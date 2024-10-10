«Очень хочется разочек прыгнуть на Луне». Актеры «Подростков в космосе» — о своих героях, сериале и мечтах

Софья Аржаных: Я бы не хотела полететь в космос. Я слишком мало знаю про нашу планету и слишком мало всего видела на ней. Я бы хотела побольше увидеть всякого разного и интересного на Земле. И тогда, возможно, через много-много лет, когда я пойму, что уже достаточно посмотрела, я задамся вопросом, на какую планету хочу дальше. Тем более что к тому времени у нас может появиться такая возможность — узнать, что там на Марсе.