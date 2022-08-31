На Кинопоиске стартует Лига чемпионов! Вот краткий гид по лучшему футбольному турниру на свете

6 сентября начинается групповой турнир Лиги чемпионов — одного из самых захватывающих спортивных турниров в мире с участием «Реала», «Ливерпуля» и других футбольных грандов. Их можно будет смотреть в прямом эфире на Кинопоиске в подписке Плюс с опцией Матч Футбол. Рассказываем все, что нужно знать про Лигу чемпионов и ее главных звезд, и рекомендуем матчи, которые нельзя пропустить.
Что такое Лига чемпионов?
Турнир лучших команд Европы. Здесь играют победители национальных турниров, а часть команд проходит жесткий отбор, прежде чем попасть в групповой этап. Лига чемпионов — вершина мирового футбола, а уровень соперничества между участниками и качество игры здесь даже превышают матчи лучших сборных на чемпионатах мира и Европы. Фактически этот турнир — дорогой блокбастер в духе киновселенной Marvel, под завязку набитый футбольными суперзвездами. В этом сезоне Лига чемпионов проходит без клубов из России: они попали под еврокубковый бан УЕФА.
Когда проходит турнир?
Лига чемпионов разбита на два больших этапа — матчи в группе и плей-офф. В группах по четыре команды, каждая из которых проводит шесть матчей — дома и на выезде. В этом году групповой этап длится с сентября по ноябрь, после чего две лучшие команды из каждой группы выходят в следующий этап — плей-офф, который начинается в феврале. Клубы по группам распределяют в ходе жеребьевки, и в этом году расклад такой.
Группа А
«Аякс»
«Ливерпуль»
«Наполи»
«Рейнджерс»
Группа B
«Порту»
«Атлетико Мадрид»
«Байер»
«Брюгге»
Группа С
«Бавария»
«Барселона»
«Интер»
«Виктория Пльзень»
Группа D
«Айнтрахт»
«Тоттенхэм»
«Спортинг»
«Марсель»
Группа Е
«Милан»
«Челси»
«РБ Зальцбург»
«Динамо Загреб»
Группа F
«Реал Мадрид»
«РБ Лейпциг»
«Шахтер»
«Селтик»
Группа G
«Манчестер Сити»
«Севилья»
«Боруссия Д»
«Копенгаген»
Группа H
ПСЖ
«Ювентус»
«Бенфика»
«Маккаби Хайфа»
Я знаю только «Барселону» и «Реал». Кто еще играет в ЛЧ?
«Реал» — действующий победитель Лиги чемпионов и рекордсмен по числу побед за всю историю турнира. Впрочем, в этом сезоне королевский клуб не относят к главным фаворитам: совсем недавно команда потеряла ключевого полузащитника Каземиро, а лидеры стареют. При этом круг претендентов на титул очень широк, сразу несколько клубов обладают достаточными ресурсами и амбициями, чтобы побороться за трофей. Вот за кем стоит следить.
«Манчестер Сити»
Действующий чемпион Английской Премьер-лиги и невероятно масштабный футбольный проект под управлением арабских шейхов. Клуб тренирует Пеп Гвардиола, главный визионер в современном футболе. Он создал одну из самых доминирующих команд Европы, но пока так и не смог взять ЛЧ с «Сити» (зато у Пепа две победы с «Барселоной»).
ПСЖ
Еще один амбициозный проект шейхов, который не очень любят старейшие клубы Европы. Команда из Парижа тратит просто безумные деньги. Благодаря этому удалось собрать атакующее трио Неймар — Мбаппе — Месси. Впрочем, уже несколько лет подряд ПСЖ обидно вылетает из плей-офф, что очень задевает амбиции руководства парижан. Но их матчи точно стоит смотреть из-за атаки, в которой собрались лучшие игроки своего поколения.
«Бавария»
Гегемон немецкого футбола, который 10 лет подряд выигрывает национальное первенство. В Лиге чемпионов получается хуже, но «Баварию» справедливо называют немецкой машиной за крайне агрессивный атакующий стиль. Новая звезда команды — Садьо Мане, еще недавно забивавший за «Ливерпуль». А еще немцы попали в одну группу с «Барселоной» — у клубов богатая история противостояний и взаимных разгромов в еврокубках.
«Ливерпуль»
Одна из самых харизматичных и атакующих команд турнира, которая недавно брала титул. Тренер Юрген Клопп — антипод Пепа Гвардиолы, который ввел моду на гегенпрессинг, сверхагрессивный стиль игры, при котором команда возвращает мяч буквально за несколько секунд после потери. Опытный состав красных могут остановить только травмы.
Главный плюс ЛЧ в ее непредсказуемости. Поэтому, кроме грандов, не стоит забывать про теневых фаворитов: сюрпризы случаются в Лиге чемпионов практически в каждом сезоне. Например, классными выступлениями могут порадовать «Интер», «Милан», «Челси» и оборонительная машина «Атлетико».
Кто главные звезды турнира?
