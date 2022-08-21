Таргариены готовятся к игре престолов: что происходит в новой серии «Дома Дракона»

Король Визерис решает вопрос престолонаследия, его брат Деймон бросает вызов короне, принцесса Рейнира пытается освоиться в роли наследницы — второй эпизод приквела «Игры престолов» углубляется в характеры персонажей. Кинопоиск продолжает делиться впечатлениями от самого ожидаемого телешоу года.
Что происходит во второй серии
Мореплаватель и член Малого совета Корлис Веларион (Стив Туссэн) обеспокоен военными действиями на Ступенях — это острова, находящиеся между Вестеросом и материком Эссос, который занимают Вольные города. Ступени захватил жестокий адмирал Триархии (объединенные силы Мира, Лиса и Тироша) по прозвищу Кормилец Крабов, и Корлис хочет от него избавиться. Но король Визерис Таргариен (Пэдди Консидайн) не разрешает активные действия, потому что не хочет ссориться с могущественными Вольными городами. Помощь предлагает Рейнира Таргариен (Милли Олкок). Она хочет отправиться туда верхом на своей драконихе Сиракс, однако и ее отец, и десница Отто Хайтауэр (Рис Иванс) против. Они предлагают ей другое задание — назвать нового главу королевской гвардии, и принцесса останавливает выбор на сире Кристоне Коле (Фабьен Франкель), который недавно победил ее дядю Деймона Таргариена (Мэтт Смит) на рыцарском турнире.
Всех приближенных к трону продолжает терзать вопрос престолонаследия: хотя Визерис и объявил своей наследницей Рейниру, советники настаивают, чтобы король женился после смерти жены в надежде, что новый брак принесет наследника мужского пола. Корлис и его жена Рейнис (Ив Бест), двоюродная сестра Визериса, предлагают королю в качестве новой жены свою малолетнюю дочь Лейну. Это укрепит династию: у Веларионов мощный флот и древние валирийские корни. Против этого выступает Отто, да и дочь короля, Рейнира, встревожена тем, что у отца может появиться новый наследник. Сам король испытывает симпатию не к Лейне, а к Алисенте Хайтауэр (Эмили Кэри), дочери своего десницы, вместе с которой они изучают историю. Смышленая девушка и лучшая подруга Рейниры даже чинит фигурку дракончика, которую Визерис недавно разбил.
Придворный быт нарушает тревожная новость: в прошлой серии Деймон после ссоры покинул своего брата-короля, а теперь выясняется, что попутно он утащил драконье яйцо. Свое действие принц обосновал древними таргариенскими обычаями, мол, у ребенка с колыбели должен быть свой дракон. А скорое появление этого младенца следует из заявления Деймона о том, что он взял в жены Мисарию (Соноя Мидзуно), хотя у него уже есть законная жена Рея Ройс (тут он также аппелирует к валирийским обычаям многоженства). Визерис и его приближенные видят в наглости Деймона угрозу короне, поэтому на Драконий Камень отправляется делегация во главе с Отто. Десница угрожает опальному принцу, однако тот в ответ призывает своего ощетинившегося дракона Караксеса. Взрывоопасный конфликт предотвращает Рейнира, прилетевшая на своей драконихе Сиракс без ведома отца. Принцесса предлагает дяде убить ее и избавиться от нее, как от наследницы, если он так хочет взойти на Железный трон. Но Деймон сдается, отдает ей яйцо и даже признает, что никакого ребенка Мисария пока не носит.
Визериса продолжает мучить вопрос повторной женитьбы. Рейнира говорит отцу, что в первую очередь он должен думать о своем государстве и вступить в брак. Король собирает Малый совет и объявляет о своем решении: его новой женой станет… Алисента. Отто доволен (это и был его хитрый план), Рейнира в шоке от того, что ее лучшая подруга теперь станет ее мачехой. Больше всего разгневан Корлис, дочь которого отверг Визерис. Морской Змей покидает Королевскую Гавань и отправляется с визитом к Деймону. Он предлагает Порочному принцу объединить усилия и выбить Кормильца Крабов со Ступеней, намекая на дальнейшее выгодное сотрудничество.
Другие ключевые моменты
Самая эпичная сцена
Ключевой эпизод новой серии — столкновение Отто и Деймона на узком мостике у Драконьего Камня. Два заклятых недруга готовы броситься в бой посреди суровых морских волн.
Отсчет драконов
Шоураннеры не спешат показывать всех огнедышащих тварей (всего в сериале их должно быть семнадцать, в первом сезоне обещали представить девять). Мы снова встретились с Караксесом (он принадлежит Деймону) и Сиракс (ее хозяйкой является Рейнира). А еще увидели яйцо с невылупившимся драконом и маленькую фигурку у Визериса. Ждем появления новых особей в следующих сериях!
Жуткий противник
Кормильца Крабов, который так беспокоит Корлиса Велариона, зовут Крагхас Драхар. Свое прозвище он получил из-за того, что бросает связанных раненых врагов на побережье, где они тонут во время прилива, а их тела терзают крабы. Видимо, Драхар будет важным героем ближайшего микросюжета первого сезона «Дом Дракона». Не зря уже вторую серию подряд нам показывают небольшие пугающие сцены, которые происходят на Ступенях.
Железный трон продолжает отвергать короля
Поверье гласит, что грозное королевское сиденье, сделанное из множества мечей, отвергает недостойных государей. Очевидно, в их число входит Визерис. В прошлой серии мейстеры залечивали рану на его спине, в этой он страдает от нагноившегося пореза пальца. Видимо, для Железного трона он оказался слишком нерешительным правителем.
Заставка все-таки появилась!
И она похожа на стандартный опенинг «Игры престолов»: это подвижная трехмерная модель. На этот раз она изображает не Вестерос, а кажется, Валирию, которой так увлечен Визерис. А еще это визуализация родословной самих Таргариенов от Эйгона I до Рейниры: кровь разливается из одного источника, ветвится и активирует много других механизмов. Знакомая музыкальная тема Рамина Джавади тоже полноценно вернулась (в прошлой серии она звучала во время финальных титров).
Вердикт
Вторая серия «Дома Дракона» замедляет темп, набранный первой. Здесь шоураннеры Райан Кондал и Мигель Сапочник познакомили нас с десятком ключевых персонажей, а теперь занялись детализацией характеров. Нежелание Визериса повторно жениться много говорит о нем: обычно королям в мире Джорджа Мартина подобные сантименты чужды. Рейнира своим вольным характером все больше напоминает Дейенерис и немного Джона Сноу, в котором, как мы помним, тоже текла кровь Таргариенов. Корлис оказывается не просто королевским советником и опытным мореходом, но и хитроумным интриганом. Пусть он и сдал этот раунд Отто, но явно строит долгоиграющие планы на будущее, важную роль в которых суждено сыграть Деймону. В следующих эпизодах, очевидно, продолжит закручиваться эта пружина придворных сражений, которые скоро перерастут в полномасштабную гражданскую войну.
Автор: Марат Шабаев