«Я не буду спицей этого колеса». Обсуждаем второй эпизод «Дома Дракона»

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Как решения короля Визериса (Пэдди Консидайн) разрушают его отношения с Рейнирой (Милли Олкок) и Корлисом (Стив Туссэн)? Почему так интересна конкуренция между женщинами в сериале? Какую роль сыграет соперничество Деймона (Мэтт Смит) с Кристоном Колем (Фабьен Франкель)? И чем обернется заговор Корлиса и Деймона?
Вышел второй эпизод сериала HBO «Дом Дракона» — приквела «Игры престолов», посвященного жизни Таргариенов примерно за 200 лет до начала саги. А мы в подкасте «В предыдущих сериях» продолжаем двухмесячный марафон: каждую неделю Лиза Сурганова и Иван Филиппов будут подробно обсуждать (со всеми спойлерами) новую серию!
Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы! Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов