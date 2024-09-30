«Триггер»: как героев меняет шоковая психотерапия? Рассказывают играющие их актеры

У Ирины и Дениса в новом сезоне появляется ребенок. Став матерью, она уже не идет на опасные и деструктивные поступки, изменилась даже внешне: комфортная короткая стрижка, другой стиль одежды. Но страхи и тревоги из прежней жизни ее не оставили. Из-за материнства к ней возвращается страх того, что она не справится с ответственностью, что она угроза для ребенка, а трагедия повторится. В Ирине вообще крепко сидит синдром бракованности, будто с ней что-то фундаментально не так. И Артём опять помогает ей обрести веру в себя в самый критический момент.