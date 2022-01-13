«Необычный адвокат»: корейский сериал о юристке с аутизмом и проблемах в обществе, который полезно посмотреть российским зрителям

В августе на Netflix закончился сериал про девушку с особенностями «Необычный адвокат», однако он до сих пор держится в первой пятерке по просмотрам на стриминге в мире. О его успехе писали и Forbes, и Variety, клипы из сериала заполонили TikTok, люди с аутизмом хвалят шоу за достоверность, а многие зрители, ни разу не смотревшие дорамы, открыли для себя корейские проекты благодаря «Необычному адвокату». Разбираемся, откуда возник такой интерес.

О ком это?

Молодая девушка У Ён-у (Пак Ын-бин ) устраивается в крупную адвокатскую контору. Она была лучшей студенткой в институте, обладает высоким уровнем IQ и знает все законы наизусть, но у нее синдром Аспергера: ей бывает трудно взаимодействовать с людьми. На работе ее сначала встретили со скепсисом и, вместо того чтобы помочь влиться в коллектив, начали насмехаться. Единственным человеком, который сразу постарался с ней подружиться, стал старший юрист Ли Джун-хо (Кан Тхэ-о ) , с которым у героини завяжутся романтические отношения. Позже коллеги перестали видеть в ней человека, попавшего в престижную компанию по знакомству, они убедились в высоком уровне ее профессионализма и в том, что она обладает уникальным складом ума.

И что в сериале необычного?

Кан Тхэ-о и Пак Ын-бин

«Необычный адвокат» состоит из 16 серий, каждая из которых посвящена отдельному судебному слушанию. Здесь есть серии про ЛГБТ-персонажа, которых редко можно встретить в дорамах, про коррупцию, про проблему самоубийств, про гендерное неравенство и положение пожилых людей в социуме. Параллельно нам показывают, с какими трудностями каждый день сталкивается Ён-у, которая из-за синдрома Аспергера долго не могла найти работу, испытывая проблемы с невербальной коммуникацией, проявлением эмоций и социально неуместным поведением, ведь в Корее, где в обществе принята гипертрофированная нормальность, стигма вокруг аутизма и инвалидности гораздо сильнее, чем на Западе. При этом диагноз ставится одному из 38 корейцев по сравнению с одним из ста по глобальным оценкам ВОЗ: «В Корее очень редко общаются с аутистами ежедневно, потому что исторически таких людей стараются изолировать», — отмечает сотрудница Autism Partnership Korea Сон Да-ын.

Важно то, что создатели «Необычного адвоката» не ставят акцент на особенности Ён-у. В первую очередь это шоу сконцентрировано на судебных процессах с головоломками. Одним из симптомов аутизма является концентрация человека на определенной теме или предмете. У героини такой темой являются киты, и параллели между животными и людьми, которые она часто проводит, помогают ей распутывать сложные дела и лучше понимать клиентов. Например, то, что самка кита всегда пытается найти для своего детеныша безопасное место в океане, помогает Ён-у проникнуться историей девушки, которая сбежала из Северной Кореи со своей дочерью и пошла на грабеж. Разнообразие и характер кейсов, за которые берется команда юристов из компании «Ханбада», делают повествование от эпизода к эпизоду увлекательнее. Кроме того, в историях фирмы зрителю дают понять, какое место занимают адвокаты в правовой системе Кореи, в чем заключается их работа и перед кем в конечном итоге они несут ответственность. Благодаря этому подходу авторов жизнь героини представлена в обширном социальном контексте, а у зрителя есть возможность увидеть срез многих актуальных проблем Южной Кореи, которые во многим схожи с российскими.

И как работала команда?

Пак Ын-бин

Инклюзивность, особенно когда речь идет о таких деликатных вопросах, как расстройства аутистического спектра, должна быть продуманной. К сожалению, во многих фильмах и сериалах аутизм кого-либо из персонажей рассматривается как ударная точка для сюжета, и, вместо того чтобы распространять информацию о том, как взаимодействовать с людьми с особенностями, создатели могут подойти к трактовке этих персонажей слишком стереотипно — показать их как слабых, нуждающихся в защите и при этом обладающих чертами гениев. Исполнившая в итоге главную роль Пак Ын-бин несколько раз отказывалась от участия в проекте. Актриса рассказала, что сначала сомневалась, не причинит ли она кому-то боль, снявшись в «Необычном адвокате». Съемочная группа тщательно консультировалась с врачами и профессионалами, чтобы подойти к повествованию со всеми тонкостями.

Вердикт

Пак Ын-бин, Ха Юн-гён, Ким Хиора

«Необычный» в русском названии сериала точнее перевести с корейского словом «странный», что, скорее, заставляет воспринимать героиню как чудачку, а в каст не привлекали актеров с диагнозами. Тем не менее проект способствует повышению осведомленности и провоцирует дискуссию о людях с психосоциальными особенностями, затрагивая вопросы рабочей этики и общественных предрассудков на их счет. Драма помогает воспринимать аутизм многомерно. Например, в третьем эпизоде Ён-у и ее команда должны представлять клиента, который находится в тяжелой форме расстройства аутистического спектра и практически не может разговаривать. Девушка объясняет коллегам, что она способна различить различные состояния внутри спектра, в то время как остальные относятся к людям с разными формами аутизма одинаково. В результате ей удается наладить с ним контакт, лучше понять психологию его поступков и помочь команде выиграть дело.

Одна из причин, по которой этот сериал стал хитом, — то, что в нем много эмпатичных, сопереживающих персонажей. Идеалистический подход сценаристов определенно уменьшает травмирующий эффект «Необычного адвоката», потому что у девушки в каждой серии есть группа поддержки — от обожающего отца до лучшей подруги, которая даст отпор любому засранцу. Даже адвокат Квон Мин-у (Чу Джон-хёк ) , который в начале кажется предвзятым, на самом деле, сразу стал воспринимать Ён-у как полноценную соперницу. В итоге сериал не только подкупает обаятельными героями и динамикой, которая во многих дорамах западным зрителям может казаться заторможенной, но и снимает стигму с аутизма — редкой для корейских сериалов темы, в репрезентации которой мировой кинематограф сильно продвинулся со времен «Человека дождя». Неудивительно, что проект в итоге был продлен на второй сезон, который выйдет в 2024 году.

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Автор: Кира Голубева