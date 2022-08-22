Очень много секса: новая серия «Дома Дракона» заходит с козырей

Мрачный фэнтези-сериал приближается к середине первого сезона и закручивает драматургические гайки. Кинопоиск рассказывает, что мы увидели в четвертом эпизоде «Дома Дракона».
Что происходит в новой серии?
Принц Деймон Таргариен (Мэтт Смит) верхом на драконе триумфально возвращается в Королевскую Гавань, едва не сбив по пути корабль, на котором плыли его племянница Рейнира (Милли Олкок) и сир Кристон Коль (Фабьен Франкель), которые возвращаются с затяжных смотрин. Король Визерис (Пэдди Консидайн) прохладно встречает брата, который входит в тронный зал со стильной костяной короной на голове. Но Деймон оказывается на удивление обходителен — называет Визериса настоящим королем и рапортует, что теперь Ступени станут частью Семи Королевств. И даже отказывается от звания короля Узкого моря, которое успело закрепиться в народе. Это растапливает лед в их напряженных отношениях.
Зато Рейнира все еще обижена на отца, который хочет продать ее лорду посостоятельнее. Деймон замечает, что он давно женат ради политических формальностей, а вот удовольствие всегда можно получить на стороне. Зато в отношениях Рейниры и ее старой подруги Алисенты Хайтауэр (Эмили Кэри), по совместительству ее мачехи, наступила оттепель.
Вскоре Рейнира получает пергамент со схемой тайного выхода из королевского замка и под покровом ночи покидает свои покои, переодевшись пажом. Ее встречает Деймон, вместе они пьют какую-то сомнительную брагу, гуляют по грязным переулкам, смотрят унизительное шутовское шоу про престолонаследие и Таргариенов, а в финале заруливают в бордель. Там посреди сношающейся толпы Деймон и Рейнира переходят к взаимным ласкам, но вместо продолжения Порочный принц сбегает от племянницы. Расстроенная Рейнира возвращается во дворец и соблазняет сира Кристона Коля, который вообще-то давал обет безбрачия, когда вступал в королевскую гвардию. Но Коль не сопротивляется, когда принцесса медленно снимает с него латы, и так Рейнира лишается девственности. Сам же король занимается любовью с Алисентой, в глазах которой нет ни капли восторга от происходящего.
Ночные похождения наследницы доходят до самого Визериса. Его десница Отто Хайтауэр (Рис Иванс) докладывает, что принцесса сбегала из замка и была в борделе с дядей, где вела себя неподобающе. Разговор подслушивает Алисента. Визерис обвиняет десницу во лжи и грозит ослепить того, кто принес этот ложный слух. Алисента встречается с Рейнирой, которая расспрашивает ее о вчерашней ночи. Рейнира уверяет ее, что ничего не было и она по-прежнему девственна.
Похмельного Деймона ведут к Визерису. Тот дерзко заявляет своему брату, что хочет жениться на Рейнире и стать как король Эйгон Завоеватель, который имел несколько жен-сестер. Визерис обвиняет его в том, что на самом деле он хочет не взять Рейниру в жены, а лишь приблизиться к престолу за счет кровосмесительного брака. А своей дочери король ставит ультиматум: она должна связать себя узами брака с домом Веларион, чтобы укрепить власть Таргариенов. Флотоводец Корлис по прозвищу Морской Змей (Стив Туссэн) по-прежнему обижен на Визериса за отказ жениться на его малолетней дочери. А Рейнира обвиняет Отто в том, что он пытается очернить ее, чтобы закрепить позиции Хайтауэров.
Алисента уверяет мужа, что Деймон врет, а Рейнира — девственница (она верит старой подруге). Визерис встречается с Отто и увольняет его с поста десницы, мол, тот думает не о короне, а о собственных интересах. В финале мейстер приносит Рейнире особый чай, прерывающий нежелательную беременность.
Ключевые моменты
Очень много секса!
Тут есть оргия в борделе, запретные прелюдии племянницы и дяди, жутковатая постельная сцена между больным Визерисом и Алисентой и чувственный коннект принцессы и благородного рыцаря. Секс вообще занимает едва ли не треть хронометража в этой серии и сделан в лучших традициях «Игры престолов» (вспомним бордель Мизинца). Но, как и в предыдущем сериале, основная работа с откровенной обнаженкой в основном сваливается на статистов. А вот постельные сцены с центральными актерами — это довольно легкая эротика.
Модный приговор
Мэтт Смит продолжает оставаться главным красавчиком сериала. В этом эпизоде он щеголяет обновленной укороченной прической (теперь он походит на развязного пергидрольного Доктора Кто) и уже упомянутым выше модным костяным венцом.
Отсчет драконов
Тут все скучно: мы снова увидели Караксеса, дракона Деймона. Кроме него, в серии показали только череп древнего Балериона в подземельях королевского замка.
Время стоит на месте
На этот раз серия обошлась без видимых временных скачков.
Рыба гниет с головы
Визерис продолжает страдать от раны. Он уже лишился пальцев, зараза ползет вверх по руке и даже его спина покрыта струпьями. Его жена Алисента явно не в восторге во время занятий сексом с королем.
Романы Рейниры
Книга «Пламя и кровь» Джорджа Мартина стилизована под историческую хронику, которая основана на словах трех вымышленных летописцев. Один из них утверждал, что Рейнира потеряла девственность с Деймоном, другой уверял, что принцесса была влюблена в Кристона Коля. Как мы видим, шоураннеры Райан Кондал и Мигель Сапочник решили использовать оба слуха из первоисточника. Есть еще и третий источник, который приписывает принцессе роман с Харвином Стронгом (Райан Корр), но пока в сериале не было даже намека на их близкие взаимоотношения.
Цитата
«Моей крови будет обещанный принц, и принесет он Песнь Льда и Пламени».
Скрытая надпись на клинке Эйгона I
Вердикт
«Дом Дракона» немного стопорится на месте: если первые три серии добавляли красок в характеры ключевых героев, то новый эпизод, кажется, занимается повторением уже сказанного. Никаких масштабных потрясений не было, зато порочно-сексуальный характер мира Мартина раскрыт по полной. За всеми эротическими эпизодами можно потерять и важную драматургическую деталь: король окончательно показывает себя слабым правителем, который готов плясать под дудку любого приближенного. Он ссорится с Деймоном и Рейнирой из-за слухов Отто, а параллельно увольняет Отто из-за претензии Рейниры. А еще только сейчас понимает, что его неожиданно вспыхнувший роман с Алисентой не был случайностью! Кажется, Визерис никак не может определиться, что же он сам думает. Но, судя по болезненному внешнему виду, дни его на Железном троне сочтены.