Кто такой Черный Адам и чего ждать от кинокомикса с Дуэйном Джонсоном?

Киновселенную DC продолжает штормить, а вслед за ней и саму компанию Warner Bros., планы которой перетасовало новое руководство после сращения с Discovery (о том, что там происходит, мы подробнее рассказывали тут). Изменения пока не коснулись нового супергеройского эпика, в котором Дуэйн «Скала» Джонсон сыграл Черного Адама — древнего героя, равного по силе Супермену (а в чем-то и превосходящего его), одновременно союзника и врага Лиги справедливости, а также главного конкурента Шазама. Рассказываем о способностях и пути антигероя в комиксах.

Греческие боги и авторские права

Обложка комикса «Whiz Comics, #2» в котором впервые появляется Капитан Марвел, февраль 1940

Говорить о Черном Адаме без упоминания Шазама невозможно — их истории плотно переплетены. На фоне успеха Супермена, появившегося в издательстве National Comics Publications (позднее — DC Comics) в 1940-х, всем игрокам комикс-рынка захотелось урвать долю его успеха. Так, Fawcett Comics запустило серию о Капитане Марвеле (позднее он станет Шазамом) — супергерое, откровенно копировавшем образ и суперсилы Человека из стали. National и дальше мирилось бы с конкуренцией, если бы адаптация комиксов «Приключения Капитана Марвела», вышедшая в 1941 году, не опередила фильм о Супермене. Издательства сошлись в суде, который затянулся на 12 лет и закончился в пользу Fawcett из-за отсутствия торговой марки на Супермена. При повторном рассмотрении дела National исправило недочет, и Fawcett было вынуждено пойти навстречу, закрыв все серии комиксов о Капитане Марвеле и его семье.

В 1970-х Fawcett и права на ряд его персонажей были приобретены DC Comics, которое ввело их в свои истории. То же произошло и с Капитаном Марвелом. Вот только супергерою пришлось сменить имя: в 1967 году у Marvel Comics (ранее Timely Comics) появились Капитан Марвел и торговая марка на него. Это был пришелец Мар-Велл, спустя годы подаривший свои силы и титул Кэрол Дэнверс, ставшей Капитаном Марвел (героиня Бри Ларсон). Поскольку герой с силами богов больше не мог быть Капитаном Марвел, его новое имя придумали по слову, которое он произносил при превращении из обычного человека в супергероя, — Шазам.

Так и к чему вся эта история о Шазаме?

Дело в том, что Черный Адам — важная часть истории Капитана Марвела. Тет-Адам (настоящее имя героя) появился в комиксах в 1945 году на страницах первого выпуска серии «The Marvel Family». Это был сборник историй о Капитане Марвеле и его коллегах по силам богов, которыми их наградил волшебник Шазам. Согласно первой истории происхождения, Черный Адам жил 5000 лет назад, и именно его изначально выбрал маг в качестве чемпиона. Шазам подарил Адаму способности египетских (не греческих!) богов, но невероятная мощь развратила душу героя, и он решил сам стать правителем Египта. Адам сверг фараона, за что был наказан и сослан на другой конец Вселенной. Разумеется, Адам обещал вернуться, сделал он это спустя тысячи лет, когда в обществе уже появились автомобили, а Билли Бэтсон завладел силой Шазама. Но эта версия героя применительна лишь к комиксам Fawcett, а в DC все было иначе.

Кто вообще такой Черный Адам и чем версия Дуэйна Джонсона отличается от комиксов?

«Black Adam: The Dark Age, #5»

В комиксах у Адама есть несколько версий происхождения. Они менялись в связи с перезагрузками издательства DC и различными идеями, которые авторы хотели вложить в образ самого Адама. У одних он суровый, но справедливый правитель ближневосточного государства Кандак, у других — международный преступник и суперзлодей, у третьих — герой, мечущийся между добром и злом. В материале мы подробнее остановимся на первой истории происхождения Адама в комиксах DC и на наиболее актуальной.

В DC Comics Адам появился на страницах «The Power of Shazam!» в 1994 году. Он жил за 1200 лет до нашей эры и служил жрецом при фараоне Рамзесе II. Адам происходил из вымышленной страны Кандак, где был известен как принц Тет-Адам. Волшебник Шазам считал Адама достойным своей силы и хотел наделить его ею, но дочь мага заключила сделку с египетским божеством Сетом: Адам получил аналогичные способности не греческих, а египетских богов.

