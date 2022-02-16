Фильм «Человек, который изменил все» посвящен дата-революции в бейсболе. А как он повлиял на футбол?

Особенность Иана в том, что он почти не смотрит футбол. «Не люблю смотреть видео, это иногда сбивает и вводит в заблуждение», — признавался он New York Times Magazine. В одну из первых недель работы нового тренера в клубе у них состоялась показательная беседа с Грэмом. Аналитик вспомнил игру бывшей команды Клоппа против «Ганновера» и указал на ее аномальный характер. «Вы проиграли 1:0, но создали вдвое больше шансов», — сказал Грэм. «Вы видели эту игру? Мы убивали их! Я никогда не видел ничего подобного. Мы должны были победить», — отреагировал Клопп. Вот только Грэм не смотрит матчи, он лишь интерпретирует данные и достиг в этом такого уровня, что может обсуждать их с тренером так, что тот не распознает подвоха. Между ними установилось полное доверие.