Яркие игроки есть в составе даже у маленьких клубов, но мы выделим главных титанов.
Неймар
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Разумеется, это упомянутая тройка — трехглавый дракон, который несет полную ответственность за успех парижского суперклуба. Они удачно стартовали в новом сезоне: разрывают соперников в чемпионате Франции и планируют творить магию и в Лиге чемпионов.
Карим Бензема
Голевая машина из мадридского «Реала» и человек, который играл так, что фанаты позабыли об уходе из клуба Криштиану Роналду. Бензема на втором месте по числу голов за королевский клуб; в прошлом сезоне он забивал в важнейшие моменты матчей, в том числе и в Лиге чемпионов, что позволило «Реалу» взять очередной трофей. Без индивидуальных трофеев тоже не обошлось — этим летом Карим стал игроком года по версии УЕФА. С возрастом Бензема становится только мощнее: он соблюдает специальную диету и старается скидывать по килограмму в год, чтобы не терять в эффективности. И у него получается — в новом сезоне француз снова будет одним из самых опасных нападающих мира.
Роберт Левандовски
Супернападающий из «Барселоны». Польский форвард — настоящий хищник, который превращает в голы почти каждое касание мяча в чужой штрафной. Уже на групповом этапе его ждут два матча против мюнхенской «Баварии», которую он покинул этим летом и с которой выиграл целый шкаф трофеев.
Томас Мюллер
Пока все восхищались атлетизмом Роналду и финтами Месси, нескладный полузащитник «Баварии» Томас Мюллер вырос в одного из умнейших футболистов Европы. У него нет суперудара, дриблинга или скорости, но это не мешает немцу сохранять эффективность; благодаря Мюллеру в футбольном словаре закрепилось слово «раумдойтер», что дословно переводится как «искатель пространства». Игроки такого типа отличаются феноменальным видением поля и эффективно открываются между линиями соперника — находят то самое пространство. И Томас Мюллер, возможно, лучший раумдойтер в современном футболе.
Мохаммед Салах
Форвард «Ливерпуля» грамотно читает игру и ускользает от защитников, как Мэверик от вражеских самолетов в новом «Топ Гане». В этом розыгрыше ЛЧ он снова будет одним из главных орудий команды Клоппа.
Кевин де Брюйне
Еще один полузащитник с суперкомпьютером в голове, но уже из «Манчестер Сити». Пеп Гвардиола на старте карьеры поработал с Хави и Иньестой, но де Брюйне может затмить их своей потрясающей стабильностью. Бельгиец — удивительный плеймейкер, который разделяет ценности своего босса — пас и движение. Впрочем, у такой мощи есть и обратная сторона: если Кевина нет на поле, «Сити» теряет половину своих сил.
Пять главных блокбастеров группового этапа
7 сентября, 22:00
ПСЖ
vs
«Ювентус»
Концерт лучшей атаки Европы на домашнем стадионе в Париже
7 сентября, 22:00
ПСЖ
«Ювентус»
Концерт лучшей атаки Европы на домашнем стадионе в Париже
13 сентября, 22:00
«Бавария»
vs
«Барселона»
Роберт Левандовски против бывшего клуба
13 сентября, 22:00
«Бавария»
«Барселона»
Роберт Левандовски против бывшего клуба
14 сентября, 22:00
«Манчестер Сити»
vs
«Боруссия» Д
Одна из лучших команд Германии в гостях у Пепа Гвардиолы
14 сентября, 22:00
«Манчестер Сити»
«Боруссия» Д
Одна из лучших команд Германии в гостях у Пепа Гвардиолы
5 октября, 22:00
«Челси»
vs
«Милан»
Классическое противостояние английского и итальянского топ-клубов
5 октября, 22:00
«Челси»
«Милан»
Классическое противостояние английского и итальянского топ-клуба
12 октября, 22:00
«Барселона»
vs
«Интер»
Новая версия команды Хави пытается остановить Ромелу Лукаку
12 октября, 22:00
«Барселона»
«Интер»
Новая версия команды Хави пытается остановить Ромелу Лукаку
Три матча для ценителей футбольного артхауса
7 сентября, 22:00
«Атлетико»
vs
«Порту»
Диего Симеоне и его банда устраивают мастер-класс оборонительного футбола
7 сентября, 22:00
«Атлетико»
«Порту»
Диего Симеоне и его банда устраивают мастер-класс оборонительного футбола
4 октября, 22:00
«Аякс»
vs
«Наполи»
Встреча двух атакующих команд, которые не переживают за защиту
4 октября, 22:00
«Аякс»
«Наполи»
Встреча двух атакующих команд, которые не переживают за защиту.
25 октября, 22:00
«РБ Лейпциг»
vs
«Реал Мадрид»
Бывший тренер «Спартака» против лучшего клуба мира
25 октября, 22:00
«РБ Лейпциг»
«Реал Мадрид»
Бывший тренер «Спартака» против лучшего клуба мира
Автор: Егор Параскун
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