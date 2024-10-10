«Очень хочется разочек прыгнуть на Луне». Актеры «Подростков в космосе» — о своих героях, сериале и мечтах

В онлайн-кинотеатрах Wink.ru и Кинопоиск стартовал сериал «Подростки в космосе» (над ним работали создатели «Трудных подростков»). Действие тут происходит в 2054 году на Земле, где настолько плохая экология, что люди не доживают до 30 лет. Спасти положение может группа подростков, которую готовят к полету на астероид. Мы попросили актеров из сериала представить своих героев, выбрать любимый элемент кибермира и охарактеризовать «Подростков в космосе» (даже цитатой Скриптонита).
О своих героях
Денис Косиков: Моего персонажа зовут Кирилл, он обычный паренек с района. Его родители погибли из-за болезни легких. Единственный свет и надежда для него — это младшая сестра (Адель Гудаускас). Волей случая он попадает в команду к другим курсантам и сталкивается со сложным и важным выбором.
Софья Аржаных: Аня — курсант космического исследовательского центра, одна из лучших. Ее главная мотивация — узнать, что же случилось с ее отцом во время предыдущей космической миссии (по официальной версии, он погиб. — Прим. ред.). Аня чувствует, что в истории его гибели много несостыковок и что им что-то недоговаривают. Вместе с ребятами Аня пытается докопаться до правды. Еще у Ани непростые отношения с мамой, которая работает в центре медиком.
Давид Сократян: Мой герой Марк — волевой и целеустремленный человек, что в его случае не всегда хорошо. У него сложные взаимоотношения с отцом, который для Марка большой авторитет. Отец воспитал его по принципу «я тебя замечу только в том случае, если ты добьешься успеха». То есть признавал лишь его победы, а за поражения или нормальный результат ругал. Этим и обусловлены мотивация и действия Марка. Ему еще предстоит пройти путь переосмысления собственных ценностей.
Екатерина Новокрещенова: Я играю Искру Саввину, которая борется за место в космическом экипаже. В сценарии не было информации о ее семье, поэтому я создавала ей жизнь вне текста — семью, отношения с родителями. Они у Искры ученые, люди честные, порядочные, упорные и упертые. Они научили дочь любить свое дело и быть готовой на все ради того, что любишь. С детства воспитывали в ней интерес к знаниям, учебе, наукам и сформировали высшую цель ее жизни.
Святослав Рогожан: Мой герой — профессионал, один из самых опытных среди кандидатов, а может, и самый. Кадет, проходил курсы боевой подготовки, имеет большое количество прыжков с парашютом за спиной. Холодный парень, закрытый, молчаливый. Четко знает, зачем ему нужно в космос.
О любимом киберпанк-элементе из сериала, который бы хотелось иметь в наши дни
Денис Косиков: Татуировки. В сериале по ним можно слушать аудиозаписи других людей. Например, у Ани, героини Сони Аржаных, есть татуировка с посланием ее отца, которое она переслушивает после его смерти. По-моему, интересная придумка. Я бы хотел увидеть такую фишку в реальной жизни.
Софья Аржаных: Мне тоже кажется, что самый прикольный элемент — аудиотатуировки. У Ани есть такая на запястье, где изображен отец — космонавт в скафандре. И при нажатии на эту татуировку воспроизводится аудиозапись с голосом отца. Если бы в реальной жизни у людей были такие татуировки с важными аудиозаписями, это было бы очень трогательно — иметь возможность всегда услышать голос близкого, любимого человека.
Давид Сократян: Я не могу сказать, что в сериале есть футуристический предмет, который мне хотелось бы получить. Мы живем в удивительное время, особенно с появлением нейросетей, и сложно представить, что там будет в будущем. Но хочу отметить наши синие комбинезоны с QR-кодами. Я пришел на примерку костюма и решил его отсканировать, проверить, и мне открылась страница персонажа. Эта замечательная деталь грела мне душу весь съемочный процесс. Любопытные зрители, тоже могут отсканировать QR-код и открыть досье героя.
Екатерина Новокрещенова: А мой вариант — прогрессивные технологии, которые упрощают повседневную жизнь (например, чтобы приготовить еду, надо просто залить ее водой. — Прим. ред.), и уровень медицины. И черный комбинезон.
Святослав Рогожан: Мне тоже понравились наши комбинезоны, в которых мы проходили испытание. А еще хорошо бы иметь возможность приходить в виде голограммы к людям, чтобы поговорить.
О том, как можно коротко описать «Подростков в космосе»
Денис Косиков: Даже в будущем люди стремятся к истине и любви.
Софья Аржаных: Это сериал про то, что любовь между людьми через 50 лет будет такой же, как сейчас, ничего не изменится.
Екатерина Новокрещенова: Почему-то в голове строчка из песни Скриптонита «Ты прям как космос — это выше небес».
Святослав Рогожан: История о смелости, страхе и любви в мире антиутопии. С «Трудными подростками», кроме того что и там, и тут меня показывают, наш сериал мало чем схож. Хотя похожи отношения персонажей, манера их общения, юмор. Но это, скорее, отсылки, пасхалки и фирменный почерк авторов.
О желании полететь в космос
Денис Косиков: Я бы хотел туда полететь, ведь в космосе совершенно иная жизнь. Полететь не на конкретную планету, а просто почувствовать, каково жить без силы притяжения, посмотреть на Землю свысока.
Софья Аржаных: Я бы не хотела полететь в космос. Я слишком мало знаю про нашу планету и слишком мало всего видела на ней. Я бы хотела побольше увидеть всякого разного и интересного на Земле. И тогда, возможно, через много-много лет, когда я пойму, что уже достаточно посмотрела, я задамся вопросом, на какую планету хочу дальше. Тем более что к тому времени у нас может появиться такая возможность — узнать, что там на Марсе.
Давид Сократян: Я бы очень хотел полететь в космос. Хочу туда еще с детства, когда я посмотрел мультфильм «Уоллес и Громит», где они летят на Луну, и Луна — это сыр. Мне до сих пор это не дает покоя, честно говоря. Мне очень хочется в жизни разочек прыгнуть на Луне, посмотреть, что это за чувство, когда ты подлетаешь неестественно высоко. Такая детская мечта.
Святослав Рогожан: Мечтаю побывать в космосе! Планета не важна абсолютно, хотелось бы просто ступить на нее ногой. Помню, в детстве такой мечты не было, а вот в подростковом возрасте я стал часто «залипать» на небо. И как это бывает во время подростковых переживаний и трагедий, я хотел улететь с планеты. Сейчас никаких трагедий в личной жизни нет, но желание улететь все еще осталось.
Екатерина Новокрещенова: Мне часто снятся сны, в которых люди беспрепятственно летают в космос — на экскурсии, по делам, в туристических целях. Всё как в любимом мультсериале «Футурама».