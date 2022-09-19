В новой серии «Дом Дракона» королева и принцесса — худшие враги

Во второй половине сезона ставки резко повышаются. Кинопоиск рассказывает о соревновании повзрослевших принцессы и королевы.
Что происходит в новой серии?
Прошло 10 лет с момента событий предыдущей серии. Рейнира Таргариен (Эмма Д’Арси) рожает мальчика — это уже третий ее сын. Где-то между пятым и шестым эпизодами она уже родила Джекейриса (Лео Харт) и Люцериса (Харви Сэдлер) Веларионов. А имя третьему ребенку дает ее муж Лейнор Веларион (Джон Макмиллан). Он нарекает его Джоффри — очевидно, в честь своего погибшего любовника (см. финал предыдущей серии). Постаревший Визерис (Пэдди Консидайн) новым внукам рад, а вот королева Алисента Хайтауэр (Оливия Кук) — не очень. Она даже впроброс советует Лейнору лучше «стараться», ведь у белокурых родителей почему-то рождаются дети с каштановыми волосами. Намек очевиден: в покоях у принцессы дежурит сир Харвин Стронг (Райан Корр), которого с Рейнирой связывают чересчур близкие отношения. А Лейнор, как известно, увлекается мужчинами. Вскоре после смерти Джоффри Лонмаута он сделал своим фаворитом рыцаря Кварла Корри (Арти Фрушан).
В Драконьей Яме королевские отпрыски учатся обращению со своими питомцами. Джекейрис, например, приручает небольшого дракончика Вермакса. За этим наблюдают его брат Люцерис и белокурые дети Алисенты — старший сын Эйгон (Ти Теннант) и младший Эймонд (Лео Эштон). Последний мечтает о своем драконе, но получает в подарок от Джекейриса, Люцериса и Эйгона свинью с привязанными крыльями. Раздосадованный Эймонд спускается в глубины Драконьей Ямы, чтобы увидеть драконов, и чуть было не погибает в огне. Кстати, кроме двух сыновей, Алисента подарила Визерису еще дочь Хелейну (Эви Аллен).
Алисенту дети Рейниры, как и сама принцесса, откровенно раздражают. В рядах ее ближайших соратников — сир Кристон Коль (Фабьен Франкель); бывший любовник Рейниры стал ее непримиримым врагом. Впрочем, собственные дети королеву тоже раздражают — например, Эйгон, который мастурбирует в оконном проеме, глядя на раскинувшуюся Королевскую Гавань. Алисента пытается объяснить ему, что именно он достоин быть наследником, а вовсе не Рейнира и ее бастарды.
Тем временем Деймон Таргариен (Мэтт Смит) проводит свое время на другом континенте. Он осел в Пентосе вместе с новой женой Лейной Веларион (Нанна Блонделл) и двумя дочерьми — Бейлой (Шэйни Сметерст) и Рейной (Ева Оссей-Гернинг). Они живут здесь по приглашению пентоссийского принца Реджио (Дин Нолан), который хочет заручиться их помощью (супруги владеют драконами) в борьбе с Триархией, которая вновь поднимает голову и планирует оккупировать Ступени. Лейна же хочет родить третьего ребенка — она как раз беременна — у себя дома, на Дрифтмарке. Но ее планам не суждено сбыться: она теряет ребенка и из последних сил добирается до своей драконихи Вхагар, умоляя сжечь ее живьем. Это приводит в шок как Деймона, так и двух дочерей.
Скандал вокруг детей Рейниры разрастается. Кристон тренирует Эйгона, Эймонда, Джекейриса и Люцериса и явно отдает предпочтение первым двум. За этим наблюдают десница Лионель Стронг (Гэвин Спокс) и улыбчивый Визерис с неизменной фляжкой вина. В тренировку вмешивается Харвин (кстати, предполагаемый любовник Рейниры еще и сын десницы!), которому не нравится, что Кристон пытается настроить детей друг против друга. Слово за слово, и вот уже оба рыцаря мутузят друг друга.
