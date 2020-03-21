Свадебный переполох: как Фандорин женился в сериале «Азазель». И что еще происходило на съемках

В 2023 году на Кинопоиске выйдет новый сериал «Азазель» по мотивам одноименного романа Бориса Акунина. В центре сюжета — первое расследование Фандорина, который столкнулся с заговором в самом сердце Российской империи. Правда, это не Москва XIX века, а Петроград XXI века, причем альтернативный. Кинопоиск отправился на съемочную площадку проекта, чтобы посмотреть на то, как это выглядит, и заодно женить Эраста Петровича.
Жаркий август, Петербург. Фасадная сторона дворца Бобринских возле острова Новая Голландия. В обычное время здесь располагается факультет свободных искусств и наук СПбГУ, но сейчас во внешнем дворике идут последние приготовления к свадьбе — раскладывают бутылки шампанского в ведерки со льдом, чистят валиком офицерские предплечья и снимают защитные накидки с нарядных стульев. В ближайшие часы здесь поженятся Эраст Фандорин и его возлюбленная Лиза, герои романа (а теперь и сериала) «Азазель». В роскошных декорациях не сразу замечаешь, что люди в мундирах начала ХХ века соседствуют с чисто питерскими модниками, которые не поднимают головы от телефонов.
Ну да, сериал «Азазель» не просто экранизация, но и концептуальное переосмысление романа Бориса Акунина. Действие разворачивается не в Москве 1876 года, а в Петрограде 2023-го, где не было ни революции, ни других масштабных потрясений ХХ века. «Москва в нашей вселенной — провинция», — объясняет оператор Николай Богачев («Пищеблок») во время перекура. Всего в фильме задействовано более сотни разных локаций — от крохотной капсульной квартиры и шикарных особняков до аналога Москва-Сити, который находится в столичном Петрограде. Многое снималось на натуре (преимущественно Петербург, Ленобласть и Выборг), но немало предстоит дорисовать и на этапе постпродакшена.
Сегодня во дворце Бобринских снимают одну из последних сцен сериала — возлюбленным нужно просто поцеловаться и под радостные крики гостей обменяться кольцами. Но съемочной команде приходится прерываться: завтра в Петербурге будет отмечаться День ВМФ, поэтому над дворцом с шумом пролетают вертолеты; набережная, где уже установлена сцена для праздника, находится совсем рядом. Во время одного из таких перерывов актер Артем Быстров приглаживает усы и расхаживает в смокинге возле массивных деревянных дверей дворца. Его герой — авантюрист Ипполит Зуров, приятель Фандорина. В книжном первоисточнике их объединяет интерес к загадочной Амалии Бежецкой (ее сыграла Милена Радулович), в сериале они знакомятся примерно так же, как у Акунина, но экранный Зуров чуть больше сближается с Фандориным, и сыщик даже приглашает его на свадьбу как свидетеля. «В этом проекте очень круто сочетается несочетаемое», — улыбается Быстров, рассказывая об эстетике сериала.
Через полчаса вертолеты перестают шуметь, и съемки возобновляются, но только для того, чтобы снова остановиться. Посреди жаркого дня внезапно разражается ливень, который грозит испортить прически новобрачным и замочить стулья. Режиссер Нурбек Эген и его ассистенты нервно командуют: столы, технику и массовку срочно спрятать в коридорах дворца. Непогода позволяет поближе познакомиться с Лизой, невестой Фандорина, которую играет Мила Ершова, звезда сериала «Трудные подростки». Она кутается в розовый халат поверх белого свадебного платья и рассказывает про свою героиню — «экстравертку из дворянской семьи, которая соблюдает старые традиции», хотя на дворе уже вовсю XXI век. Кстати, в оригинальном романе невеста Фандорина была персонажем третьего плана, но Мила уверяет, что роль расширили и сделали куда интереснее, соответствующей духу нашего времени. А еще в сериале будут… роботы-городовые, напоминающие роботов-курьеров Яндекса. Но на свадьбе они, увы, не присутствуют (да и с чего бы им тут быть?), так что пока просто верим на слово.
