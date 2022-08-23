Война, интриги и мопсы. Вышла новая серия «Дома Дракона»

Король Визерис решает вопрос престолонаследия, его брат Деймон бросает вызов короне, принцесса Рейнира пытается освоиться в роли наследницы — третий эпизод приквела «Игры престолов» углубляется в характеры персонажей. Кинопоиск продолжает делиться впечатлениями от самого ожидаемого телешоу года.
Что происходит в третьей серии
После событий второй серии прошло три года. Война на Ступенях продолжается. Кормилец Крабов жестоко убивает пленных вестеросцев и терроризирует объединенные войска Деймона Таргариена (Мэтт Смит) и Корлиса Велариона (Стив Туссэн). Во время одной из вылазок Деймон даже получает огненную стрелу в плечо, хотя его дракон — грозная сила, уничтожившая немало неприятелей. Король Визерис (Пэдди Консидайн) не хочет помогать брату и главному флотоводцу, которые уже зарекомендовали себя как эгоистичные смутьяны.
Алисента Хайтауэр (Эмили Кэри) успела родить королю сына Эйгона (его играют актеры-близнецы Джейк и Рори Хёрд) и носит нового ребенка. Ее дружеские отношения с принцессой Рейнирой Таргариен (Милли Олкок) окончательно испортились. Визерис также стал меньше общаться с дочерью да и важные политические вопросы предпочитает игнорировать — все больше времени он проводит за обильными яствами и выпивкой.
Главным событием третьей серии становится королевская охота, куда выезжают всем двором. Визерис считает, что дочери пора замуж — к ней подкатывает Джейсон Ланнистер (Джефферсон Холл), брат-близнец Тиленда Ланнистера, который служит Визерису. Перепалка Рейниры и отца по поводу предполагаемой женитьбы звучит на весь шатер, а вскоре девушка седлает коня и в расстроенных чувствах едет в лес, за ней в погоню бросается рыцарь Кристон Коль (Фабьен Франкель). Они проводят ночь в лесу, разговаривая у костра по душам, и убивают напавшего на них кабана.
В это время Визерис продолжает накачиваться вином и высмеивает своего десницу Отто Хайтауэра (Рис Иванс), который предлагает соединить браком Рейниру и малолетнего королевского сына Эйгона (сводного брата Рейниры, у Таргариенов кровосмесительные браки не запрещены). Советник Лионель Стронг (Гэвин Спокс) предлагает свою версию судьбы Рейниры — выдать принцессу за Лейнора Велариона (Тео Нэйт), сына Морского Змея. Так король сможет вернуть Корлиса в лагерь своих союзников, ведь ранее Визерис отказался жениться на его дочери Лейне. С утра похмельный король, с трудом держась на ногах, кое-как убивает загнанного оленя — якобы легендарного белого зверя, Короля леса. Его немощь становится очевидной на контрасте с Рейнирой, которая возвращается в лагерь, вся перемазанная кровью, волоча огромного кабана, которого забила сама накануне. Да и к тому же именно она вместе с Кристоном видела настоящего Короля — Визерис забил полудохлую животинку, а у ним на рассвете явился мускулистый и белоснежный мега-олень.
Отто продолжает строить козни: он уговаривает свою дочь Алисенту убедить короля сделать наследником Эйгона, потому что Семь Королевств не потерпят женщину на Железному троне. Рейнира также подозревает, что она больше не в фаворе, но Визерис убеждает дочь, что его планы никак не изменились: она наследница престола.
В разгар очередной битвы на Ступенях Деймон получает послание от короля и в ярости убивает гонца. В письме Визерис пишет брату, что послал подмогу, и надеется, что это поможет ему победить. Разъяренный Деймон (он долго вел эту войну самостоятельно!) выходит на искореженный сражениями пляж и поднимает над головой белый флаг. Однако, как только к нему приближаются подчиненные Кормильца Крабов, он резко бросается в атаку и совершает спринтерский забег до пещеры, где прячется вражеский генерал. Солдаты Велариона бросаются вслед за Деймоном, на поле разворачивается жестокая битва, перевес в сражении обеспечивает Лейнор верхом на драконе. Кровавую точку в войне за Ступени ставит сам Деймон: он выходит из пещеры, волоча за собой половину туловища Кормильца Крабов. Ему удалось победить без помощи Визериса.
Ключевые моменты
Серьезный временной скачок
Танец Драконов — так называется эпоха гражданской войны в Семи Королевствах, и прямо предшествующие ему события занимают в хронике вымышленного мира Джорджа Мартина значительное место. Хотя сама война длилась всего три года, ей предшествовали конфликты между разными героями, которые заняли примерно два десятилетия, и последствия Танца также заняли несколько лет. Зрителям стоит готовиться к новым скачкам времени. Если между первой и второй сериями прошло всего шесть месяцев, то вторую и третью уже разделяют три года.
Черный юмор
В начале серии один из вестеросских солдат, которого пытает Кормилец Крабов, радуется появлению Караксеса, но дракон бесцеремонно давит его, спускаясь на поле битвы. Шоураннеры напоминают, что мир Джорджа Мартина не лишен мрачной иронии.
Кормилец Крабов — пока самый жуткий персонаж
Обожженное лицо, скрытое под маской, выпадающие клоки волос — Кормилец Крабов напоминает то ли пострадавшего от радиации, то ли жертву серой хвори, которой страдал Джорах Мормонт из «Игры престолов». А еще он крайне жесток и молчалив. В первых двух сериях его показывали мимолетно, а теперь «Дом Дракона» может похвастаться запоминающимся злодеем. Даже обидно, что больше мы его не увидим.
В мире Мартина есть мопсы!
Именно этого песика кормит одна из придворных леди во время выезда на охоту.
Отсчет драконов
Показали сразу двух особей — Караксеса (его хозяин — Деймон) и нового дракона по прозвищу Морской Дым. Им владеет Лейнор. Веларионы, как и Таргариены, ведут свой род из Валирии, где многие аристократические семьи были связаны с драконами. К тому же Лейнор — сын Рейнис Таргариен, двоюродной сестры Визериса.
Амбассадор мужской депрессии
Приз зрительских симпатий в этот раз отдаем Визерису Таргариену. Актер Пэдди Консидайн красиво впадает в уныние: его герой из-за собственной нерешительности постепенно превращается в горького пьяницу и гедониста, который предпочитает добрый кусок мяса и кубок вина решению политических противоречий. Видимо, в грядущих сериях он располнеет и станет похожим на свое книжное описание.
Появление Лариса Стронга
Обратите внимание на тихого юношу с искривленной ногой в металлическом ботинке, который появляется в шатре во время охоты. Это Ларис Стронг (Мэттью Нихэм), сын Лионеля Стронга, члена Малого совета; загадочный и немногословный герой, который сыграет важную роль в грядущей гражданской войне.
Самый эпичный момент
Разумеется, финальная битва на пляже у Ступеней. По своей динамике она не уступает лучшим батальным сценам «Игры престолов» и даже напоминает военные сцены из «1917».
Цитата
«Я здесь ради охоты. Не для того, чтобы задыхаться в окаянной политике!» (Визерис)
Вердикт
После второй, довольно неспешной серии «Дом Дракона» вновь рвется в бой и показывает свои лучшие стороны. Тут есть новый дракон, изумительные крупные планы (лицо Деймона перед битвой в финале), впечатляющие баталии и не менее крутые игропрестольные хитросплетения. Уже покойный Кормилец Крабов надолго останется в памяти. Если шоураннеры Райан Кондал и Мигель Сапочник с таким вниманием отнеслись даже к проходному злодею, то у сериала хорошее будущее.