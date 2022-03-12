«Обитель зла»: Netflix берется за экранизацию культовой хоррор-игры

На Netflix вышел сериал «Обитель зла» — новая экранизация популярной серии игр. За неделю он уверенно ворвался в мировой топ стримингового сервиса и сдвинул с первого места «Очень странные дела». Рассказываем, заслуживает ли сериал такой популярности.

О чем это?

Лэнс Реддик

Действие сериала разворачивается в двух временных пластах. В 2022 году талантливый ученый Альберт Вескер (Лэнс Реддик) вместе со своими дочерьми Билли (Аделин Рудольф) и Джейд (Тамара Смарт) переезжает в небольшой городок Нью-Раккун-Сити, расположенный в ЮАР. Вескер — сотрудник корпорации «Амбрелла», которая изучает вирусы и выпускает антидепрессант «Радость». Билли и Джейд не особо разбираются в работе своего отца, но вскоре поймут, что за приятным фасадом «Амбрелла» скрывает мрачные секреты, способные погубить будущее человечества. Да и сам Альберт явно что-то от них утаивает.

В 2036 году повзрослевшая Джейд (Элла Балинска) изучает Т-вирус, который превратил 6 миллиардов людей в кровожадных зомби. Она сталкивается с немногими выжившими и пытается уйти от преследования «Амбреллы», которая стала самой могущественной институцией на земле.

Как это выглядит?

Сиена Агудонг и Тамара Смарт

Как два очень разных сериала! Сюжетная линия 2022 года похожа на довольно стандартное и местами глуповатое подростковое мыло: бунтарка Джейд вместе с сестрой расследует деятельность «Амбреллы», крадет секретные данные корпорации (доступ к ним получает гений-одноклассник) и пытается разобраться, что же происходит с ее отцом. События 2036 года тоже напоминают мыльную оперу, но с уклоном в зомби-хоррор — короче говоря, это очень похоже на очередной спин-офф «Ходячих мертвецов». А вот на предыдущие экранизации сериал не очень похож: «Обитель зла» Пола У. С. Андерсона была драйвовым боевиком, а недавний фильм «Обитель зла: Раккун-Сити» Йоханнеса Робертса оказался сбивчивым рекапом первых двух игр. Версия Netflix находится где-то посередине между ними — тут есть как экшен, так и отсылки к оригиналу.

Как сериал связан с играми?

Шоураннер Эндрю Дабб (сценарист многих эпизодов «Сверхъестественного») уверяет, что сериал учитывает хронологию всех частей «Resident Evil» и существует в той же вселенной, что и видеоигры. Поначалу в это трудно поверить. Как минимум потому, что в оригинале Альберт Вескер выглядел иначе и был маскулинным злодеем, тут же он предстает в образе карьериста и умеренно заботливого отца. Но ближе к середине сезона начинают проглядывать отсылки к событиям из игр — например, упоминается взорванный Раккун-Сити, появляются злобные доберманы-мутанты, лизуны и даже здоровяк с бензопилой и мешком на голове. Есть и более тонкие пасхалки. Так, в одной из серий взрослая Джейд прячется от зомби в комнате, где есть пишущая машинка и сейф. Именно эти предметы находились в безопасных комнатах в видеоиграх — там можно было сохраниться и почистить свой инвентарь, не боясь внезапного нападения.

А достоинства у него есть?

Да! Ближе к финалу создатели сериала пускаются во все тяжкие, и сериал превращается… в довольно кровавую комедию. Расчлененные тела и кровь тут появляются в таком количестве, какое и не снилось каким-нибудь «Ходячим мертвецам». А за смешные сцены в основном отвечает актер Лэнс Реддик. Оказывается, что оригинальный Альберт Вескер погиб в вулкане (как это и было в играх), но в живых осталось сразу несколько клонов: Альберт, Берт и Альби (всех играет Реддик). За комедию отвечает Берт — например, он пытается выбить из официантки в ресторане побольше хлебных палочек.

Вердикт

Новая «Обитель зла» взбесила фанатов (средний балл на Кинопоиске — 4.3, на IMDb — 3.6), но все равно стала большим хитом. Спустя неделю после выхода она возглавила топ Netflix, поэтому хейтерам стоит готовиться к потенциальному продолжению. Во втором сезоне должна появиться шпионка Ада Вонг, а еще шоураннер заявил, что хочет ввести в сериал Леди Димитреску, одну из антагонисток недавней игры «Resident Evil Village». Остается надеяться, что в будущем «Обитель зла» станет менее скучной и чуть более развязной. Все-таки не в каждом сериале можно увидеть огромного крокодила-мутанта!