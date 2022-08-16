«Черный клевер»: фэнтези для тех, кто хочет узнать сразу всё о жанре сёнен

На Кинопоиске можно посмотреть «Черный клевер» — фэнтези о юном маге-неумехе, который борется за титул короля чародеев. Рассказываем, почему посмотреть его стоит именно тем, кто совсем не увлекается аниме.

О чем это?

Сироты Аста и Юно выросли в приюте при небольшой церкви, воспитанники которой обучаются магии. В детстве мальчики были близки как братья, но со временем оказалось, что тихий Юно обладает невероятным магическим потенциалом и с легкостью управляет воздушной стихией, а темпераментный и гордый Аста, наоборот, не в состоянии освоить ни одно из заклинаний. Несмотря на это, он отправляется вместе со всеми юными магами на церемонию посвящения, во время которой каждый может получить гримуар, помогающий творить магию. После церемонии Аста возвращается домой ни с чем, позже становится обладателем совершенно особенного гримуара — пятилистного клевера, в котором, по легенде, заключен демон.

Получив долгожданную магическую силу, Аста решает побороться со своим одаренным другом за титул короля чародеев — главного защитника всего королевства. Они с Юно становятся конкурентами, присоединившись к разным рыцарским орденам. Но им приходится сражаться не только друг с другом, но и с могущественными силами зла.

И что за жанр такой — сёнен?

Как правило, это приключенческие истории, рассчитанные на подростковую аудиторию. Сюжеты строятся вокруг тем дружбы, товарищества и соперничества, а протагонисты — упорные и храбрые юноши, которые преодолевают любые трудности и добиваются успеха. Сёнен — один из самых распространенных жанров аниме, и к нему относятся три культовых сериала, которые еще называют «большой тройкой»: «Наруто», «Блич» и «Ван-Пис». Все они держались в эфире годами, а число эпизодов в них исчисляется сотнями. И если «Наруто» и «Блич» уже завершены, то «Ван-Пис» все еще выходит, и в нем уже больше 1000 серий.

Для сёнена характерно множество тропов и клише, и почти все они собраны в «Черном клевере». Кроме главного героя-достигатора и его могущественного соперника, здесь есть скрытые магические силы, несуразное поведение главного героя, боевая подруга, которая надеется на что-то большее, трагичные истории из детства, болтливые злодеи и бесконечные боевые кличи (в некоторых сериях воинственный ор — это большая часть всех реплик Асты).

Что же тогда в нем особенного?

Одно из главных достоинств «Черного клевера» — богато проработанный мир. Аниме снято по одноименной манге, в которой много внимания уделено принципам действия магии, географии магического мира, политике и социальным проблемам. Все это богатство перекочевало в аниме: и четыре королевства, названные в честь мастей карт, и множество рыцарских орденов, и принципы магических сражений. При этом повествование не сводится к бесконечным разъяснениям тонкостей мироустройства, вся нужная информация подается дозированно. А в центре повествования остаются приключения и магические битвы.

Часто в сёнен-аниме герои сражаются один на один, причем злодей может многократно превосходить главного героя по силе, но уступить ему из-за случайности или проявления скрытых магических сил. Эта схема действует и в первых сериях «Черного клевера» — именно в таком бою Аста получает свой гримуар. Но как только они с Юно добираются до столицы и становятся членами рыцарских орденов, поединки с диспропорцией сил уступают место групповым боям, в которых залогом успеха становится командная работа, а не случайное проявление суперспособности главного героя.

А как прописаны персонажи?

Хотя в центре сюжета всегда находятся Аста и его попытки завоевать славу и титул, в «Черном клевере» много других персонажей, за которыми интересно наблюдать и личность которых не сводится к одной характеристике. Маг-вундеркинд Юно в начале показан холодным, отрешенным и высокомерным, но позже раскрывается как благородный лидер, который относится к противнику с неизменным уважением. Темпераментная девушка Ноэль Сильва прячет за бравадой травмы и нуждается в принятии. Вспыльчивый разгильдяй Ями Сукэхиро, из-за которого рыцарский орден «Черный бык» считается худшим в королевстве, на деле становится одной из ключевых фигур истории и дает участникам своего отряда шанс раскрыть свой потенциал. На фоне изобилия интересных персонажей сам Аста достаточно долго выглядит двухмерной фигурой, но так и должно быть: именно окружение Асты и его влияние позволяет ему превратиться из самоуверенного отчаянного выскочки в настоящего героя.

Я раньше никогда не смотрел аниме в этом жанре. Мне понравится?

«Черный клевер» лучше смотреть свежим взглядом. Мнение фанатов об этом аниме колеблется в диапазоне от «кошмар» до «шедевр», и главная причина — большая концентрация жанровых клише. Для тех, кто наизусть знает «Наруто», дождался финала «Блича» и осилил несколько сотен серий «Ван-Писа», она настолько высока, что перевешивает детально проработанный мир и героев. А вот если вы еще не были знакомы с главными титанами жанра, «Черный клевер» станет идеальной точкой входа в мир аниме и быстрым знакомством со всеми гранями сёнена.

Автор: Ксения Прохоренко