На Кинопоиске стартует Лига чемпионов! Вот краткий гид по лучшему футбольному турниру на свете

Голевая машина из мадридского «Реала» и человек, который играл так, что фанаты позабыли об уходе из клуба Криштиану Роналду. Бензема на втором месте по числу голов за королевский клуб; в прошлом сезоне он забивал в важнейшие моменты матчей, в том числе и в Лиге чемпионов, что позволило «Реалу» взять очередной трофей. Без индивидуальных трофеев тоже не обошлось — этим летом Карим стал игроком года по версии УЕФА. С возрастом Бензема становится только мощнее: он соблюдает специальную диету и старается скидывать по килограмму в год, чтобы не терять в эффективности. И у него получается — в новом сезоне француз снова будет одним из самых опасных нападающих мира.