«Хэллоуин заканчивается»: очередной прощальный поклон знаменитого слэшера

В международном прокате и параллельно на стриминговом сервисе Peacock вышла новая часть бессмертной слэшер-франшизы. «Хэллоуин заканчивается» — это финальный акт новой трилогии, которая продолжает события оригинального хоррора 1978 года. Рассказываем о последнем на данный момент витке противостояния маньяка Майкла Майерса и Лори Строуд.

Марат Шабаев Обозреватель Кинопоиска

Очередной тревожный октябрь в заспанном городке Хэддонфилд. Лори Строуд (Джейми Ли Кёртис) печет тыквенные пироги, заботится о внучке Эллисон (Энди Мэтичак) и пишет мемуары о собственной неспокойной жизни. Отпустить прошлое ей помогла терапия, теперь Лори не вздрагивает от каждого шороха и не готовится встретить с ружьем наперевес безжалостного маньяка Майкла Майерса (Ник Касл), который почти полвека назад попытался убить ее, а четыре года назад зарезал ее дочь Карен (Джуди Грир).

Но зло — а как иначе? — возвращается в повседневную жизнь Хэддонфилда. Лори и Эллисон берут на поруки невротичного очкарика Кори Каннингема (Роэн Кэмпбелл), которого весь город обвиняет в убийстве маленького мальчика, случившемся несколько лет назад. Тем временем зловещая маска Майерса уже мелькает где-то в сумраке сточных труб, а его роковая поступь слышится в шорохе осенней листвы.

Культовый слэшер «Хэллоуин» Джона Карпентера вышел в 1978 году и с тех пор оброс невероятным количеством сиквелов разной степени дурновкусия. В 2018 году, спустя 40 лет после выхода оригинала, режиссер Дэвид Гордон Грин и комик Дэнни Макбрайд под эгидой неугомонного жанрового продюсера Джейсона Блума вернули к жизни убийцу в мертвенно-серой маске Майкла Майерса (Ник Касл) и преследуемую им Лори Строуд (Джейми Ли Кёртис). Грин и Макбрайд сделали как минимум две остроумные вещи — отсекли ножом все неудачные сиквелы (их фильм — это прямое продолжение хоррора Карпентера) и поменяли привычную схему «маньяк — жертва» (бывалая Лори сама преследовала бывшего обидчика).

«Хэллоуин» 2018-го был заявлен как начало новой трилогии: фанаты и критики были в восторге, а кассовые сборы подкрепляли уверенность авторов в своих силах. Увы, вторая часть «Хэллоуин убивает» оказалась невнятным филлером. Пока Лори приходит в себя на больничной койке, горожане решают линчевать маньяка самостоятельно, но обезумевшая толпа лишь приумножает количество жертв (в этом сюжете читалась то ли критика культуры отмены, то ли шпилька в адрес трампистской Америки). И вот теперь выходит «Хэллоуин заканчивается», который должен завершить эту неровную трилогию Грина—Макбрайда. Забегая вперед: финальный аккорд получился сумбурным, но достаточно харизматичным, чтобы закрыть глаза на шероховатости.

Джейми Ли Кёртис и Ник Касл

Главная проблема — это переписывание характера Лори в угоду меняющимся сюжетным обстоятельствам. Ее стремительная трансформация из «последней девушки» в «последнюю бабушку» даже обескураживает (еще четыре года назад она была кем-то вроде Сары Коннор из второго «Терминатора»), равно как и то, что они с внучкой по-прежнему живут в городе, асфальт которого разве что не пахнет кровью. Терапия — это, конечно, здорово, но, может, просто стоило попробовать переехать?

Но если тут Грин—Макбрайд сделали очередную осечку, то с пониманием фигуры маньяка у них по-прежнему все хорошо. Карпентер изображал Майерса как воплощение иррационального зла; напомним, в сценарии и титрах он фигурирует как The Shape, то есть некая инфернальная Форма, вместилище слепого рока. Именно этот концепт был начисто утрачен в сиквелах 1980–1990-х, где фигурировали зловещие секты и прочие мистические объяснения. Но по этой тупиковой тропе новые авторы, к счастью, не идут. И, более того, развивают идеи карпентеровского фильма. Ведь если абсолютное зло когда-то поселилось в одном человеческом сосуде, то, значит, может облюбовать и другие? Попытаемся обойтись без важных спойлеров, но новый герой франшизы, Кори, не случайно носит фамилию-маячок Каннингем, как главный герой хоррора «Кристина» по Стивену Кингу или режиссер другой важной слэшер-франшизы.

Оговорка про спойлеры также не случайна: сценарий написан так, что часто водит зрителя за нос, а некоторые сюжетные повороты предсказать довольно трудно. Зато выглядит он ровно так, как и ожидалось, и это ни в коем случае не критика фильма. Фанаты смотрят слэшеры и конкретно «Хэллоуин», чтобы увидеть все любимые стилеобразующие составляющие: жуткие убийства и саспенс, холодный синтезаторный саундтрек самого Карпентера, атмосферные подростковые вечеринки с алкоголем и дурацкими тематическими костюмами, едва ли не покадровые воспроизведения сцен из культового оригинала. Здесь все это есть, и смотреть на это приятно и в десятый, и в сотый раз.

Ник Касл

Вряд ли кто-то из фанатов всерьез принимает слово «заканчивается» в названии за чистую монету. Да, формально новый «Хэллоуин» прощается с Лори и Майклом, а создатели новой трилогии вроде бы сказали все, что хотели. Но старожилы знают: зло бессмертно, а такие финалы мы видели не один раз. К тому же после завершения этой трилогии у продюсера Джейсона Блума заканчиваются права, и они переходят к Малеку Аккаду, чей отец Мустафа с завидной регулярностью штамповал сомнительные сиквелы про Майерса. Так что «Хэллоуин» обязательно вернется, потому что убить эту франшизу пока не удалось никому.