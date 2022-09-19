В новой серии «Дом Дракона» королева и принцесса — худшие враги

Вердикт

После первой половины сезона «Дома Дракона», в которой Рейниру и Алисенту играли Милли Олкок и Эмили Кэри, наблюдать за новыми актрисами крайне непривычно. Но уже к финалу шестой серии на внешние различия не обращаешь внимания — десятилетний скачок во времени еще сильнее закрутил внутридинастические конфликты. Например, до того бездетная Рейнира — потенциальная наследница Железного трона — обзавелась уже тремя детьми, так что Алисента сражается не только со своей бывшей подругой, но и ее чадами. Под раздачу, как всегда, попадает ближайшее окружение — к сожалению, мы так и не узнали, как сблизились принцесса и сир Харвин Стронг, но кончина рыцаря была действительно ужасной. А еще мы познакомились с двумя довольно симпатичными драконами. Вермакс пока выглядит довольно мило (хоть и убивает козочку), а Вхагар формой морды напоминает грозного тираннозавра из какого-нибудь «Парка Юрского периода». Но главное открытие серии — коварный Ларис Стронг. Немногословный сын десницы явно планирует перехватить корону отчаянных закулисных игроков у Мизинца и Вариса из «Игры престолов», и пока у него все получается на удивление хорошо.