sega. Дизайнер предлагал пойти наперекор сложившимся в компании традициям и сделать игру, ориентированную на сугубо взрослую аудиторию, да еще и в довольно противоречивом сеттинге. Раз за разом презентации Нагоси получали отказ, но ему повезло встретить Масаеси Кикути — единственного продюсера в студии, поддержавшего игру. Хотя и он прогнозировал, что релиз будет рискованным. Нагоси приготовился с позором уйти из Sega в случае провала проекта, но случилось обратное. Оригинальная Yakuza моментально стала хитом: издатель подготовил к релизу 70 000 копий игры, но их раскупили так быстро, что пришлось тут же печатать дополнительный тираж.

По мнению создателя серии, секрет популярности Yakuza в том, что тогда на рынке почти не было игр, которые занимались репрезентацией культуры страны и передавали специфический японский взгляд в формате крупнобюджетной игры. И речь не только о том, что вымышленный квартал Камуротё скрупулезно скопирован с реального токийского района Кабуки-тё вплоть до конкретных зданий и улочек. На витринах магазинов виднелись знакомые бренды, люди на улицах одеты так же, как они были бы одеты в реальности. Наконец, ни в одной другой игре нельзя было зайти в салон патинко или спустить последние деньги за столом для баккарата — популярной в Азии азартной игры.

Yakuza и в дальнейшем продолжила отражать культуру, историю и тренды Японии. Так, приквел Yakuza 0 рассказал об эпохе финансового пузыря, когда японцы сорили деньгами как фантиками. Yakuza 3 показала геймерам Окинаву, крайне популярный внутренний курорт. Релиз Yakuza 5 пришелся на расцвет популярности американского бейсбола, и одним из протагонистов как раз стал спортсмен, пострадавший от коррупции. Yakuza 7 рассказала о крахе крупных кланов якудза, как раз когда полиция и законодатели всерьез взялись за борьбу с реальными преступными группировками. Infinite Wealth так вообще предсказала будущее. Там антагонисты зарабатывали на нелегальной утилизации радиоактивных отходов. После релиза игры прошла пара месяцев, и в Японии арестовали реального члена якудза, промышлявшего именно этим делом.

Что происходит в сериале

Рёма Такэути и Кэнто Каку, Хинано Накаяма, Юми Каваи

1995 год. Кирю (Рёма Такэути), Юми (Юми Каваи), Нисики (Кэнто Каку) и его сестра Михо (Хинано Накаяма) — сироты из приюта «Подсолнух». Им жутко надоело жить под контролем своего строгого воспитателя Синтаро Кадзамы (Тосиаки Карасава), из-за чего ребята решаются на отчаянный шаг. Они грабят ничем не примечательный салон аркадных автоматов в Камуротё и собираются сбежать на следующее же утро. Но кто ж знал, что ограбленный салон принадлежит криминальной семье Додзима? Якудза без труда ловят малолетних бандитов.

Чтобы спасти себя и остальных от наказания, Кирю молит принять его в семью. Он с детства мечтал стать сильнейшим бойцом на подпольной арене и намерен отработать долг кровью. Новая жизнь в большом городе опьяняет вчерашних беспризорников, однако их мечты разбивает смерть Михо и убийство Додзимы (Масая Като), главы семьи. На курок нажал Нисики, но Кирю берет вину на себя и попадает в тюрьму.

2005 год. Юми стала хозяйкой клуба, где работала 10 лет назад, а Нисики вышел в люди и занял пост нового главы семьи Додзима. Кирю выходит на свободу и собирается навсегда покинуть Токио, однако детектив Дате (Субару Сибутани), надоедавший ему в юности, умоляет его остаться. Между токийским кланом Тодзё и альянсом Оми из Осаки назревает война. Кто-то украл 10 млрд йен, предназначавшихся Оми. И есть подозрения, что в этом замешана Айко (Мисато Морита), родная сестра Юми.

Что изменили в сериале

Масая Като

Авторы сериала заранее предупредили, что не собираются адаптировать сюжет первоисточника дословно, якобы даже запретили съемочной команде (включая актеров) знакомиться с Yakuza 1. Ничего страшного в этом нет: видеоигры тяжело переносить в формат кино или сериала, не отступая от оригинального сценария.

Но экранизация сильно вышла за рамки мелких вольностей. Она снесла сюжет игры бульдозером и построила на его фундаменте историю, почти полностью оторванную от Yakuza 1. Действующие лица и события в общих чертах совпадают, персонажи носят те же имена, но зачастую они совершенно не похожи на свои прообразы. Мотивации и характеры изменены таким образом, что повествование то и дело само стреляет себе в ногу, а эмоциональные моменты, благодаря которым работал сюжет игры, остались за кадром. Не говоря уже о том, что повествование постоянно скачет между двумя временными периодами, и смотрится это порой еще запутаннее и хуже, чем первый сезон «Ведьмака» от Netflix.

Стоит сразу обговорить один из наиболее частых пунктов критики сериала, дескать, он целиком игнорирует фирменный юмор Yakuza. Франшиза всегда смешивала криминальную драму и абсурдистскую комедию в равных пропорциях. Не зря по запросу «yakuza out of context» на YouTube можно найти тонны нарезок. Но оригинальная Yakuza 1 была сравнительно серьезной игрой, характерное для серии безумие началось позже, минимум со второй части. Наверное, в ожиданиях аудитории отчасти виноват ремейк первой части — Yakuza Kiwami, который появился гораздо позже и добавил много комедийной отсебятины.

