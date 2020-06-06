Удался ли корейский ремейк «Бумажного дома»? Не очень, но в нем есть находки: BTS дают концерт в Пхеньяне!

24 июня на Netflix вышла корейская версия «Бумажного дома» — адаптация испанского хита об ограблении Монетного двора. У шоу со звездным актерским составом были все шансы удачно адаптировать оригинал на волне популярности корейского контента, но большинство зрителей остались недовольны, сериал заработал катастрофические 5.2 балла на IMDb, а на Rotten Tomatoes рейтинг шоу составил 53%. Разбираемся, почему так получилось.

О чем это

Чон Джон-со

2025 год. Северная и Южная Корея объединились, чтобы создать единую экономическую зону с общей валютой, но реформа привела к сильному расслоению общества. Преступник по прозвищу Профессор намерен провернуть крупнейшее ограбление в истории человечества и собирает для этого банду из восьми сообщников. Им предстоит украсть 4 трлн вон (чуть больше 3 млрд долларов) из Монетного двора. Когда грабителям приходится взять заложников, идеальный план оказывается под угрозой срыва. Банда пытается натравить заложников из Северной и Южной Кореи друг на друга, но сразу становится понятно, что настоящие антагонисты здесь — богатая политическая элита, которую интересует исключительно собственная выгода.

В ролях — Ю Джи-тхэ из «Олдбоя» (Профессор), Чон Джон-со из «Пылающего» (Токио), Пак Мён-хун из «Паразитов» (директор Монетного двора) и Пак Хэ-су из «Игры в кальмара» (Берлин). Режиссером выступил Ким Хон-сон («Голос», «Воин Пэк Тон-су»), а сценаристом — Рю Ён-джэ («Поезд в Пусан 2»). Алекс Пина, шоураннер оригинального «Бумажного дома», спродюсировал проект.

Это сильно похоже на оригинал?

Да! За исключением места действия, в корейском ремейке почти полностью сохранилась детективная линия испанского сериала. Более того, там порой почти дословно, а иногда чуть ли не покадрово пересказываются события оригинальной истории, так что те, кто смотрел первую часть, тут ничему не удивятся. Это те же персонажи в красных комбинезонах с теми же характерами (Ким Джи-хун в роли Денвера даже пытается имитировать смех Хайме Лорэнте) и названиями городов в именах, разве что выбирают они их иначе (например, героиня Чон Джон-со говорит: «Раз мы собираемся сделать что-то нехорошее, то я буду Токио», намекая на оккупацию Кореи Японией с 1910 по 1945 год).

Но фактура тут, конечно, другая. Маски Дали заменили на маску Янбан из народного корейского театрального представления, в котором высмеиваются высшие слои общества, на выдуманных денежных купюрах изображены национальные герои — деятели народно-освободительного движения Кореи Ан Джун-гын и Ю Гван-сун, а Токио оказывается северокорейской фанаткой поп-группы BTS (раньше их музыка была запрещена, а теперь они дают большой концерт в Пхеньяне). Героиня иронично рассуждает о том, что от многих АРМИ (название фандома) ее отличает то, что она служила в настоящей армии.

Что еще тут не так?

Испанский сериал покорил зрителей не только неожиданными твистами, но и химией между темпераментными персонажами, которые здесь выглядят достаточно сдержанными или чересчур утрированными. Тема классового неравенства — важнейшая для корейского кино; она лежит в основе и «Паразитов», и «Игры в кальмара», но тут у нее нет никакого интересного раскрытия. Создатели сериала просто констатируют, что каждая попытка государства вывести страну на мировую экономическую арену заканчивается тем, что бедные становятся беднее, а богатые еще богаче. Сериалу также не хватило полноценной предыстории всех участников преступления и подробного рассказа о том, как они готовились к эпическому ограблению, но будем надеяться, что шоураннеры намеренно приберегли эту линию.

А продолжение будет?

Ли Хён-у

Первый сезон состоит из 12 эпизодов, которые поделены на две части. Первые шесть вышли 24 июня, а вот дата релиза остальных пока неизвестна. ​​Если учитывать, что за первые три дня сериал стал лидером по просмотрам среди неанглоязычных шоу стриминга во многих странах, включая Южную Корею, а его создатели последовательно стараются соответствовать оригиналу, то еще нескольких сезонов нам не избежать.

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Автор: Кира Голубева