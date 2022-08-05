Что происходит в онлайне: рекорды «Дома Дракона», увольнения на Netflix и HBO

Нашествие драконов

«Бюллетень кинопрокатчика» в рассылке для подписчиков опубликовал списки фильмов и сериалов, которые больше всего смотрели пользователи российских видеосервисов в августе 2022 года. Каждая платформа, за исключением Амедиатеки и Premier, предоставила два рейтинга — топы самых просматриваемых полнометражных картин и сериалов. Два названных онлайн-кинотеатра ограничились рейтингом сериалов, а Кинопоиск пока воздержался от рейтингов.

Главной сериальной новинкой августа стал «Дом Дракона». Сериал HBO предсказуемо возглавил топ Амедиатеки, установив рекорд по количеству подписчиков, посмотревших премьерную серию в первую неделю после ее выхода. Абсолютных цифр в Амедиатеке не называют, но отмечают, что сериал привлек внимание 73% активных пользователей онлайн-кинотеатра. Это на 10% больше, чем у предыдущего рекордсмена — сериала «И просто так». «Дом Дракона» также отметился в чартах ИВИ и Okko.

«Дылды»

Выпуск новых оригинальных проектов платформы, очевидно, приберегли для осенне-зимнего сезона, поэтому отечественных сериальных новинок в топах немного. Главным образом это новые сезоны телевизионных долгожителей — речь о «Дылдах» (вторые места на «Мегафон ТВ» и Wink) и «Реальных пацанах» (первое место Premier).

Продолжается экспансия турецкого многосерийного контента на российский рынок. Общее число шоу из Турции в рейтингах видеосервисов в августе достигло пяти. Помимо бьющего все рекорды популярности «Постучись в мою дверь», это «Черная любовь», «Ветреный», «Любовь не понимает слов» и «Воскресший Эртугрул». Сериальный топ Wink практически полностью состоит из турецкого контента.

Главными полнометражными проектами августа в онлайне стали российские комедии и в первую очередь «Молодой человек». Фильм с Павлом Табаковым и Данилой Козловским возглавил рейтинг ИВИ и стал третьим на Okko. Также не затерялись «Дикая» и «Булки» — три и два попадания в топы соответственно. Кроме того, имеет смысл отметить успех триллера «Одна», который в августе был доступен только подписчикам Kion: картина, изрядно удивившая своей солидной кинотеатральной кассой, возглавила полнометражный чарт этого видеосервиса.

Среди зарубежных новинок заметнее всего выступила аргентинская комедия «Главная роль» — первое место «Мегафон ТВ» и четвертое на Okko.

Русификация ИВИ, утечка данных Start

Новый логотип ИВИ

В начале сентября онлайн-кинотеатр ИВИ объявил о ребрендинге и изменении рыночной стратегии. По итогам первого полугодия 2022 года видеосервис потерял статус лидера рынка по доле выручки и не смог договориться ни с одним из крупных игроков (среди которых фигурировали МТС и «Ростелеком») о продаже активов. Новый логотип компании остался в прежней красно-белой гамме, однако теперь название бренда написано кириллицей. В интервью «Ведомостям» генеральный директор платформы Николай Васильков анонсировал введение специальной мобильной подписки: пользователь может смотреть контент онлайн-кинотеатра за 99 рублей в месяц (вместо 299 рублей стандартной стоимости), но только на экране мобильного гаджета. Кроме того, Васильков раскрыл выручку ИВИ в 2021 году (11,9 млрд рублей) и средние траты на производство оригинального контента (20–25 млн рублей за час готовой продукции). Гендиректор видеосервиса также сообщил о значительном сокращении запланированного объема ориджиналс: вместо ранее анонсированных сорока проектов компания в 2023 году ограничится восемнадцатью.

Онлайн-кинотеатр Start столкнулся с масштабной утечкой данных пользователей. В конце августа Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что в открытый доступ попали имена, фамилии, адреса электронной почты и номера телефонов обладателей около 44 млн аккаунтов Start по всему миру. Большая часть (24,6 млн аккаунтов) принадлежит пользователям из России. Start оперативно признал несанкционированный слив данных в сеть и извинился перед пользователями. Однако представители платформы отметили, что критически важные сведения потенциальным мошенникам не достались. «База не представляет собой большого интереса для злоумышленников, самое существенное, что там есть, — e-mail или телефон, с которого пользователь мог подключаться. В базе нет паролей в открытом виде, истории просмотров и, главное, нет и не может быть данных банковских карт и другой финансовой информации», — говорится в сообщении пресс-службы онлайн-кинотеатра.

HBO Max и Netflix массово сокращают персонал

Из стана крупнейших западных стримингов приходит информация о новых увольнениях. В центре внимания вновь HBO Max: платформа после объединения Warner Bros. и Discovery продолжает переживать серьезную переоценку ценностей. Напомним, ранее глава объединенной компании Дэвид Заслав поставил цель сократить расходы компании на 3 млрд долларов. После увольнений сотрудников HBO Max в Европе, о которых стало известно месяцем ранее, настал черед их североамериканских коллег. Издание Axios сообщило, что Заслав намерен избавиться от 30% сотрудников отделов рекламы. Речь идет как о сотрудниках HBO Max, так и Discovery. Axios связывает эти сокращения с недобором по рекламе по сравнению с главными конкурентами. Так, стоимость анонсированных рекламных контрактов Disney составляет 9 млрд долларов, NBCUniversal — 7 млрд долларов. У WBD эта цифра равна 6 млрд долларов.

Издание Deadline сообщило о сокращениях на Netflix. Компания уволила 30 сотрудников анимационного подразделения. Произошло это вскоре после того, как Netflix Animation возглавили обладательница «Оскара» за короткометражный мультфильм «Любовь к волосам» Карен Толивер и Трейси Балтазор. В июле Netflix приобрел австралийскую анимационную студию Animal Logic, штат которой составляет 800 человек. На этом фоне заявления компании о том, что сокращения не повлияют на количество выпускаемых видеосервисом мультфильмов, выглядят реалистичными.

Paramount решает судьбу Showtime

«Миллиарды»

Компания Paramount, владеющая кабельным телевизионным каналом Showtime, задумалась о его закрытии. Канал известен, в частности, благодаря сериалам «Родина», «Город на холме» и «Миллиарды». Сейчас контент Showtime доступен платящим за него телезрителям и в рамках расширенной подписки на видеосервис Paramount+, которая стоит 13 долларов в месяц без рекламы и 8 долларов с рекламой. Аналитики отмечают, что Paramount+ пока так и не смог по-настоящему включиться в глобальную гонку онлайн-платформ. Уход Showtime исключительно в онлайн теоретически способен подстегнуть интерес к видеосервису Paramount, однако перед этим компании предстоит договориться с провайдерами кабельного и спутникового телевидения, которые требуют выплаты компенсаций. В то же время аналитики отмечают, что интерес к контенту Showtime в последнее время стабильно падает: сериалы канала не способны конкурировать за зрителя с проектами Netflix, Disney+, Hulu и принадлежащей NBCUniversal платформы Peacock.

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Автор: Василий Гришин

Фото: Askar Karimullin / Legion-Media