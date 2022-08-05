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Что происходит в онлайне: рекорды «Дома Дракона», увольнения на Netflix и HBO

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Нашествие драконов

«Бюллетень кинопрокатчика» в рассылке для подписчиков опубликовал списки фильмов и сериалов, которые больше всего смотрели пользователи российских видеосервисов в августе 2022 года. Каждая платформа, за исключением Амедиатеки и Premier, предоставила два рейтинга — топы самых просматриваемых полнометражных картин и сериалов. Два названных онлайн-кинотеатра ограничились рейтингом сериалов, а Кинопоиск пока воздержался от рейтингов.

5 самых популярных фильмов ИВИ в августе 2022 года

  1. «Молодой человек»
  2. «Булки»
  3. «Кощей. Похититель невест»
  4. «Артек. Большое путешествие»
  5. «Энканто»

5 самых популярных сериалов ИВИ в августе 2022 года

  1. «Постучись в мою дверь»
  2. «Дом Дракона»
  3. «Любовь не понимает слов»
  4. «Черная любовь»
  5. «Подозреваемый»

5 самых популярных полнометражных фильмов Wink в августе 2022 года

  1. «Три кота и море приключений»
  2. «Булки»
  3. «Дикая»
  4. «После»
  5. «Мой папа — вождь»

5 самых популярных сериалов Wink в августе 2022 года

  1. «Постучись в мою дверь»
  2. «Дылды»
  3. «Ветреный»
  4. «Черная любовь»
  5. «Воскресший Эртугрул»

5 самых популярных полнометражных фильмов Okko в августе 2022 года

  1. «Кощей. Похититель невест»
  2. «Дикая»
  3. «Молодой человек»
  4. «Главная роль»
  5. «Пропавшая»

5 самых популярных сериалов Okko в августе 2022 года

  1. «Постучись в мою дверь»
  2. «Закрыть гештальт»
  3. «Чикатило»
  4. «Дом Дракона»
  5. «Черная любовь»

5 самых популярных полнометражных фильмов «Мегафон ТВ» в августе 2022 года

  1. «Главная роль»
  2. «Старый Генри»
  3. «Мегрэ и таинственная девушка»
  4. «Я — Златан»
  5. «Семейный бизнес»

5 самых популярных сериалов «Мегафон ТВ» в августе 2022 года

  1. «Дылды»
  2. «Игра престолов»
  3. «ИП Пирогова»
  4. «Постучись в мою дверь»
  5. «Ветреный»

5 самых популярных полнометражных фильмов Kion в августе 2022 года

  1. «Одна»
  2. «Молодой человек»
  3. «Дикая»
  4. «Эскортницы»
  5. «Пропавшая»

5 самых популярных сериалов Kion в августе 2022 года

  1. «Жизнь по вызову»
  2. «Капкан на судью»
  3. «Постучись в мою дверь»
  4. «Почка»
  5. «Нереалити»

5 самых популярных полнометражных фильмов Start в августе 2022 года

  1. «Подельники»
  2. «Страна Саша»
  3. «Отчаянные дольщики»
  4. «Простой карандаш»
  5. «Бультерьер»

5 самых популярных сериалов Start в августе 2022 года

  1. «Новенький»
  2. «Два холма»
  3. «Жиза»
  4. «Содержанки»
  5. «Бывшие»

5 самых популярных сериалов Амедиатеки в августе 2022 года

  1. «Дом Дракона»
  2. «Игра престолов»
  3. «Мир Дикого Запада»
  4. «Лестница»
  5. «Жена путешественника во времени»

5 самых популярных сериалов Premier в августе 2022 года

  1. «Реальные пацаны»
  2. «Бедный олигарх»
  3. «ИП Пирогова»
  4. «Война семей»
  5. «Зверобой»

Главной сериальной новинкой августа стал «Дом Дракона». Сериал HBO предсказуемо возглавил топ Амедиатеки, установив рекорд по количеству подписчиков, посмотревших премьерную серию в первую неделю после ее выхода. Абсолютных цифр в Амедиатеке не называют, но отмечают, что сериал привлек внимание 73% активных пользователей онлайн-кинотеатра. Это на 10% больше, чем у предыдущего рекордсмена — сериала «И просто так». «Дом Дракона» также отметился в чартах ИВИ и Okko.

«Дылды»

Выпуск новых оригинальных проектов платформы, очевидно, приберегли для осенне-зимнего сезона, поэтому отечественных сериальных новинок в топах немного. Главным образом это новые сезоны телевизионных долгожителей — речь о «Дылдах» (вторые места на «Мегафон ТВ» и Wink) и «Реальных пацанах» (первое место Premier).

Продолжается экспансия турецкого многосерийного контента на российский рынок. Общее число шоу из Турции в рейтингах видеосервисов в августе достигло пяти. Помимо бьющего все рекорды популярности «Постучись в мою дверь», это «Черная любовь», «Ветреный», «Любовь не понимает слов» и «Воскресший Эртугрул». Сериальный топ Wink практически полностью состоит из турецкого контента.

