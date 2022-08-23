Война, интриги и мопсы. Вышла новая серия «Дома Дракона»

В это время Визерис продолжает накачиваться вином и высмеивает своего десницу Отто Хайтауэра (Рис Иванс), который предлагает соединить браком Рейниру и малолетнего королевского сына Эйгона (сводного брата Рейниры, у Таргариенов кровосмесительные браки не запрещены). Советник Лионель Стронг (Гэвин Спокс) предлагает свою версию судьбы Рейниры — выдать принцессу за Лейнора Велариона (Тео Нэйт), сына Морского Змея. Так король сможет вернуть Корлиса в лагерь своих союзников, ведь ранее Визерис отказался жениться на его дочери Лейне. С утра похмельный король, с трудом держась на ногах, кое-как убивает загнанного оленя — якобы легендарного белого зверя, Короля леса. Его немощь становится очевидной на контрасте с Рейнирой, которая возвращается в лагерь, вся перемазанная кровью, волоча огромного кабана, которого забила сама накануне. Да и к тому же именно она вместе с Кристоном видела настоящего Короля — Визерис забил полудохлую животинку, а у ним на рассвете явился мускулистый и белоснежный мега-олень.