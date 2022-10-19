Команда Кинопоиска вместе со школьниками создала постеры к придуманным ими фильмам. Посмотрите, что получилось!

В 2021-м в рамках образовательного проекта «Культурный марафон», который в прошлом году был посвящен кино, мы проводили конкурс: предложили школьникам придумать идею фильма, написать его синопсис, а команда Кинопоиска создала бы к нему трейлер или постер. Помимо конкурса, школьники также могли пройти тест и узнать об особенностях жанров и кинопроизводства. Всего к проекту присоединилось более 1,2 миллиона школьников.
К стартовавшему «Культурному марафону — 2022» (в этом году он посвящен моде) предлагаем посмотреть постеры к идеям фильмов победителей.
Победителей конкурса выбирало жюри — редакция Кинопоиска и команда фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»: продюсер Артем Габрелянов, актеры Любовь Аксенова и Тихон Жизневский, а также режиссер монтажа в студии Уилла Смита Андрей Шугаев и актеры из сериала «Пищеблок» Маша Лобанова и Петр Натаров. Из более чем 300 работ в финал вышло шесть синопсисов, придуманных четырьмя школьниками, одной студенткой и одним взрослым (жюри судило не по возрасту, а по креативу работ!). Финалисты «Культурного марафона» получили возможность создать постеры к своим фильмам вместе с командой Кинопоиска. С ними работали профессиональные продакшены, фотографы и аниматоры под руководством команды, которая делает постеры к оригинальным проектам Кинопоиска.
Арт-директор маркетинга Кинопоиска Настя Семенова рассказывает, что в работе над постерами старались сохранить задумку авторов, но при этом дать возможность максимального творческого самовыражения продакшена. «Мы сформировали творческий бриф с минимумом вводных. Однако на ключевых этапах работ мы запрашивали комментарии авторов и направляли исполнителей», — добавляет Настя. Маргарита Яцкевич, креативный копирайтер маркетинга Кинопоиска, вспоминает, что создание постеров было похоже на работу над промо оригинальных проектов Кинопоиска. «Несмотря на то, что проект подразумевает высокую степень творческой свободы, нашей задачей было создать такие постеры, которые бы обеспечили хорошую долю успеха в реальном диджитальном прокате», — объясняет Маргарита.
«Неразделимы»
Кто придумал: Идею 15-летней Сони Срывкиной из Ставрополя признали лучшей, поэтому, помимо постера, команда Кинопоиска сделала к ней еще и трейлер. «Про конкурс я узнала, когда моя учительница в художке прислала в беседу ссылку с тестом Кинопоиска на знание кино и попросила его пройти. Я прошла и обрадовалась кадрам из „Майора Грома“, [которые там увидела]. После я нашла пост с „Культурным марафоном“ на странице моих любимых Bubble, а потом и на странице художки. Я решила, что это судьба, тем более одним из призов была поездка на съемки „Гром: Трудное детство“», — рассказывает победительница.
Идея «Неразделимых» появилась у Сони в тот момент, когда они пили чай с сестрой: Соня нарисовала персонажа в одной технике, а ее сестра — в другой. Название работы — отсылка к песне «Animal ДжаZ» «Звук и тишина», а имя главного героя — к персонажу комиксов Bubble Олегу Волкову, другу Сергея Разумовского (в «Майор Гром: Чумной Доктор» его сыграл Дмитрий Чеботарев).
Творческая команда: Снежана Кожевина, Диана Прота, Анна Леонченко, Диана Милканова, Павел Савченко, О Хэ Ын (Влада), ScribbleQuibble, Глеб Андрюшин, Иван Толоконников
О чем это: Олег и Наташа — два рисунка разных художников из одного скетчбука. Олег — реалистичный и красивый рисунок красками, а Наташа — милая мультяшка, нарисованная скетч-маркерами. Они влюблены друг в друга, но не могут быть вместе из-за того, что нарисованы в разных стилях. Несмотря на обстоятельства, Олег и Наташа продолжают тянуться друг к другу.
