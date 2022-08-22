Очень много секса: новая серия «Дома Дракона» заходит с козырей

Вердикт

«Дом Дракона» немного стопорится на месте: если первые три серии добавляли красок в характеры ключевых героев, то новый эпизод, кажется, занимается повторением уже сказанного. Никаких масштабных потрясений не было, зато порочно-сексуальный характер мира Мартина раскрыт по полной. За всеми эротическими эпизодами можно потерять и важную драматургическую деталь: король окончательно показывает себя слабым правителем, который готов плясать под дудку любого приближенного. Он ссорится с Деймоном и Рейнирой из-за слухов Отто, а параллельно увольняет Отто из-за претензии Рейниры. А еще только сейчас понимает, что его неожиданно вспыхнувший роман с Алисентой не был случайностью! Кажется, Визерис никак не может определиться, что же он сам думает. Но, судя по болезненному внешнему виду, дни его на Железном троне сочтены.