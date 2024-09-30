«Триггер»: как героев меняет шоковая психотерапия? Рассказывают играющие их актеры

На Кинопоиске продолжает выходить третий сезон «Триггера» — истории про психолога Артёма Стрелецкого (Максим Матвеев), который лечит душевные раны пациентов провокационными методами. После событий двух сезонов и полнометражного «Триггер. Фильм» многое изменилось в жизни знакомых героев. А о том, что и как именно, рассказывают актеры.
Моя героиня Катя росла вместе со мной, и я вместе с ней. Впервые мы видим ее подростком в самом начале своего пути. Студентка-первокурсница, за дерзостью она прячет свои страхи. В глубине души Катя еще ребенок. Ей хочется, чтобы ее любили и бескорыстно помогали ей. Но к третьему сезону это уже сформировавшаяся личность со своими интересами и собственным пониманием жизни.
При этом ее взгляды и поведение все еще во многом определяются тем, что она выросла в сложной дисфункциональной семье. И ее все еще окружают непростые брат с отцом.
В третьем сезоне с ней произойдет интересный, неожиданный поворот. Ну а чего же еще ожидать от «Триггера»?
Я много слышу комментариев о том, что сериал помогает людям. И верю в это. Не каждый готов обратиться к психологу со своими проблемами, но можно посмотреть сериал и понять, что это не так страшно. Ну, если мы не берем такого психолога Артёма Стрелецкого. Хотя я знаю, что подобные шоковые методы действительно существуют.
Трансформации с моей героиней происходили постоянно и были для нее слишком неожиданными. Уж точно она не думала, что влюбится в Стрелецкого! В третьем сезоне мы увидим, что жизнь не стоит на месте, а моей героине в итоге придется отвечать за все содеянное.
Не знаю, изменилась ли жизнь у кого-то из зрителей сериала, но постоянно получаю признания в любви к Лере. «Триггер» открыл и для меня самой мир психологии, мне стало интересно изучать эту область, эта роль действительно на меня повлияла.
Матвей стремится найти баланс между профессией, своим призванием и личной жизнью. За это время, которое прошло между вторым и третьим сезонами, он взял на себя много ответственности. А еще его ждут большие перемены в личной жизни.
Мой герой становится взрослее и уже окончательно сепарируется от Стрелецкого, провокации практически перестают действовать на Матвея. Наконец-то пришло время задуматься, чего хочется от жизни на самом деле. Потому что раньше Матвей всем что-то доказывал — маме, Стрелецкому, себе. А теперь ищет свой путь.
Так совпало, что, когда мы снимали первый сезон, я только выпустился из института и столкнулся с разными ситуациями, к которым был не готов (назовем это началом взрослой жизни). Что привело меня параллельно со съемками в кабинет психолога. Поэтому с каждым годом, с каждым сезоном я все больше убеждался в том, что это необходимая внутренняя работа, особенно в наше время высоких скоростей и мегаполисов.
Я часто слышу, что «Триггер» немного перевернул общественное отношение к психотерапии. И это здорово, что больше людей поняли: в психотерапии нет ничего странного или постыдного. Я буду рад, если благодаря сериалу кто-то со своими проблемами обратился к специалисту. Это хорошая и большая миссия «Триггера».
У моей героини в каждом сезоне невероятная трансформация. В первом она прошла путь от уверенной в себе женщины к героине, чья жизнь полностью разрушена. Второй сезон для Даши — про путь терзаний и саморазрушения. В третьем она пытается вернуться к себе настоящей. А еще она окажется в центре непростой детективной интриги, которая развернется на глазах у зрителя.
Часто зрители благодарят за проект и говорят, что из простого интереса и любопытства к историям в сериале у них родилось желание разобраться в своих застарелых проблемах и травмах. Правда, поскольку зрители часто отождествляют актера с его персонажем, мне обычно тоже достается. Находятся те, кто спрашивает: «Как вы могли переспать со Стрелецким-старшим?!» Так случилось, что я сама никогда не была в психотерапии, хотя, возможно, уже давно пора. (Смеется.)
На всякий случай напомню, что случилось с моей героиней в прошлых сезонах: пройдя шоковую терапию у Артёма Стрелецкого, Ирина познакомилась с его другом Денисом (Роман Маякин). И второй сезон заканчивается тем, что он делает ей предложение руки и сердца, а она показывает ему положительный тест на беременность.
У Ирины и Дениса в новом сезоне появляется ребенок. Став матерью, она уже не идет на опасные и деструктивные поступки, изменилась даже внешне: комфортная короткая стрижка, другой стиль одежды. Но страхи и тревоги из прежней жизни ее не оставили. Из-за материнства к ней возвращается страх того, что она не справится с ответственностью, что она угроза для ребенка, а трагедия повторится. В Ирине вообще крепко сидит синдром бракованности, будто с ней что-то фундаментально не так. И Артём опять помогает ей обрести веру в себя в самый критический момент.
Зрители действительно любят наш сериал. В той или иной степени они могут узнать в героях себя, и даже если это фрагментарное узнавание, то у разделенной с героями проблемы есть эффект залечивания. Хочется верить, что наш сериал, кроме того что развлекает, еще и немного помогает.