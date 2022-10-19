Команда Кинопоиска вместе со школьниками создала постеры к придуманным ими фильмам. Посмотрите, что получилось!

В 2021-м в рамках образовательного проекта «Культурный марафон», который в прошлом году был посвящен кино, мы проводили конкурс: предложили школьникам придумать идею фильма, написать его синопсис, а команда Кинопоиска создала бы к нему трейлер или постер. Помимо конкурса, школьники также могли пройти тест и узнать об особенностях жанров и кинопроизводства. Всего к проекту присоединилось более 1,2 миллиона школьников.

К стартовавшему «Культурному марафону — 2022» (в этом году он посвящен моде) предлагаем посмотреть постеры к идеям фильмов победителей.