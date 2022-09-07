Предчувствие гражданской войны: новая серия «Дома Дракона» наконец представляет стороны конфликта

Вердикт

К середине сезона шоураннеры Райан Кондал и Мигель Сапочник показали практически всю предысторию гражданской войны. Лейнор и Рейнира женились в 114 году от З. Э., а Танец Драконов должен стартовать в 129 году, но в этот пятнадцатилетний промежуток не происходило ничего особенно важного.

Тянуть больше некуда: уже в следующем эпизоде нам представят новых актрис, которые сыграют повзрослевших Рейниру (Эмма Д’Арси) и Алисенту (Оливия Кук). Вторая половина сезона должна будет перейти от описания и проработки персонажей к активным действиям, чего мы с нетерпением ждем. При всех достоинствах «Дома Дракона» пятая серия оставляет ощущение действия, топчущегося на месте.