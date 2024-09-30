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«Триггер»: как героев меняет шоковая психотерапия? Рассказывают играющие их актеры

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На Кинопоиске продолжает выходить третий сезон «Триггера» — истории про психолога Артёма Стрелецкого (Максим Матвеев), который лечит душевные раны пациентов провокационными методами. После событий двух сезонов и полнометражного «Триггер. Фильм» многое изменилось в жизни знакомых героев. А о том, что и как именно, рассказывают актеры.

Ангелина Стречина

Играет Катю, сестру Артёма

Моя героиня Катя росла вместе со мной, и я вместе с ней. Впервые мы видим ее подростком в самом начале своего пути. Студентка-первокурсница, за дерзостью она прячет свои страхи. В глубине души Катя еще ребенок. Ей хочется, чтобы ее любили и бескорыстно помогали ей. Но к третьему сезону это уже сформировавшаяся личность со своими интересами и собственным пониманием жизни.

При этом ее взгляды и поведение все еще во многом определяются тем, что она выросла в сложной дисфункциональной семье. И ее все еще окружают непростые брат с отцом.

В третьем сезоне с ней произойдет интересный, неожиданный поворот. Ну а чего же еще ожидать от «Триггера»?

Я много слышу комментариев о том, что сериал помогает людям. И верю в это. Не каждый готов обратиться к психологу со своими проблемами, но можно посмотреть сериал и понять, что это не так страшно. Ну, если мы не берем такого психолога Артёма Стрелецкого. Хотя я знаю, что подобные шоковые методы действительно существуют.

Виктория Маслова

Играет Леру, одержима Стрелецким

Трансформации с моей героиней происходили постоянно и были для нее слишком неожиданными. Уж точно она не думала, что влюбится в Стрелецкого! В третьем сезоне мы увидим, что жизнь не стоит на месте, а моей героине в итоге придется отвечать за все содеянное.

Не знаю, изменилась ли жизнь у кого-то из зрителей сериала, но постоянно получаю признания в любви к Лере. «Триггер» открыл и для меня самой мир психологии, мне стало интересно изучать эту область, эта роль действительно на меня повлияла.

Владислав Тирон

Играет Матвея, помощника психолога

Матвей стремится найти баланс между профессией, своим призванием и личной жизнью. За это время, которое прошло между вторым и третьим сезонами, он взял на себя много ответственности. А еще его ждут большие перемены в личной жизни.

Мой герой становится взрослее и уже окончательно сепарируется от Стрелецкого, провокации практически перестают действовать на Матвея. Наконец-то пришло время задуматься, чего хочется от жизни на самом деле. Потому что раньше Матвей всем что-то доказывал — маме, Стрелецкому, себе. А теперь ищет свой путь.

Так совпало, что, когда мы снимали первый сезон, я только выпустился из института и столкнулся с разными ситуациями, к которым был не готов (назовем это началом взрослой жизни). Что привело меня параллельно со съемками в кабинет психолога. Поэтому с каждым годом, с каждым сезоном я все больше убеждался в том, что это необходимая внутренняя работа, особенно в наше время высоких скоростей и мегаполисов.

Я часто слышу, что «Триггер» немного перевернул общественное отношение к психотерапии. И это здорово, что больше людей поняли: в психотерапии нет ничего странного или постыдного. Я буду рад, если благодаря сериалу кто-то со своими проблемами обратился к специалисту. Это хорошая и большая миссия «Триггера».

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Светлана Иванова

Играет Дашу, бывшую жену Стрелецкого

У моей героини в каждом сезоне невероятная трансформация. В первом она прошла путь от уверенной в себе женщины к героине, чья жизнь полностью разрушена. Второй сезон для Даши — про путь терзаний и саморазрушения. В третьем она пытается вернуться к себе настоящей. А еще она окажется в центре непростой детективной интриги, которая развернется на глазах у зрителя.

Часто зрители благодарят за проект и говорят, что из простого интереса и любопытства к историям в сериале у них родилось желание разобраться в своих застарелых проблемах и травмах. Правда, поскольку зрители часто отождествляют актера с его персонажем, мне обычно тоже достается. Находятся те, кто спрашивает: «Как вы могли переспать со Стрелецким-старшим?!» Так случилось, что я сама никогда не была в психотерапии, хотя, возможно, уже давно пора. (Смеется.)

Сабина Ахмедова

Ирина, возлюбленная Дениса

На всякий случай напомню, что случилось с моей героиней в прошлых сезонах: пройдя шоковую терапию у Артёма Стрелецкого, Ирина познакомилась с его другом Денисом (Роман Маякин). И второй сезон заканчивается тем, что он делает ей предложение руки и сердца, а она показывает ему положительный тест на беременность.

У Ирины и Дениса в новом сезоне появляется ребенок. Став матерью, она уже не идет на опасные и деструктивные поступки, изменилась даже внешне: комфортная короткая стрижка, другой стиль одежды. Но страхи и тревоги из прежней жизни ее не оставили. Из-за материнства к ней возвращается страх того, что она не справится с ответственностью, что она угроза для ребенка, а трагедия повторится. В Ирине вообще крепко сидит синдром бракованности, будто с ней что-то фундаментально не так. И Артём опять помогает ей обрести веру в себя в самый критический момент.

Зрители действительно любят наш сериал. В той или иной степени они могут узнать в героях себя, и даже если это фрагментарное узнавание, то у разделенной с героями проблемы есть эффект залечивания. Хочется верить, что наш сериал, кроме того что развлекает, еще и немного помогает.

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