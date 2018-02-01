«Король Ричард»: хвалебный байопик о человеке, который завел дочерей ради спортивных побед

У фильма, посвященного отцу теннисных суперзвезд Ричарду Уильямсу, есть шансы получить «Оскар» в категориях «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль» (Уилл Смит), «Лучшая женская роль второго плана» (Онжаню Эллис), «Лучший сценарий» (Зак Бэйлин), «Монтаж» (Памела Мартин) и «Лучшая песня» (Бейонсе, «Be Alive»). Кинопоиск разбирается в нюансах истории «Короля Ричарда», которую трудно считать поучительной.

Начнем с фактов: Винус и Серена Уильямс — важнейшие теннисистки современности. Винус, которой сейчас 41, — пятикратная чемпионка Уимблдона и первая в истории чернокожая первая ракетка мира. Серена (ей 40) — 23-кратная чемпионка разных турниров «Большого шлема» и, вероятно, величайшая женщина во всем мировом спорте. Достижения сестер Уильямс выдающиеся сами по себе, но по-настоящему фантастическими их делает то, что два мировых флагмана профессии выросли, во-первых, в одной семье, а во-вторых, в небогатой семье афроамериканцев, в то время как теннис — спорт богатых белых людей. Их место в истории считается почти эксклюзивной заслугой их отца Ричарда Уильямса — выходца с сегрегированного Юга США, тренера-самоучки, который своим видением и упрямством произвел революцию в женском теннисе. «Король Ричард» переставляет акцент с атлеток и их борьбы за победы на фигуру наставника, его поединок с системой, с представлениями окружающих, с соседями и даже с самим собой. Роль Ричарда Уильямса, упорству и мечте которого посвящено это кино, сделала Уилла Смита фаворитом гонки за актерский «Оскар». И есть за что: перевоплощение голливудского хедлайнера в немного юродивого папашу с пролетарским говором и непоколебимой верой в правоту получилось ярким и реалистичным.

Ричард Уильямс (в центре) со своими дочерьми Винус (слева) и Сереной в 1991 году в Комптоне, Калифорния

Фильм старается достоверно воспроизвести историю семьи Уильямс, задокументированную теннисными корреспондентами и самим Ричардом, вплоть до спортивной одежды, в которой выступали сестры. Он буквально цитирует архивные кадры! Вот старенький фургон, на котором Ричард ездил в дорогие спортклубы; вот тележка из супермаркета с мячами, которые он накидывал дочерям на разбитых общественных кортах Комптона; вот тренировка с еще одной тин-звездой того времени — Дженнифер Каприати. На этих кадрах также мелькает легенда теннисной журналистики Бад Коллинз (Брэд Гринквист в фильме) — его легко узнать по брюкам с яркими принтами.

То же касается и общей фабулы: в фильме показывают все ключевые моменты из легенды сестер Уильямс. В 1978-м их будущий отец увидел по телевизору, как румынская теннисистка Вирджиния Рузичи за победу на турнире получила чек на 40 000 долларов, и пришел к жене со словами: нам нужны еще две дочери. Уильямс написал 78-страничный план и по нему с раннего детства растил из дочерей спортивных звезд. Серена потом рассказывала, что не помнит, как училась играть, — кажется, будто всегда умела. Мистер Уильямс показывал дочек всем тренерам, до которых мог добраться, и долго получал отказы, но возил их на корты и закалял характеры. Он не только воспитывал в них уверенность в превосходстве, но еще требовал отличной учебы, внушая, что теннис не вся жизнь, но только профессия. Возможно, единственная фактическая неточность в «Короле Ричарде» — рейтинг соперницы Винус по первому большому профессиональному матчу. Аранта Санчес-Викарио на момент их встречи осенью 1994 года была не первой, а второй ракеткой мира.

Но воспринимать «Короля Ричарда» в качестве пособия по выращиванию теннисных суперзвезд сложно. Сопротивление, которое возникало на пути отца к цели, связано не только с обстоятельствами, но также с характером Уильямса и его нежеланием поступать так, как ждут остальные. Это он решил, что ему нужны две дочери и что они не будут играть юниорские турниры, как все; что контракт на 3 миллиона в 14 лет — это слишком мало, а перед дебютом в профессиональном туре надо не тренироваться, а поехать в Диснейуорлд. Да, 30 лет спустя, когда планы Ричарда более-менее осуществились, некоторые элементы его стратегии стали использовать и другие, и даже успешно. Но теперь, чтобы повторить его успех, надо снова сделать все не так.