После дождя съемки продолжаются. Нарядные молодожены медленно проходят по ковровой дорожке в абсолютной тишине (музыку добавят на постпродакшене) к нервному Зурову, который держит в руках футляры с кольцами. Сцену снимают несколько раз. Сначала все гости кричат «горько!», потом решают попробовать громогласное троекратное «ура!». Второй вариант нравится режиссеру больше — на нем решают остановиться. Все вроде идет хорошо до новой заминки. Под восторженные крики гостей должны лететь лепестки роз, которые бросают из корзинок девочки, но одна из них начинает плакать и отказывается сниматься дальше. Через несколько минут уговоров она все-таки возвращается, и сцену доснимают.
Во время обеденного перерыва Владислав Тирон повторяет диалоги в трейлере, припаркованном у Новой Голландии. Тирон, звезда «Триггера», играет Фандорина, и на момент окончания съемок его кандидатуру еще не рассекретили. Молодой актер явно волнуется — еще бы, теперь он исполняет роль культового героя с богатым книжным бэкграундом! О своем Фандорине и сериале рассказывает с большим воодушевлением: «В сценарии есть такие сцены и целые сюжетные линии, которых не было у Акунина. Фандорин пережил трагические события в прошлом, и это мешает ему вырваться из скорлупы. Окружающие обстоятельства вынуждают его совершать те поступки, которых он никогда раньше не совершал». Ярко-голубые глаза Тирона в этот момент прямо горят: актер носит голубые контактные линзы, чтобы внешне походить на каноничного Фандорина. Первоначально тестировались разные образы детектива — он мог стать даже блондином, но в итоге решили оставить его брюнетом, как в романе.
Как уже понятно, сериал не дословная экранизация Акунина, а самостоятельная история, в которой появились новые герои. Альтернативной Россией-2023 управляет император Николай III — его играет главная звезда «Триггера» Максим Матвеев, которому добавили бороду и сановные залысины. Увы, на свадьбу Эраста и Лизы император не приехал, зато своим вниманием молодоженов удостоил другой новичок — премьер-министр Дмитрий Орлов, которого играет Евгений Стычкин. Он появляется на съемочной площадке после обеда, здоровается с каждым встречным и уверенно направляется к гримерке. Одет по-парадному, в серый костюм-тройку.
«Орлов — очень собранный, целеустремленный, создан, чтобы руководить. А вот император у нас нежный и добрый, обремененный властью, которую часто воспринимает как докучливую обязанность», — рассказывает Стычкин прямо в гримерке, буднично подбривая щетину. Актеру Россия-2023, которая обошлась без революций и войн, очень понравилась: «Наверное, каждому здравомыслящему человеку хотелось бы, чтобы мир обошелся без потрясений и чтобы прогресс двигался пусть и медленнее, но без этой бесконечной мясорубки, пожирающей человеческие жизни».
После обеда съемки продолжаются. На свадьбу в роскошном черном «Мерседесе» (возможно, марку машины поменяют на патриотический «Руссо-Балт» на постпродакшне) приезжает герой Стычкина. Номерной знак необычный — выделены буквы RE (Russian Empire?). Из автомобиля сперва выходят суровые охранники в солнечных очках, а затем выпархивает улыбчивый Орлов. Премьер-министр широким шагом торопится навстречу тайному советнику Александру фон Эверт-Колокольцеву, отцу Лизы (Евгений Коряковский); мужчины крепко жмут друг другу руки и проходят внутрь дворца.
Массовка — офицеры в мундирах — играет в шахматы в столовой, а съемочная группа борется с ветром, который сдувает скатерти и бокалы с шампанским. На выходе с площадки по стойке смирно стоят актеры-охранники, и мелькает еще один персонаж с контактными линзами. Что он делает на свадьбе? Тут обойдемся без спойлеров.
Автор: Марат Шабаев
Фото: Дима Комаров для Кинопоиска