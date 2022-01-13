Кинопоиск
В фокусе

«Необычный адвокат»: корейский сериал о юристке с аутизмом и проблемах в обществе, который полезно посмотреть российским зрителям

Обсудить0

В августе на Netflix закончился сериал про девушку с особенностями «Необычный адвокат», однако он до сих пор держится в первой пятерке по просмотрам на стриминге в мире. О его успехе писали и Forbes, и Variety, клипы из сериала заполонили TikTok, люди с аутизмом хвалят шоу за достоверность, а многие зрители, ни разу не смотревшие дорамы, открыли для себя корейские проекты благодаря «Необычному адвокату». Разбираемся, откуда возник такой интерес.

О ком это?

Молодая девушка У Ён-у (Пак Ын-бин) устраивается в крупную адвокатскую контору. Она была лучшей студенткой в институте, обладает высоким уровнем IQ и знает все законы наизусть, но у нее синдром Аспергера: ей бывает трудно взаимодействовать с людьми. На работе ее сначала встретили со скепсисом и, вместо того чтобы помочь влиться в коллектив, начали насмехаться. Единственным человеком, который сразу постарался с ней подружиться, стал старший юрист Ли Джун-хо (Кан Тхэ-о), с которым у героини завяжутся романтические отношения. Позже коллеги перестали видеть в ней человека, попавшего в престижную компанию по знакомству, они убедились в высоком уровне ее профессионализма и в том, что она обладает уникальным складом ума.

И что в сериале необычного?

Кан Тхэ-о и Пак Ын-бин

«Необычный адвокат» состоит из 16 серий, каждая из которых посвящена отдельному судебному слушанию. Здесь есть серии про ЛГБТ-персонажа, которых редко можно встретить в дорамах, про коррупцию, про проблему самоубийств, про гендерное неравенство и положение пожилых людей в социуме. Параллельно нам показывают, с какими трудностями каждый день сталкивается Ён-у, которая из-за синдрома Аспергера долго не могла найти работу, испытывая проблемы с невербальной коммуникацией, проявлением эмоций и социально неуместным поведением, ведь в Корее, где в обществе принята гипертрофированная нормальность, стигма вокруг аутизма и инвалидности гораздо сильнее, чем на Западе. При этом диагноз ставится одному из 38 корейцев по сравнению с одним из ста по глобальным оценкам ВОЗ: «В Корее очень редко общаются с аутистами ежедневно, потому что исторически таких людей стараются изолировать», — отмечает сотрудница Autism Partnership Korea Сон Да-ын.

Важно то, что создатели «Необычного адвоката» не ставят акцент на особенности Ён-у. В первую очередь это шоу сконцентрировано на судебных процессах с головоломками. Одним из симптомов аутизма является концентрация человека на определенной теме или предмете. У героини такой темой являются киты, и параллели между животными и людьми, которые она часто проводит, помогают ей распутывать сложные дела и лучше понимать клиентов. Например, то, что самка кита всегда пытается найти для своего детеныша безопасное место в океане, помогает Ён-у проникнуться историей девушки, которая сбежала из Северной Кореи со своей дочерью и пошла на грабеж. Разнообразие и характер кейсов, за которые берется команда юристов из компании «Ханбада», делают повествование от эпизода к эпизоду увлекательнее. Кроме того, в историях фирмы зрителю дают понять, какое место занимают адвокаты в правовой системе Кореи, в чем заключается их работа и перед кем в конечном итоге они несут ответственность. Благодаря этому подходу авторов жизнь героини представлена в обширном социальном контексте, а у зрителя есть возможность увидеть срез многих актуальных проблем Южной Кореи, которые во многим схожи с российскими.

И как работала команда?

Пак Ын-бин

Инклюзивность, особенно когда речь идет о таких деликатных вопросах, как расстройства аутистического спектра, должна быть продуманной. К сожалению, во многих фильмах и сериалах аутизм кого-либо из персонажей рассматривается как ударная точка для сюжета, и, вместо того чтобы распространять информацию о том, как взаимодействовать с людьми с особенностями, создатели могут подойти к трактовке этих персонажей слишком стереотипно — показать их как слабых, нуждающихся в защите и при этом обладающих чертами гениев. Исполнившая в итоге главную роль Пак Ын-бин несколько раз отказывалась от участия в проекте. Актриса рассказала, что сначала сомневалась, не причинит ли она кому-то боль, снявшись в «Необычном адвокате». Съемочная группа тщательно консультировалась с врачами и профессионалами, чтобы подойти к повествованию со всеми тонкостями.

