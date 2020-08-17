Видео дня: Уилл Смит «раскрыл секрет» голливудской тренировки

Уилл Смит опубликовал в своем Instagram видео, как он тренируется в компании Джейсона Дэруло, звезды мюзикла «Кошки». В ролике актеры усиленно качаются, пока Дэруло случайно не сбивает зеленую накладку, за которой скрывался настоящий Смит с сэндвичем. Смит пытается сорвать такую накладку с Дэруло, но терпит неудачу, после чего пытается вновь прикрыться (вновь неудачно).

Кроме видео с тренировкой, Смит выпустил еще несколько видео с участием Дэруло. Например, они посоревновались, кто из них лучше умеет танцевать бровями.

Они также спародировали историю, когда Дэруло случайно сломал себе передние зубы, когда попытался съесть кукурузу с помощью электродрели. В новой версии зубов лишился Смит, получив по лицу клюшкой для гольфа.

В последние годы Смит активно развивает свои соцсети, регулярно публикуя разные забавные видео в Instagram.