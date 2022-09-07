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Дом Дракона

Предчувствие гражданской войны: новая серия «Дома Дракона» наконец представляет стороны конфликта

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Первый сезон фэнтези-сериала подошел к экватору и окончательно расставил все фигуры на шахматной доске. Кинопоиск рассказывает, что случилось в пятом эпизоде «Дома Дракона».

Что происходит в новой серии?

Леди Рея Ройс (Рэйчел Редфорд) возвращается с охоты и по пути к своему замку в долине Аррен встречает неожиданного гостя. Это ее опальный муж Деймон Таргариен (Мэтт Смит), который ни разу не разделил с ней брачное ложе, предпочитая законной жене многочисленных любовниц. Напуганная Рея падает с лошади, а молчаливый Деймон берет камень и собирается добить нелюбимую леди, навязанную ему матримониальными законами Семи Королевств.

Отто Хайтауэр (Рис Иванс) покидает пост десницы и Королевскую Гавань и напоследок ругает дочь Алисенту (Эмили Кэри) за то, что та поверила Рейнире (Милли Олкок). Вскоре королева и сама убедится в том, что совершила ошибку. В саду к ней подходит загадочный Ларис Стронг (Мэттью Нихэм), чей отец Лионель (Гэвин Спокс) занял пост десницы после отставки Отто. Интриган якобы случайно проговаривается, что на днях Рейнира пила особый чай (он прерывает беременность). Алисента понимает, что ее подруга вовсе не девственница, в чем она ей клялась. А позже королева узнает, что Рейнира соблазнила сира Кристона.

Тем временем Визерис (Пэдди Консидайн) вместе со свитой — Лионелем, сиром Кристоном Колем (Фабьен Франкель) и другими — отплывает на Дрифтмарк, где находится родовое гнездо Веларионов. Визерис намерен выдать свою дочь замуж за Лейнора (Тео Нэйт), сына Корлиса Велариона (Стив Туссэн), и прекратить вражду между двумя влиятельными семействами. Жена Корлиса и двоюродная сестра короля, Рейнис (Ив Бест), с удивлением обнаруживает отсутствие пальцев у брата — болезнь Визериса прогрессирует.

Пэдди Консидайн, Милли Олкок, Тео Нэйт 

Веларионы и Таргариены обсуждают условие сделки (Морской Змей хочет убедиться, что принцесса — по-прежнему наследница Железного трона) и заключают ее. Сама Рейнира беседует с будущим мужем и успокаивает его, мол, брак всего лишь фикция и формальность, а они вольны делать все, чего на самом деле хотят. Ведь Лейнору больше нравятся мужчины, и он находится в отношениях с приближенным рыцарем Джоффри Лонмаутом (Солли Маклеод). Все эти политические браки ужасно бесят сира Кристона. Он сам предлагает руку Рейнире, но ее ответ очевиден.

В преддверии грядущей свадьбы в Королевскую Гавань съезжаются званые лорды. Приезжает даже опальный Деймон. Но всех затмевает Алисента, которая посреди речи своего супруга-короля заходит в зал в роскошном зеленом платье (родовой цвет Хайтауэров и явный политический вызов). Вскоре к королеве подходят некоторые лорды, заявляют ей свою поддержку, мол, именно ее дети достойны стать наследниками, а не Рейнира. Деймон открыто флиртует с невестой, на что она предлагает ему перебить отцовскую стражу, взять ее замуж силой и объявить королем себя. А Джоффри грязно намекает сиру Кристону, что знает о его связи с принцессой.

Званый ужин заканчивается безобразным побоищем. Озверевший Кристон зверски забивает Джоффри до смерти и даже пару раз лупит по лицу Лейнора, который после рыдает над телом убитого. Несчастные молодожены дают клятвы перед септоном. Рейнира, которая хочет совсем другой жизни, выходит замуж за Лейнора, который только что потерял своего любимого. Король падает в обморок, а Алисента останавливает сира Кристона от самоубийства.

Ключевые моменты

Отсчет драконов

Нам коротко показали Мелеис (драконица Рейнис) и Морского Дыма (дракон Лейнора).

Говорящие цвета

На званом ужине Алисента появляется в зеленом, намекая, что она прежде всего Хайтауэр и будет отстаивать собственные интересы. В противовес ей Веларионы и Деймон носят черное. В будущем именно так и будут называться стороны конфликта — зеленые (сторонницы Алисенты и ее детей) и черные (союзники Рейниры).

Летопись не врет

В книге «Пламя и кровь» Джорджа Мартина летописцы намекали, что Лейнора не интересуют девушки. Сериал эту версию поддерживает и раскрывает.

Снова без временных скачков

Между четвертой и пятой сериями проходит совсем немного времени. А вот скоро нас ждут куда более серьезные перескоки: с шестой серии Рейниру и Алисенту будут играть другие актрисы. К такой перемене шоураннеры прибегли, чтобы подчеркнуть их взросление.

Король жив, но только пока

На руку Визериса без слез не взглянешь — она стала мертвенно серой. Сам король постоянно кашляет, а в финале у него из носа хлещет кровь. Кажется, до его смерти осталось совсем немного.

Жестокое избиение

Убийство Джоффри Лонмаута попадает в копилку самых неприятных эпизодов телевселенной «Игры престолов» — особо чувствительным лучше не смотреть на лицо покойного. Кстати, в оригинале Джоффри умер иначе, на рыцарском поединке после бракосочетания, но убил его все тот же сир Кристон.

Цитата

«Я и есть корона, сир Кристон. Или буду ей. Я могу сетовать на свой долг, но разве я выберу бесславие в обмен на бочку апельсинов или корабль в Асшай?»
Рейнира Таргариен

Вердикт

К середине сезона шоураннеры Райан Кондал и Мигель Сапочник показали практически всю предысторию гражданской войны. Лейнор и Рейнира женились в 114 году от З. Э., а Танец Драконов должен стартовать в 129 году, но в этот пятнадцатилетний промежуток не происходило ничего особенно важного.

Тянуть больше некуда: уже в следующем эпизоде нам представят новых актрис, которые сыграют повзрослевших Рейниру (Эмма Д’Арси) и Алисенту (Оливия Кук). Вторая половина сезона должна будет перейти от описания и проработки персонажей к активным действиям, чего мы с нетерпением ждем. При всех достоинствах «Дома Дракона» пятая серия оставляет ощущение действия, топчущегося на месте.

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