Вердикт

Пак Ын-бин, Ха Юн-гён, Ким Хиора

«Необычный» в русском названии сериала точнее перевести с корейского словом «странный», что, скорее, заставляет воспринимать героиню как чудачку, а в каст не привлекали актеров с диагнозами. Тем не менее проект способствует повышению осведомленности и провоцирует дискуссию о людях с психосоциальными особенностями, затрагивая вопросы рабочей этики и общественных предрассудков на их счет. Драма помогает воспринимать аутизм многомерно. Например, в третьем эпизоде Ён-у и ее команда должны представлять клиента, который находится в тяжелой форме расстройства аутистического спектра и практически не может разговаривать. Девушка объясняет коллегам, что она способна различить различные состояния внутри спектра, в то время как остальные относятся к людям с разными формами аутизма одинаково. В результате ей удается наладить с ним контакт, лучше понять психологию его поступков и помочь команде выиграть дело.

Одна из причин, по которой этот сериал стал хитом, — то, что в нем много эмпатичных, сопереживающих персонажей. Идеалистический подход сценаристов определенно уменьшает травмирующий эффект «Необычного адвоката», потому что у девушки в каждой серии есть группа поддержки — от обожающего отца до лучшей подруги, которая даст отпор любому засранцу. Даже адвокат Квон Мин-у (Чу Джон-хёк), который в начале кажется предвзятым, на самом деле, сразу стал воспринимать Ён-у как полноценную соперницу. В итоге сериал не только подкупает обаятельными героями и динамикой, которая во многих дорамах западным зрителям может казаться заторможенной, но и снимает стигму с аутизма — редкой для корейских сериалов темы, в репрезентации которой мировой кинематограф сильно продвинулся со времен «Человека дождя». Неудивительно, что проект в итоге был продлен на второй сезон, который выйдет в 2024 году.

Кинопоиск | Индустрия в Telegram

Новый канал с моторами, тарелками и другими новостями кинобизнеса

Автор: Кира Голубева

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Он вернулся, все пропало. Продолжение 2-го сезона сериала о пришельце, который учится быть человеком — только на Кинопоиске
В главных ролях:Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс
Режиссер:Роберт Данкан МакНил, Джей Чандрашекхар, Шеннон Коли
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

15 ожидаемых корейских сериалов года
Сериалы

15 ожидаемых корейских сериалов года

13 января13
Удался ли корейский ремейк «Бумажного дома»? Не очень, но в нем есть находки: BTS дают концерт в Пхеньяне!
Сериалы

Удался ли корейский ремейк «Бумажного дома»? Не очень, но в нем есть находки: BTS дают концерт в Пхеньяне!

5 июля4
«Патинко»: эпическая телесага о трех поколениях корейских иммигрантов в Японии XX века
Сериалы

«Патинко»: эпическая телесага о трех поколениях корейских иммигрантов в Японии XX века

31 марта0
«Сумерки», но с лисом вместо вампира. Чем хорош сериал «История девятихвостого лиса»?
Сериалы

«Сумерки», но с лисом вместо вампира. Чем хорош сериал «История девятихвостого лиса»?

8 июня7

Главное сегодня

Сериалы

Сериалы сентября: «Кольца власти», «Андор» и «Горемыки»

Вчера7
Сериалы сентября: «Кольца власти», «Андор» и «Горемыки»
Похоже, «Кольца власти» получились не хуже «Дома Дракона». За что критики хвалят приквел «Властелина колец»?
Сериалы

Похоже, «Кольца власти» получились не хуже «Дома Дракона». За что критики хвалят приквел «Властелина колец»?

Вчера22
Сиквел «Достать ножи»: выяснилось, кого сыграют Кейт Хадсон и Эдвард Нортон, а также какое отношение к фильму имеют The Beatles
Индустрия

Сиквел «Достать ножи»: выяснилось, кого сыграют Кейт Хадсон и Эдвард Нортон, а также какое отношение к фильму имеют The Beatles

Вчера2
«Необычный адвокат»: корейский сериал о юристке с аутизмом и проблемах в обществе, который полезно посмотреть российским зрителям
В фокусе

«Необычный адвокат»: корейский сериал о юристке с аутизмом и проблемах в обществе, который полезно посмотреть российским зрителям

Вчера3
«Белый шум» Ноа Баумбака: Адам Драйвер и Грета Гервиг переживают возрастной кризис и конец света

«Белый шум» Ноа Баумбака: Адам Драйвер и Грета Гервиг переживают возрастной кризис и конец света

Вчера0
Почему «Зеленая миля» — фильм № 1 на Кинопоиске
Культовое кино

ВидеоПочему «Зеленая миля» — фильм № 1 на Кинопоиске

Вчера6
6 книг о кино: история съемок «Властелина колец», воспоминания Феллини и другие новинки издательств
Книги

6 книг о кино: история съемок «Властелина колец», воспоминания Феллини и другие новинки издательств

Вчера1
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации