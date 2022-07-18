«Фарзар»: очень грязный двойник «Футурамы» и «Рика и Морти»

На Netflix вышел первый сезон нового анимационного сериала от создателей «Бриклберри» и «Полиции Парадайз». Это очень пошлое фантастическое шоу для взрослых, которое с легкостью переплюнет «Рика и Морти» на поле генитального юмора. Рассказываем, почему это оказалось сомнительным достоинством.

О чем это?

Смуглый мускулистый король Ренцо (Лэнс Реддик) — герой планеты Фарзар. Когда-то он спас ее от злобного лидера пришельцев Базарака (Дэна Снайдер), женился на пожилой королеве Флэмми (Грэй Гриффин) и с тех пор почивает на лаврах. Правда, эта история оказалась не такой уж идеальной, ведь написана она с точки зрения победителей. На самом деле, Ренцо — та еще скотина, а Базарак не святоша, но, скорее, занимательный фрик. Этот факт становится открытием для увальня и наследного принца Файкла (Дэна Снайдер), сына Ренцо и Флэмми.

Отец не уважает Файкла, но нехотя делает его лидером команды фантастических маргиналов. Среди них — робот Скути (Джерри Майнор), сиамские близняшки Вэл и Мэл (Кари Уолгрен), чокнутый профессор Барри Баррис (Дэвид Кэй) и его франкенштейноподобный Билли (Дана Снайдер), сшитый из кусков разных монструозных животных. Эта оперативная группа должна будет отвечать на внутренние и внешние угрозы, а параллельно Файкл будет пытаться доказать жителям Фарзара, что Базарак вовсе не злодей.

Как это выглядит?

В первых же сценах карапуз в детском саду, который выслушивает завиральную историю Ренцо, спрашивает: «Это будет больше похоже на „Футураму“ или на „Рика и Морти“?» Шоураннеры сами обозначают образцы жанра (к ним стоило бы еще добавить мультсериал «Хи-Мэн и Властелины Вселенной»), на которые равняется «Фарзар». И он действительно похож на них — визуальным стилем, внешним видом пришельцев и ориентацией на взрослую аудиторию.

Но есть одно принципиальное отличие: создатели «Фарзара» подчеркивают, что это шоу точно не для детей. Взять хотя бы команду Файкла: робот Скути хвастается, что когда-то был человеком и лишился всех органов, кроме огромного черного пениса; монстр Билли при первом же появлении начинает мастурбировать. А престарелая королева Флэмми постоянно пытается предаться разврату с Ренцо, и эти подробности в тексте даже описывать неловко (а смотреть тем более!).

В чем проблема сериала?

Кроме откровенно грязных шуток и постоянной демонстрации инопланетных и человеческих гениталий, в «Фарзаре» ничего интересного нет. Да, тут есть вроде забавные сюжетные линии, когда, например, все роботы-слуги в королевстве устраивают забастовку, но в тех же «Рике и Морти» этот мотив был бы разыгран с куда большим изяществом — вспомнить хотя бы депрессивную масленку. «Футураме» новый мультсериал тоже проигрывает: фразы харизматичного Бендера становились мемами, а его местный двойник Скути выглядит совсем уж одномерным, потому что способен говорить только о сексе.

Вердикт

Как шутят зарубежные критики, сценарий «Фарзара» как будто написан подростками с Reddit. Разумеется, в похабном юморе ничего плохого нет, но мультсериал не может строиться исключительно на нем. В «Рике и Морти» генитальные шутки соседствуют с пулеметными отсылками и абсурдными концепциями, «Футураму» все любят за харизматичных персонажей, а «Южный Парк» — это самая настоящая политическая сатира. Найти двойное дно в «Фарзаре» не получается при всем желании. Хочется верить, что создатели мультсериала Роджер Блэк и Вако О’Гуин хотя бы сами получили от него удовольствие, когда вписывали самые дикие шутки в сценарий.

Автор: Марат Шабаев