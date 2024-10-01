«Офис: Австралия». Неожиданно смешная адаптация культового сериала

18 октября на Amazon Prime Video вышел первый сезон австралийского «Офиса». Новая версия ситкома о буднях придурковатого начальника и его подчиненных снята с оглядкой на современность: место босса заняла женщина, а сотрудники предпочитают работать на удаленке. Первые зрители встретили шоу негативно. Объясняем, почему хейт кажется необоснованным.

О чем это

Фелисити Уорд (справа)

Эксцентричная Ханна Ховард (Фелисити Уорд) возглавляет сиднейское подразделение упаковочной фирмы Flinley Craddick и не мыслит свою жизнь без коллег и работы. Когда высшее руководство компании объявляет о планах закрыть региональные филиалы и перевести всех сотрудников на удаленку, Ханна вступает в отчаянную борьбу за сохранение офиса. Первым делом она организует планерку, чтобы сообщить подчиненным о недопустимости работы из дома. Персонал без особого энтузиазма возвращается в офис, ведь теперь им придется целыми днями терпеть безумные выходки чудаковатой начальницы.

Каждую серию непутевая Ханна пытается убедить сотрудников в преимуществах работы в офисе. В ход идут самые разнообразные увеселительные инициативы — от пижамной вечеринки в конференц-зале до корпоратива под предлогом поминок бухгалтера. Все это время за героями ходит группа документалистов, которая снимает сюжет о внутренней жизни офиса. Реакцией сотрудников на нелепые рабочие ситуации служат красноречивые взгляды прямо в камеру и комментарии в формате персональных интервью. Всё как в предыдущих итерациях «Офиса».

Кто это сделал

«Офис: Австралия» — новая адаптация культового мокьюментари-ситкома о буднях офисных клерков и их некомпетентного руководителя. Британский оригинал, созданный Рики Джервэйсом и Стивеном Мерчантом, вышел в 2001 году. За два сезона сериал задал высокий стандарт в жанре кринж-комедии и стал настоящим поп-культурным феноменом. В 2005 году шоу адаптировали для американской аудитории. Версия со Стивом Кареллом в роли несносного босса выстрелила не сразу, но впоследствии стала намного популярнее оригинала.

Над австралийской адаптацией работает преимущественно женская команда авторов. Создательницами и сценаристками почти всех серий выступили Джеки ван Бик («Паранормальный Веллингтон», «Что мы делаем в тени») и Джули де Фина («Послевкусие»). Роль непутевого босса тоже исполняет женщина — актриса и комедиантка Фелисити Уорд («Бандиты во времени»). В сериале также снимаются Эдит Пур («Властелин колец: Кольца власти»), Стин Раскопулос («Прямо герцогиня!»), Шери Себбенс («Сапфиры») и другие. Самое знакомое лицо в касте — новозеландский актер Джонатан Бруг (Дикон из «Реальных упырей»).

Как это выглядит

Австралийский «Офис» сделан в лучших традициях предшественников и комбинирует циничный британский юмор с безудержным американским оптимизмом. При этом новая версия выстраивает альтернативный сюжет с оглядкой на современные реалии. В результате сериал кажется одновременно знакомым и при этом совершенно новым.

Главное достоинство свежей адаптации — творческий подход к материалу. Австралийские сценаристы учли негативный опыт американских коллег, которые сперва бездумно копировали оригинал (из-за этого сериал со Стивом Кареллом едва не закрылся еще в самом начале). «Офис: Австралия» уже с первого сезона радует уникальными шутками и нетипичными ситуациями. Приколы со степлером в желе остались в прошлом. В новой версии свои пранки, например фейковая горячая линия с непрекращающейся мелодией ожидания, которая вынуждает наивную Ханну часами сидеть за телефоном.

Оценить уровень юмора можно и по такой шутке: в пятом эпизоде австралийский Дуайт приносит в офис клетку с домашним питомцем — вороном по имени Рассел. Здесь использована игра слов по имени актера Рассела Кроу (Russell Crowe). Разжевывать такие каламбуры в сериале никто не будет, а их тут достаточно.

Фелисити Уорд

Ключевая сюжетная формула в австралийской адаптации осталась неизменной: комедийную основу по-прежнему составляют безумные выходки непутевого босса и реакция подчиненных на происходящий вокруг хаос. Дополнительный слой юмора вносят смущенные взгляды прямо в камеру и закадровые интервью героев наедине с оператором. Создатели сериала намеренно моделируют как можно более неловкие ситуации, так что без кринжа не обходится. В общем, все то, за что зрители и полюбили предыдущие версии «Офиса».

