Таргариены готовятся к игре престолов: что происходит в новой серии «Дома Дракона»

Что происходит во второй серии

Мореплаватель и член Малого совета Корлис Веларион (Стив Туссэн) обеспокоен военными действиями на Ступенях — это острова, находящиеся между Вестеросом и материком Эссос, который занимают Вольные города. Ступени захватил жестокий адмирал Триархии (объединенные силы Мира, Лиса и Тироша) по прозвищу Кормилец Крабов, и Корлис хочет от него избавиться. Но король Визерис Таргариен (Пэдди Консидайн) не разрешает активные действия, потому что не хочет ссориться с могущественными Вольными городами. Помощь предлагает Рейнира Таргариен (Милли Олкок). Она хочет отправиться туда верхом на своей драконихе Сиракс, однако и ее отец, и десница Отто Хайтауэр (Рис Иванс) против. Они предлагают ей другое задание — назвать нового главу королевской гвардии, и принцесса останавливает выбор на сире Кристоне Коле (Фабьен Франкель), который недавно победил ее дядю Деймона Таргариена (Мэтт Смит) на рыцарском турнире.

Всех приближенных к трону продолжает терзать вопрос престолонаследия: хотя Визерис и объявил своей наследницей Рейниру, советники настаивают, чтобы король женился после смерти жены в надежде, что новый брак принесет наследника мужского пола. Корлис и его жена Рейнис (Ив Бест), двоюродная сестра Визериса, предлагают королю в качестве новой жены свою малолетнюю дочь Лейну. Это укрепит династию: у Веларионов мощный флот и древние валирийские корни. Против этого выступает Отто, да и дочь короля, Рейнира, встревожена тем, что у отца может появиться новый наследник. Сам король испытывает симпатию не к Лейне, а к Алисенте Хайтауэр (Эмили Кэри), дочери своего десницы, вместе с которой они изучают историю. Смышленая девушка и лучшая подруга Рейниры даже чинит фигурку дракончика, которую Визерис недавно разбил.