«Из синопсиса Сони стало понятно, что герои должны быть совсем разные по стилистике и анимации. Мы подумали, а что если Наташа будет супер легкой, яркой и неидеальной, а Олег, наоборот, угловатым, серьезным парнем в рубашке и брюках», — вспоминает моушн-дизайнер Глеб Андрюшин.
«Водопой»
Кто придумал: 17-летний Максим Белоконь из Москвы. Для конкурса у Максима было несколько вариантов — от истории про путешествия во времени до сатирической космооперы. В итоге он выбрал необычную версию «Русалочки». Над съемкой для постера трудилось порядка 15 человек. Для съемки постера творческая команда изучала монографии 1916 года, где собраны рассказы о русалках из разных областей Российской империи.
О чем это: Русалка выбирается на сушу, чтобы познакомиться с певцом, чей голос ее одурманил. Но она не подозревает, что ее новый знакомый — владелец крупнейшего в Москве суши-бара.
«Невозвратный билет»
Кто придумал: 15-летняя Екатерина Духанова из Наро-Фоминска. На идею для фильма ее вдохновили комиксы и атмосфера различных исторических эпох. По словам Екатерины, конкурс помог ей поверить в свои силы и укрепиться в желании работать в кино режиссером или художницей-постановщицей.
О чем это: Компания друзей после долгой разлуки собирается в совместное путешествие. Они садятся на поезд, не замечая, что на их билетах написано «невозвратный». В пути друзья засыпают, а после обнаруживают, что прибыли совсем не туда. Оказывается, с каждой остановкой он переносит их на 30 лет назад. Компания может выйти в любом году и любом веке. Используют ли они шанс изменить историю, предотвратив беды, или постараются вернуться в свое время?
«Плоская земля»
Кто придумал: Мелик Меликсетян, 29 лет, Москва. По словам Мелика, идея фильма появилась у него сразу после того, как он прочитал условия конкурса. «Фантастика — один из моих любимых жанров кино. Всегда ощущаю чувство трепета перед неизведанным: черные дыры, путешествия во времени», — поделился победитель.
О чем это: Космонавт обнаруживает, что на самом деле Земля плоская.
«Мои чужие жизни»
Кто придумал: 19-летняя Мария Хрулева из Саранска. «Главная мысль этого проекта в том, что не нужно сравнивать себя с остальными. Каждый человек — личность, и только от него зависит, будет ли он жить своей или чужой жизнью», — объясняет Мария. Коллажную стилистику для постера творческая команда выбрала, потому что главная героиня, по сути, хочет собрать себя, как конструктор, заимствуя детали у сверстников.
О чем это: Олю многое не устраивает в своей внешности (вес, надоедливые веснушки) и в жизни в целом (у нее нет крутых друзей, да и родители с достатком ниже среднего). Оля бы очень хотела ездить на классных машинах, носить модные вещи и тусоваться с самыми популярными ребятами из школы. И судьба дает Оле шанс: однажды она просыпается в теле тех, кому завидовала, и проживает так целый день. Заодно Оля узнает, что у тех, чья жизнь ей казалась сказочной, есть свои скелеты в шкафах.
«Вязаный монстр Хулио»
Кто придумал: На образ вязаного Хулио 17-летнюю Галину Нестерову вдохновили работы ее любимых сказочников в кино — Уэса Андерсона и Тима Бёртона. «Мне захотелось порассуждать на тему эмпатии людей, о том, как она проявляется на наших первых лучших друзьях — игрушках», — вспоминает Галина. Для постера команда хотела совместить по настроению и жанру «Корпорацию монстров» с анимацией Бёртона.
О чем это: Маленькой Зине везде чудятся разноцветные озорные монстры. Они то выглядывают из-за угла, когда мама не видит, то шебуршатся в шкафу, когда взрослых нет рядом. Поначалу девочка их боится, но однажды решает побороть страх и сует руку под кровать, где должны быть монстры. К удивлению Зины, там она находит мягкого Хулио.
Здесь вы можете прочитать материалы, выпущенные в рамках прошлогоднего «Культурного марафона»: вот текст о цвете кино, а вот — о жанрах.