Главными полнометражными проектами августа в онлайне стали российские комедии и в первую очередь «Молодой человек». Фильм с Павлом Табаковым и Данилой Козловским возглавил рейтинг ИВИ и стал третьим на Okko. Также не затерялись «Дикая» и «Булки» — три и два попадания в топы соответственно. Кроме того, имеет смысл отметить успех триллера «Одна», который в августе был доступен только подписчикам Kion: картина, изрядно удивившая своей солидной кинотеатральной кассой, возглавила полнометражный чарт этого видеосервиса.

Среди зарубежных новинок заметнее всего выступила аргентинская комедия «Главная роль» — первое место «Мегафон ТВ» и четвертое на Okko.

Русификация ИВИ, утечка данных Start

Новый логотип ИВИ

В начале сентября онлайн-кинотеатр ИВИ объявил о ребрендинге и изменении рыночной стратегии. По итогам первого полугодия 2022 года видеосервис потерял статус лидера рынка по доле выручки и не смог договориться ни с одним из крупных игроков (среди которых фигурировали МТС и «Ростелеком») о продаже активов. Новый логотип компании остался в прежней красно-белой гамме, однако теперь название бренда написано кириллицей. В интервью «Ведомостям» генеральный директор платформы Николай Васильков анонсировал введение специальной мобильной подписки: пользователь может смотреть контент онлайн-кинотеатра за 99 рублей в месяц (вместо 299 рублей стандартной стоимости), но только на экране мобильного гаджета. Кроме того, Васильков раскрыл выручку ИВИ в 2021 году (11,9 млрд рублей) и средние траты на производство оригинального контента (20–25 млн рублей за час готовой продукции). Гендиректор видеосервиса также сообщил о значительном сокращении запланированного объема ориджиналс: вместо ранее анонсированных сорока проектов компания в 2023 году ограничится восемнадцатью.

Онлайн-кинотеатр Start столкнулся с масштабной утечкой данных пользователей. В конце августа Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что в открытый доступ попали имена, фамилии, адреса электронной почты и номера телефонов обладателей около 44 млн аккаунтов Start по всему миру. Большая часть (24,6 млн аккаунтов) принадлежит пользователям из России. Start оперативно признал несанкционированный слив данных в сеть и извинился перед пользователями. Однако представители платформы отметили, что критически важные сведения потенциальным мошенникам не достались. «База не представляет собой большого интереса для злоумышленников, самое существенное, что там есть, — e-mail или телефон, с которого пользователь мог подключаться. В базе нет паролей в открытом виде, истории просмотров и, главное, нет и не может быть данных банковских карт и другой финансовой информации», — говорится в сообщении пресс-службы онлайн-кинотеатра.

HBO Max и Netflix массово сокращают персонал

Из стана крупнейших западных стримингов приходит информация о новых увольнениях. В центре внимания вновь HBO Max: платформа после объединения Warner Bros. и Discovery продолжает переживать серьезную переоценку ценностей. Напомним, ранее глава объединенной компании Дэвид Заслав поставил цель сократить расходы компании на 3 млрд долларов. После увольнений сотрудников HBO Max в Европе, о которых стало известно месяцем ранее, настал черед их североамериканских коллег. Издание Axios сообщило, что Заслав намерен избавиться от 30% сотрудников отделов рекламы. Речь идет как о сотрудниках HBO Max, так и Discovery. Axios связывает эти сокращения с недобором по рекламе по сравнению с главными конкурентами. Так, стоимость анонсированных рекламных контрактов Disney составляет 9 млрд долларов, NBCUniversal — 7 млрд долларов. У WBD эта цифра равна 6 млрд долларов.

Издание Deadline сообщило о сокращениях на Netflix. Компания уволила 30 сотрудников анимационного подразделения. Произошло это вскоре после того, как Netflix Animation возглавили обладательница «Оскара» за короткометражный мультфильм «Любовь к волосам» Карен Толивер и Трейси Балтазор. В июле Netflix приобрел австралийскую анимационную студию Animal Logic, штат которой составляет 800 человек. На этом фоне заявления компании о том, что сокращения не повлияют на количество выпускаемых видеосервисом мультфильмов, выглядят реалистичными.

Paramount решает судьбу Showtime

«Миллиарды»

Компания Paramount, владеющая кабельным телевизионным каналом Showtime, задумалась о его закрытии. Канал известен, в частности, благодаря сериалам «Родина», «Город на холме» и «Миллиарды». Сейчас контент Showtime доступен платящим за него телезрителям и в рамках расширенной подписки на видеосервис Paramount+, которая стоит 13 долларов в месяц без рекламы и 8 долларов с рекламой. Аналитики отмечают, что Paramount+ пока так и не смог по-настоящему включиться в глобальную гонку онлайн-платформ. Уход Showtime исключительно в онлайн теоретически способен подстегнуть интерес к видеосервису Paramount, однако перед этим компании предстоит договориться с провайдерами кабельного и спутникового телевидения, которые требуют выплаты компенсаций. В то же время аналитики отмечают, что интерес к контенту Showtime в последнее время стабильно падает: сериалы канала не способны конкурировать за зрителя с проектами Netflix, Disney+, Hulu и принадлежащей NBCUniversal платформы Peacock.

Кинопоиск | Индустрия в Telegram

Новый канал с моторами, тарелками и другими новостями кинобизнеса

Автор: Василий Гришин

Фото: Askar Karimullin / Legion-Media

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