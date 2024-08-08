«Зачинщики»: идеальный телекрайм. Они же комическая реприза необычайной легкости

На Apple TV+ вышла криминальная комедия Дага Лаймана, в которой Мэтт Дэймон и Кейси Аффлек играют начинающих преступников, отправившихся грабить мэрию Бостона в ночь выборов. Скромному обаянию фильма поддался Станислав Зельвенский.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Бостонский гангстер невысокого полета (Майкл Стулбарг) задумывает дерзкое ограбление. На носу выборы мэра, и действующий коррумпированный градоначальник (Рон Перлман) вроде бы без проблем должен обойти соперника — прогрессивного демократа азиатских корней. План заключается в том, чтобы обнести офис мэра в ночь выборов, когда местные бизнесмены понесут ему пухлые пачки черного нала в залог будущих контрактов. Первая (но далеко не последняя) проблема этого плана заключается в том, что единственные исполнители, которых удается найти гангстеру, — это Коби (Кейси Аффлек) и Рори (Мэтт Дэймон). Первый — пьющий бездельник, недавно ни за что отсидевший в тюрьме. Второй — честный пролетарий с суицидальными наклонностями, который ходит к психотерапевту (Хонг Чау) и нуждается в деньгах, чтобы заплатить просроченные алименты.

Режиссер Даг Лайман после «Грани будущего» вошел в профессиональный режим, отчасти напоминающий политический цикл: он выпускает фильмы раз в три-четыре года. Зато сразу по два. Как правило, один большой, второй — маленький. В этом году, впрочем, оба среднебюджетные Amazon дал денег на «Дом у дороги», Apple — на «Зачинщиков». С первой компанией Лайман, прошедший школу блокбастеров, публично поругался, когда та отказалась пускать фильм на широкие экраны, и «Зачинщики» за неделю до стриминговой премьеры получили символический ограниченный прокат. В данном случае без этого можно было обойтись: «Зачинщики» — сомнительное предложение для похода в кинотеатр, но почти идеальный фильм для расслабленного домашнего просмотра.

Это представитель почтенного поджанра «криминальное кино про Бостон» — в американских координатах что-то вроде «бандитского Петербурга». Из Массачусетса родом, как известно, обе звезды «Зачинщиков». Авторы сценария — сам Кейси Аффлек и (земеля, естественно) Чак МакЛин, шоураннер сериала «Город на холме». Но, в отличие от «Города», или, скажем, «Города воров» Аффлека-старшего, или «Отступников» с Дэймоном, «Зачинщики» не суровый муниципальный эпос, а шершавая маленькая комедия в духе то ли 1970-х, то ли 1990-х, которую сценаристы явно сочинили за неделю, сидя с пивом на веранде и иногда отзваниваясь Дэймону.

Хонг Чау, Кейси Аффлек и Мэтт Дэймон

Здесь все необязательное: и сюжет, и диалоги, и сами герои. Дэймон, когда-то игравший у Лаймана Джейсона Борна, — трогательный лопух, записывающий перед ограблением в блокнотик фразу «у меня пистолет». Первым делом мы узнаем, что Рори — бывший морпех, но позднее оказывается, что он служил механиком. Его суровый вид и немногословность — знаки не уверенности в себе, а стоической растерянности. Что касается Коби, то он, несмотря на отсидку, специализируется не на взломах, а на сарказме, пессимизме и подкатах к чужим психотерапевтам. То, что эти вялые, неумелые и не слишком ценящие собственную жизнь люди умудряются некоторое время водить за нос всю бостонскую полицию и криминалитет, — фантастическое и неизменно забавное допущение.

На втором плане тоже полно хороших и очень хороших артистов. Напрашивается реплика про пустую трату таланта, но, может быть, таланта особенно не убудет, зато в кадре всегда фактурные лица. У яростного Майкла Стулбарга на побегушках Альфред Молина, уголовник-кондитер (дуэту еще посвящена сценка на финальных титрах, не пропустите). Жулику-мэру Рону Перлману прислуживает почему-то Тоби Джонс. Заметно постаревший, но не растерявший харизмы Винг Реймз играет нечистого на руку ветерана спецназа, который в качестве личного транспорта использует что-то вроде БТР. Пол Уолтер Хаузер — тупой наемный убийца. Словом, и физиономии, и типажи вполне переносимые в настоящий «бандитский Петербург».

Альфред Молина

Лайман в первую очередь экшен-режиссер, и в фильме имеется пара автомобильных погонь, взрывы, пожар, ограбление и так далее. Но он еще неплохой лирик, что особенно было заметно в недооцененном «Локдауне». И оживают «Зачинщики» главным образом в паузах между стрельбой и беготней, когда Дэймон и Аффлек остаются наедине. Коби и Рори познакомились у нас на глазах, но дружба актеров длиною в жизнь, конечно, просвечивает в этих отношениях, добавляя в их негромкие перебранки нежной сварливости давным-давно женатой пары.

Там, где криминальная интрига буксует или, наоборот, перепрыгивает через три ступеньки, Лаймана неизменно выручает то, что у него есть артисты, с которыми хочется проводить время. Двадцать лет назад был хороший фильм («Джерри»), в котором они полтора часа молча ходили по пустыне. Подумайте об этом, если в какой-то момент «Зачинщиков» вам вдруг покажется, что вас развлекают недостаточно изобретательно.