Первый сезон австралийский Майкл Скотт в юбке имитирует бурную деятельность и вместе с тем демонстрирует феноменальную профессиональную некомпетентность: вместо работы Ханна часами выбирает забавные фоны в Zoom или спит в своем кабинете, срывает дедлайны и обманывает начальство, перекладывает собственные задачи на подчиненных и ставит перед сотрудниками невыполнимые цели. Среди прочего она постоянно дурачится и вытворяет что-то нелепое — от пародий на Бората до кручения обруча на шее. Кроме того, любое событие на работе непутевая управляющая превращает в повод для безудержного веселья, будь то пижамный день в офисе или поминки для сотрудника, которого никто не помнит. Впрочем, надо отдать потешной начальнице должное: все ее начинания направлены на повышение морального духа подчиненных. А еще она никогда не сдается и готова пожертвовать всем ради благих целей.

Фелисити Уорд — удачное кастинговое решение. Комедийный бэкграунд помогает актрисе создать неповторимую и запоминающуюся героиню. В роли начальницы она отрывается по полной и не боится выглядеть глупо. При этом ее Ханна гораздо более глубокий персонаж, чем кажется поначалу: за напускным весельем и попытками привлечь к себе внимание скрывается страх одиночества. Уорд мастерски удается балансировать между комедией и трагедией — так, чтобы вызвать у зрителя не только смех, но и сочувствие.

Определенную долю комизма вносит австралийский Дуайт тоже в женском обличье. Одержимая продуктивностью Лиззи Мойл (Эдит Пур) часто становится главным инициатором хаоса из-за своих дурацких решений. Например, в первом эпизоде она продает офисные стулья за три доллара для поддержки финансов компании, а во втором тратит деньги на роботы-пылесосы, чтобы сэкономить на уборщиках.

Самая неоригинальная сюжетная арка посвящена любовной линии между Ником Флетчером (Стин Раскопулос) и Гретой Кинг (Шери Себбенс), австралийскими Джимом и Пэм. В очередной раз следить за избитой романтической интригой в духе «будут ли эти двое вместе» просто неинтересно. Остается надеяться, что в новых сезонах создатели ремейка не упустят возможности свести вместе Ника и Лиззи, которые рьяно соперничают друг с другом прямо как их американские прототипы Джим и Дуайт. На такую пару было бы любопытно взглянуть.

Джош Томсон

Если четверка ключевых персонажей легко узнаваема, то прототипы остальных обитателей офиса в австралийской версии не столь очевидны. Второстепенные герои ремейка представляют, скорее, собирательные образы. Среди них особенно выделяются трое. Первая претендентка на титул главного любимчика зрителей — язвительная бухгалтерша Дебора (Люси Шмидт), которая жить не может без кофе и вечно находится на грани нервного срыва. Второй кандидат на место фаворита — чудаковатый айтишник Ллойд (Джонни Борг), который постоянно попадает в неловкие ситуации. Третий примечательный герой — самый серьезный человек в офисе, кадровик Мартин (Джош Томсон). Он единственный не потакает безумным закидонам Ханны.

Об остальных героях сказать пока особо нечего. На периферии сюжета болтаются стажер Себастьян (Радж Лабаде), менеджер Тина (Сьюзэн Лин Юн) и начальница склада Стиви (Зои Теракс). Хочется верить, что сериал получит продолжение, и все персонажи еще смогут проявить себя.

Что пишут критики и как сериал приняли зрители

Новость об австралийской версии «Офиса» у многих вызвала закономерный скепсис: американская версия настолько популярна, что любые попытки ее перепридумать сразу вызывают вопросы. Первые хейтеры появились с выходом официального трейлера. На YouTube ролик получил резко негативную реакцию. Один из комментаторов написал: «Я прикован к инвалидному креслу уже 20 лет, но сегодня я встал и пошел, чтобы выключить это». Другой пользователь съязвил, что «этот трейлер убил больше людей, чем Скрэнтонский Душитель».

Сейчас на Rotten Tomatoes у сериала 71% положительных рецензий от критиков на основе семи рецензий. Ориентироваться на эти данные пока не имеет смысла, слишком мало публикаций. Зрительский рейтинг ожидаемо низкий — 32% при более чем 50 оценках. На IMDb ситуация не лучше — 4.4 балла из 10.

Автор The Guardian поставил шоу единицу и считает, что перезагрузка обречена на провал. Критик из Collider придерживается противоположного мнения: рецензия вышла под заголовком «Простите, хейтеры, но этот сериал просто уморительный».

Вердикт

«Офис: Австралия» снят в лучших традициях культовых предшественников и удачно сочетает два разных подхода — свойственный британскому первоисточнику мрачноватый юмор и задорный оптимизм американской версии. В результате получилась неожиданно забавная адаптация с оригинальным сюжетом, где каждый найдет повод для смеха, безумные выходки главной героини и абсурдные шутки точно не дадут заскучать.

Автор: Юлия Салихова