Адам способен летать, поднимать огромный вес и неуязвим почти для любого оружия, кроме магического. А еще он управляет молниями и в комиксах любил испепелять людей. Если Шазам геройствовал в форме магического чемпиона, но в быту был подростком Билли Бэтсоном, то Черный Адам практически не возвращается в человеческую форму. Адам старался быть честным героем, но спустя годы узнал, что его дом разрушен, а жена и сыновья погибли, так как он не смог их защитить. Он бросил службу фараону, вернулся в Кандак и сверг власть, решив править самостоятельно. Волшебник Шазам, недовольный поведением Адама, заточил его навечно в волшебном амулете. Уже в современности артефакт обнаружили родители Билли Бэтсона на раскопках, а среди их помощников был Тео, потомок Тет-Адама. Душа предка вселилась в молодого человека, даровав свободу Черному Адаму. Шазаму в одиночку не удалось его остановить, пришлось обратиться за помощью к Лиге справедливости Америки, и лишь тогда с их помощью удалось вразумить Адама. Ему даже предложили стать частью Лиги, но при условии, что он будет под наблюдением коллег.

Дуэйн Джонсон

Впоследствии история Адама многократно менялась. Наиболее актуальная версия осталась после перезагрузки вселенной DC в 2011 году. В этой версии Тет-Адам в прошлом был рабом в Кандаке, и его семья была убита. Выжил лишь племянник Аман, которого волшебник Шазам посчитал достойным стать его чемпионом. Адам и Аман разошлись во взглядах, как применять силу Шазама: первый хотел смерти тем, из-за кого погибли невинные, а второй рассчитывал показать им иной путь без насилия. Адам с родственником не согласился, убил его и забрал магию себе. Он сдержал слово и освободил Кандак, но слишком увлекся и считал, что новая угроза его народу — магия. Адам даже попытался уничтожить самого волшебника Шазама, но тот смог его одолеть и отправил в заточение, от которого Адам пробудился уже в современном мире.

Важно отметить, что Черный Адам не злодей в привычном смысле. Он не считает себя ни добром, ни злом. Все время своего существования в комиксах Адам преследует исключительно личные интересы, и иногда ради их достижения ему приходилось сотрудничать как с супергероями, так и с суперзлодеями. Важнее всего для Адама личная свобода и народ Кандака. Черный Адам часто не сходился во взглядах с супергероями в том, как они относятся к суперзлодеям. Он не понимал, почему нужно оставлять жизнь тем, кто отнимал чужие (хотя и сам так делал), и со временем оставил их, чтобы снова заняться делами Кандака. Адам четко дал понять, что его не интересует судьба планеты, только его народ. Этим супергерои иногда пользовались, обращаясь за помощью и аргументируя необходимость участия Адама тем, что последствия скажутся и на его доме.

В фильме 2019 года «Шазам!» изначально должен был появиться Черный Адам, но сам Дуэйн Джонсон настоял, что его герой должен получить сольный фильм, прежде чем чемпионы Шазама столкнутся друг с другом. По его мнению, мешать две истории становления в одном проекте — плохая идея, зритель не увидит разницу между персонажами. Так, место Тет-Адама в фильме с Закари Ливаем заняли доктор Таддеус Сивана и духи смертных грехов.

В вырезанных сценах из «Шазама!», кстати, остался эпизод, отсылающий к Черному Адаму.

Что такое Общество справедливости и что делает с Адамом в комиксах?

В фильме первыми героями на пути Черного Адама станет Общество справедливости Америки. Это первая команда супергероев в комиксах DC, дебютировавшая в «All-Star Comics, #3» в 1940 году. Основателями команды стали Атом, Доктор Фэйт, Флэш, Зеленый Фонарь Алан Скотт, Часовой, Песочный человек Уэсли Доддс (не путайте с Морфеусом из одноименного комикса и сериала Netflix) и Спектр. При этом одной из ключевых особенностей команды стало то, что в посвященных ей комиксах на первом плане были те супергерои, у которых не было сольных комиксов. Потому Супермен, Бэтмен, Чудо-женщина, Флэш и другие появлялись в сюжетах редко.

Фактически Общество — это наиболее классический пример супергеройской команды. Герои собирались, когда возникала угроза и прилагали свои силы к решению проблем, угрожающих всей планете. Так, например, первым вызовом на их пути стал магический артефакт, попавший к Адольфу Гитлеру во времена Второй мировой войны.

Еще одна важная веха команды — она одной из первых в комиксах представила идею наследия, когда дети супергероев или их протеже перенимали титулы и место в составе Общества справедливости. Эта идея будет представлена и в «Черном Адаме». В фильме команда уже продолжительное время существует за кадром.