Рейнира пытается абстрагироваться от ситуации, но тут ее пьяный муж заявляет, что хочет вернуться на Ступени и снова участвовать в войне против Триархии, которая заключила союз с одним из Семи Королевств — мятежным Дорном. А еще она подслушивает разговор Лионеля и Харвина: отец отчитывает сына за шашни с принцессой. Отчаявшаяся Рейнира даже идет на смелый ход. Во время Малого совета предлагает сочетать браком своего старшего сына Джекейриса и Хелейну, дочь Алисенты, чтобы унять внутридинастические дрязги. Визерис в восторге, но королева лишь кривит нос. Еще один важный союзник Алисенты — коварный интриган Ларис Стронг (Мэттью Нихэм), сын Лионеля и брат Харвина. Он планирует что-то коварное — вытаскивает из темниц преступников и отрывает им языки.
Даже Джекейрис вскоре понимает, что его настоящий отец вовсе не Лейнор, а суровый рыцарь, который вечно ошивается у них в покоях. Лионель отправляет сына в Харренхолл, поместье Стронгов, и даже решает лично сопровождать его (ранее король не разрешил старшему Стронгу оставить пост десницы, но дал добро на путешествие). Следят за ними безъязыкие поданные Лариса. Вскоре по странному совпадению в Харренхолле разгорается пожар, в котором погибают десница и любовник принцессы. В финале Алисента понимает, что все это было хитрым планом Лариса.
Ключевые моменты
Отсчет драконов
Наконец-то мы увидели новых огнедышащих тварей! Джекейрис приручает небольшого желтовато-красного Вермакса, Лейна летает на исполинской Вхагар. Бонус — уже знакомый дракон Караксес, который принадлежит Деймону. Эймонд в Драконьей Яме тоже сталкивается с драконом, который его едва не сжигает. Вполне вероятно, что это Сиракс, на которой летает Рейнира, но из-за темноты сцены за точность мы поручиться не можем.
Снова роды!
В этой сцене есть две сцены деторождения: у Рейниры они проходят успешно, а вот у Лейны все заканчивается печально.
Король совсем стар
Нам ни разу не показали, как развивается болезнь Визериса, и не представили сцен, где у него из носа идет кровь. Но его внешность радикально изменилась: он сильно полысел, а лицо покрывают пигментные пятна. Зато кое-что не поменялось. Визерис по-прежнему самозабвенно собирает модельки и морщится от упоминания Ступеней.
Королевский цвет
Веларионы и Таргариены выделяются на фоне других семейств Вестероса пепельно-белыми волосами. Неудивительно, что дети Рейниры и Велариона вызывают у всех вопросы и подозрения. В серии не сказано прямо, что Джекейрис, Люцерис и Джоффри — бастарды от сира Харвина Стронга, но сомнений в этом практически нет.
Цитата
Что есть дети, как не слабость? Глупость? Тщетность? Вы думаете, что так обманете великую тьму, не дадите ей победить. Что будете жить вечно в той или иной форме. Будто они не дадут вам обратиться в прах. Но ради них вы отдаете то, что не должны. Вы можете знать, как поступить правильно, но любовь вас удержит. Любовь — это погибель. Лучше прожить свою жизнь необремененным.
Ларис Стронг
Вердикт
После первой половины сезона «Дома Дракона», в которой Рейниру и Алисенту играли Милли Олкок и Эмили Кэри, наблюдать за новыми актрисами крайне непривычно. Но уже к финалу шестой серии на внешние различия не обращаешь внимания — десятилетний скачок во времени еще сильнее закрутил внутридинастические конфликты. Например, до того бездетная Рейнира — потенциальная наследница Железного трона — обзавелась уже тремя детьми, так что Алисента сражается не только со своей бывшей подругой, но и ее чадами. Под раздачу, как всегда, попадает ближайшее окружение — к сожалению, мы так и не узнали, как сблизились принцесса и сир Харвин Стронг, но кончина рыцаря была действительно ужасной. А еще мы познакомились с двумя довольно симпатичными драконами. Вермакс пока выглядит довольно мило (хоть и убивает козочку), а Вхагар формой морды напоминает грозного тираннозавра из какого-нибудь «Парка Юрского периода». Но главное открытие серии — коварный Ларис Стронг. Немногословный сын десницы явно планирует перехватить корону отчаянных закулисных игроков у Мизинца и Вариса из «Игры престолов», и пока у него все получается на удивление хорошо.