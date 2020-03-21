Свадебный переполох: как Фандорин женился в сериале «Азазель». И что еще происходило на съемках

Через полчаса вертолеты перестают шуметь, и съемки возобновляются, но только для того, чтобы снова остановиться. Посреди жаркого дня внезапно разражается ливень, который грозит испортить прически новобрачным и замочить стулья. Режиссер Нурбек Эген и его ассистенты нервно командуют: столы, технику и массовку срочно спрятать в коридорах дворца. Непогода позволяет поближе познакомиться с Лизой, невестой Фандорина, которую играет Мила Ершова, звезда сериала «Трудные подростки». Она кутается в розовый халат поверх белого свадебного платья и рассказывает про свою героиню — «экстравертку из дворянской семьи, которая соблюдает старые традиции», хотя на дворе уже вовсю XXI век. Кстати, в оригинальном романе невеста Фандорина была персонажем третьего плана, но Мила уверяет, что роль расширили и сделали куда интереснее, соответствующей духу нашего времени. А еще в сериале будут… роботы-городовые, напоминающие роботов-курьеров Яндекса. Но на свадьбе они, увы, не присутствуют (да и с чего бы им тут быть?), так что пока просто верим на слово.