Обсуждаем третий эпизод «Дома Дракона»

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Дом Дракона

ПодкастОбсуждаем третий эпизод «Дома Дракона»

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Поменяет ли Визерис (Пэдди Консидайн) решение о наследнике? Что предвещает явление белого оленя Рейнире (Милли Олкок)? Почему Деймон (Мэтт Смит) не хочет принимать помощь короля? И во что перерастут отношения Рейниры и Кристона Коля (Фабьен Франкель)?

Вышел третий эпизод сериала HBO «Дом Дракона» — приквела «Игры престолов», посвященного жизни Таргариенов примерно за 200 лет до начала саги. А мы в подкасте «В предыдущих сериях» продолжаем двухмесячный марафон: каждую неделю Лиза Сурганова и Иван Филиппов будут подробно обсуждать (со всеми спойлерами) новую серию.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы! Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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Он вернулся, все пропало. Продолжение 2-го сезона сериала о пришельце, который учится быть человеком — только на Кинопоиске
В главных ролях:Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс
Режиссер:Роберт Данкан МакНил, Джей Чандрашекхар, Шеннон Коли
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