Кадр из фильма

Герой фильма изображен простодушным и любящим отцом-провидцем, чьи не всегда понятные действия обусловлены уверенностью в великом потенциале детей. Он таким и был, однако авторы упрощают его образ, недоговаривая о жестокости и безответственности Уильямса. В конце 1990-х полиция расследовала избиение матери Винус и Серены (Онжаню Эллис в фильме), из-за которого у нее было сломано три ребра; обвинения не выдвигались, но газеты подозревали в нападении ее мужа. В фильме мы узнаем, как опасно жить в криминальном Комптоне, однако не упоминается, что отец специально перевез туда семью, чтобы приучить дочерей к враждебности, и что там в перестрелке погибла сестра Винус и Серены. В 1990-х у него была репутация скандалиста из-за его резких высказываний и вызывающего поведения, на которых фильм не заостряет внимания. Позднее в своей автобиографии Уильямс просил у родных прощения за то, что подверг их опасности, однако он никогда не извинялся за свой подход в воспитании детей.

Рассказать о противоречивом характере героя не главная задача фильма; его цель — показать Ричарда глазами дочерей. Винус и Серена не понравилось, какой была фигура Уильямса в документальном фильме 2012 года, тогда они даже не пришли на премьеру. Тут они перестраховались: в «Короле» сестры выступили продюсерами и присутствовали на съемочной площадке, но свое финальное согласие на ассоциацию с проектом дали, только увидев результат. Примечательно, что такая схема авторизации сближает «Короля» с громкими документалками последних лет, где нарратив полностью контролировался героями («Последний танец» Майкла Джордана, Homecoming Бейонсе и Becoming Мишель Обамы). В итоге получилась эталонная (авто)биография спортивного наставника — правдоподобная настолько, чтобы впечатлить теннисных гиков, и не укладывающаяся в стандарты, чтобы вдохновить всех остальных.

Любите теннис? Вот еще 5 фильмов, которые стоит посмотреть

«Семейка Тененбаум» (2001)

Начнем неожиданно: картина не про теннис, но с парой точных референсов. Ричи Тененбаум носит форму Fila, которую в 1970-е прославил Бьорн Борг, а эпизод с его нервным срывом и швырянием носков на корт во время матча даже профессиональные игроки считают довольно правдоподобным.

«Уимблдон» (2004)

Ромком о теннисисте на пороге пенсии и теннисистке на пороге большой победы частично снимался на реальном Уимблдонском турнире, а Кирстен Данст и Пол Беттани учились играть с тренером чемпиона Уимблдона-1987 Пэта Кэша. В итоге мяч в кадре все равно цифровой, зато комментаторы — теннисные легенды Джон Макинрой и Крис Эверт — настоящие.

«Борг / Макинрой» (2017)

Красивое и драматичное кино о финале Уимблдона-1980, несколько десятилетий считавшемся лучшим матчем в истории тенниса. Легенды Бьорн Борг и Джон Макинрой показаны довольно убедительно, хоть в работе над фильмом и не участвовали. Впрочем, Борга-ребенка играет его сын Лео, уже тоже профессиональный теннисист.

«Битва полов» (2017)

Эмма Стоун играет Билли Джин Кинг, легенду женского тенниса и гражданского активизма, в момент жизни, где пересеклись сразу все ключевые элементы ее истории: профессия, личная жизнь, самоопределение и публичный имидж. Кинг выступила консультанткой фильма, а Стоун для съемок набрала 6 кг мышечной массы.

«7 дней в аду» (2015)

Мокьюментари про марафонский уимблдонский матч не только собрал камео реальных теннисных фигур (Серена Уильямс, Джон Макинрой, Себастьян Надаль), но и иронически интерпретировал кучу культовых теннисных сюжетов. Например, историю про джинсовые шорты и парик Андре Агасси, именную линию нижнего белья Бьорна Борга, а также обнаженную девушку, выбежавшую на корт в финале Уимблдона в 1996-м, и собственно Уимблдонский марафон — матч 2010 года, который игрался на протяжении трех дней.

Автор: Лера Ли

Фото: Paul Harris / Getty Images