А вот за караоке — фирменную фишку серии — обидно. Хронологически возможность спеть в караоке появилась лишь в Yakuza 3, но песня «Baka Mitai» в исполнении Такаи Куроды (актера озвучки Кирю) давно стала мемом даже за пределами фандома Yakuza. Пасхалка в сериале порадовала бы фанатов, но увы. Sega решила ограничиться рекламным роликом на своем канале, где трек исполнил Рёма Такэути. И на том спасибо.

Как экранизация адаптировала сюжет видеоигр

Рёма Такэути и Кэнто Каку

Большинство фанатов Yakuza схватились за головы уже через 10 минут после начала первой серии: сериальный Кирю терпеть не может Кадзаму, когда в оригинале он его безмерно уважал, считал своим отцом и пошел в якудза именно по его стопам. С этим связан мрачный сюжетный поворот в Yakuza 1. Оказывается, Кадзама поддерживал приют деньгами, потому что там жили дети, чьих родителей он убил по долгу службы, а Кирю узнал об этом лишь перед смертью приемного отца. Попытка сериала частично повторить этот твист не работает, потому что его важнейшие эмоциональные винтики выброшены.

Другое значимое изменение — решение дать Кирю постоянную напарницу. Ей стала Юми, которая из просто решительной девушки почему-то превратилась в хладнокровную femme fatale. При этом создатели сериала забыли, что было бы здорово показать хоть какую-то химию между ними. Yakuza 1 не стеснялась иногда быть до боли мелодраматичной, чтобы выжать из игроков скупую слезу.

В одной из сцен Кирю прямо говорит, что «всегда хотел стать Драконом Додзимы». Многие фанаты игры в сердцах бросили экранизацию ровно на этом моменте, и стоит объяснить почему. По версии авторов сериала, Дракон Додзимы — всего лишь звание сильнейшего бойца на подпольной арене, которое в теории может получить каждый. Но игровой Кирю никогда не стремился к громким титулам. Прозвище «Дракон Додзимы» он получил от других якудза, хотя оригинальная игра не объясняла, почему он прослыл легендой криминального мира.

Рёма Такэути

Зато об этом подробно рассказывал приквел Yakuza 0, одна из самых популярных игр франшизы. Сериал отчасти адаптировал и ее сюжет — например, становление героев в рядах якудза и их лихую молодость. Это правильное сценарное решение. Оригинальная Yakuza 1 почти не говорила о предыстории двух ключевых персонажей, из-за чего конфликт Кирю и Нисики работал не очень хорошо. На релизе игру справедливо критиковали за эту сценарную оплошность, которую исправляет экранизация. Помимо этого, сериал неплохо продемонстрировал моральный упадок Нисики — неважно, что причины, следствия и временные рамки другие. Да и присутствие его сестры на экране делает трагедию чуть более убедительной: в игре она не появлялась в кадре вообще.

К сожалению, на каждый грамотно адаптированный момент приходится два-три странных. Любимый фанатами Горо Мадзима превратился в совсем плоского психопата с минимумом экранного времени. Тайга Саэдзима, протагонист Yakuza 4 и 5, появляется в качестве фан-сервисной отсылки на пару минут и глупо умирает. Но отдельного разговора заслуживает Харука Савамура, дочь Юми. Хотя в Yakuza 1 она играла роль эмоциональной опоры Кирю в трудную минуту, в адаптации девочка фактически не нужна. На Харуке нет никакой нарративной нагрузки, а у Кирю — хотя бы одного стоящего повода защищать ее.

Во что поиграть или что посмотреть вместо экранизации Amazon

Yakuza 0

Если бы сериал «Подобный дракону: Якудза» не был адаптацией громкой франшизы, то вряд ли бы хоть кто-то обратил на него внимание. По всем параметрам он мало чем отличается от стандартного криминального «мыла» из Японии. Там подобные адаптации аниме, манги и игр снимают чаще, чем на Западе. И они, за очень редкими исключениями, всегда получаются именно такими — дешевыми и очень нишевыми.

Sega наверняка рада, что сериал привлек внимание новой потенциальной аудитории к играм, но назвать его хорошей точкой вхождения во франшизу все же нельзя. Тем, кто проникся атмосферой криминальной Японии, лучше попробовать Yakuza 0. Она замечательно представляет Кирю, Нисики и Мадзиму, не говоря уже о тонне побочного контента и действительно неплохом сюжете. А из более современных игр стоит обратить внимание на Yakuza 7 (она же Yakuza: Like a Dragon). Эта часть послужила мягким перезапуском серии. Игра из боевика перешла в жанр пошаговой JRPG и рассказала историю, которая не требует знания предыдущих шести частей. Неунывающий, малость инфантильный Итибан Касуга — порой даже более притягательный герой, чем стоический Кадзума Кирю.

Тем же, кто хочет просто посмотреть что-нибудь азиатское про криминал, лучше обратить внимание на куда более качественные сериалы вроде «Полиции Токио» или «Долг/стыд». Фильмы Такеши Китано, в конце концов, никто не отменял.

Автор: Денис Павлушкин