Пирс Броснан

Доктор Фэйт. Доктор Кент Нельсон (Пирс Броснан) — могущественный волшебник, сила которого исходит из артефакта под названием Шлем Набу. С помощью него Нельсон способен управлять мистической энергией и направлять ее. В трейлере, например, он меняет реальность вокруг себя, создавая нечто наподобие зеркального измерения, которое мы видели в фильмах о «Докторе Стрэндже». У этих комиксных волшебников много общих черт.

Элдис Ходж

Хоукмен. Картер Холл (Элдис Ходж) — лидер команды, археолог и герой, чья история, подобно Адаму, идет через века и египетскую мифологию (в комиксах Хоукмен был реинкарнацией принца, сделавшего Черного Адама рабом). Холл владеет крыльями, сделанными из металла с планеты Танагар. Они даруют ему сверхчеловеческую силу и способность летать.

Куинтесса Суинделл

Циклон. Максин Ханкель (Куинтесса Суинделл) — внучка супергероини Красное Торнадо (не путайте с одноименным андроидом), способная повелевать ветром. Она будет новичком в команде, у нее практически нет опыта, зато над ней висит бремя наследия, которое она должна оправдать.

Ной Сентинео

Атом Крушитель. Альберт Ротштейн (Ной Сентинео) — герой, способный менять свой рост на молекулярном уровне и превращаться в гиганта, тоже унаследовал титул от дяди. В отличие от Ханкель, Крушитель будет более опытным супергероем, но также новичком в Обществе.

Циклону и Атому Крушителю предстоит доказать, что они достойны быть членами Общества справедливости. Это продолжает линию самого Черного Адама, поскольку юные герои определят свое будущее при столкновении с ним, также не осознающим, кем он готов быть в изменившемся мире.

Чего ждать от фильма?

В картине с Дуэйном Джонсоном у Адама будет настоящее имя из комиксов — Тет-Адам. Скала объяснял, что «черный» — это о состоянии души его героя, поскольку он полон гнева после освобождения спустя несколько тысяч лет.

В фильме точно появится Кандак — в трейлере можно увидеть ближневосточный город, в котором Адам сталкивается с Обществом справедливости. Предположительно это Ширута — столица Кандака, названная в честь покойной жены Черного Адама. Останется ли эта отсылка в фильме — неизвестно. В трейлере также есть эпизод, где Адам в древности (до получения суперсил) теряет сына.

Важную роль в сюжете сыграет профессор Адрианна Томаз (Сара Шахи), именно она освободит Черного Адама из заточения и станет своего рода моральным компасом для героя, не определившегося, кто он — защитник Земли или ее завоеватель. В комиксах благодаря магическому амулету египетская девушка получила суперсилы и взяла себе имя «Исида». В конечном счете она стала женой Черного Адама и королевой Кандака.

Хронологически действие «Черного Адама» происходит до «Лиги справедливости», тем не менее в кадре можно увидеть футуристический корабль, на котором Общество справедливости перемещается. Фанаты предполагают, что это технологии с планеты Танагар, родины Хоукмена. Также в трейлере есть кадры, где Адам приходит в себя на базе Общества. Вероятнее всего, после его обнаружения между героями не сразу вспыхнет конфликт, и они помогут ему прийти в себя после заточения. Возможно, предложат место в команде супергероев.

Элдис Ходж и Марван Кензари

Второй трейлер фильма также представил скрытого антагониста фильма — Ишмаэля Грегора, известного под именем Саббак (его прозвище, подобно Шазаму, является акронимом от первых букв имен шести демонов, подаривших ему силу). Преступник российского происхождения и глава организации Intergang заключил сделку и приобрел суперсилы и демонический внешний вид. Но в комиксах был побежден Шазамом, заставившим демонов покинуть тело Грегора.

В последнем трейлере показали и Аманду Уоллер в исполнении Виолы Дэвис. Она сотрудничает с Обществом справедливости и, вероятно, забирает к себе в Отряд самоубийц тех людей с суперсилами, кто не приживается в команде Доктора Фэйта. Скорее всего, она готова помочь взять под стражу Черного Адама сразу, как Обществу удастся его поймать. Возможно, роль Уоллер была добавлена при пересъемках фильма и будет незначительной.

Дуэйн Джонсон верит, что фильм запустит волну интереса к новым героям DC и их истории расскажут уже в будущих спин-оффах. Сам «Черный Адам» выйдет 21 октября 2022 года, а 17 марта 2023-го выйдет «Шазам! 2», в котором, вероятно, будут предпосылки для встречи Тет-Адама и Билли Бэтсона в будущем кроссовере. По крайней мере, Джонсон очень ждет этой встречи!

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Автор: Денис Варков

Фото: Pictorial Press / Legion-Media, © 2020 DC Entertainment